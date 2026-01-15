Con gái Chủ tịch Vĩnh Hoàn hoàn tất mua vào 5,7 triệu cổ phiếu VHC đã đăng ký

Bà Lê Ngọc Tiên- con gái bà Trương Thị Lệ Khanh, Chủ tịch HĐQT của CTCP Vĩnh Hoàn (MCK: VHC, sàn HoSE), vừa có văn bản báo cáo về kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.

Theo đó, trong khoảng thời gian từ ngày 7/1/2026 đến ngày 12/1/22026, bà Ngọc Tiên đã mua vào thành công 5,7 triệu cổ phiếu VHC đăng ký trước đó.

Trước khi thực hiện giao dịch, bà Ngọc Tiên không sở hữu cổ phiếu VHC nào. Sau giao dịch, con gái Chủ tịch HĐQT chính thức sở hữu 2,54% vốn điều lệ của Vĩnh Hoàn.

Ảnh minh họa

Tạm tính giá cổ phiếu VHC theo phiên giao dịch đóng cửa ngày 7/1/2026 là 57.000 đồng/cổ phiếu, bà Ngọc Tiên đã phải chi khoảng 324,9 tỷ đồng để có thể mua vào số lượng cổ phiếu nêu trên.

Cũng tại báo cáo này cho thấy, bà Trương Thị Lệ Khanh- Chủ tịch HĐQT đang sở hữu hơn 94,98 triệu cổ phiếu VHC, tương đương tỷ lệ sở hữu 42,32% tại Vĩnh Hoàn.

Như vậy, sau giao dịch mua vào cổ phiếu VHC nêu trên, tổng số lượng cổ phiếu do hai mẹ con Chủ tịch HĐQT của Vĩnh Hoàn nắm giữ là hơn 100,68 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu 44,86%.

Trong một diễn biến khác, ngày 22/1/2026 tới đây, Vĩnh Hoàn sẽ chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Thời gian thực hiện dự kiến trong tháng 1 và tháng 2 năm 2026.

Nội dung lấy ý kiến gồm thông qua phương án mua lại cổ phiếu của chính công ty và các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, Vĩnh Hoàn mang về doanh thu thuần gần 9.311,3 tỷ đồng, giảm 18 tỷ đồng so với 9 tháng đầu năm 2024; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt hơn 1.206,1 tỷ đồng, tăng 38,6%.

Tính đến ngày 30/9/2025, tổng tài sản của Vĩnh Hoàn tăng 10,4% so với đầu năm, lên mức gần 13.501,8 tỷ đồng. Trong đó, tài sản cố định gần 3.238,7 tỷ đồng, chiếm 24% tổng tài sản; hàng tồn kho hơn 2.728,1 tỷ đồng, chiếm 20,2% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức gần 3.336,3 tỷ đồng, tăng 3% so với đầu năm. Trong đó, khoản vay ngắn hạn hơn 1.989,3 tỷ đồng, chiếm 59,6% tổng nợ.