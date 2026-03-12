“Con gái nỗ lực kiếm tiền là để mở rộng quyền lựa chọn của chính mình“: Cách để 35 tuổi, tiết kiệm được 1 tỷ

Tôi là một cô gái độc thân, 35 tuổi, quê ở Ninh Bình, đang sống ở Hà Nội. Sau kỳ nhận lương và rồi, khi ngồi tính toán lại các con số, tôi bất ngờ nhận ra số tiền tiết kiệm của mình đã chính thức chạm mốc 1 tỷ đồng.

Con số này là tiền mặt thuần tuý, chưa tính các khoản bảo hiểm xã hội hay số tiền 200 triệu đã cho 2 anh trai vay mà tôi xác định luôn là họ sẽ không bao giờ trả.

Vốn là người lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn, tôi luôn khao khát đến một ngày sẽ có chút tiền phòng thân. Nên cứ ngỡ khi đạt được số tiền 1 tỷ này, tôi sẽ nhảy cẫng lên sung sướng nhưng thực tế lại khá bình thản. Chỉ đơn giản là cộng trừ con số, thấy vượt mục tiêu rồi thì thôi, lại tiếp tục làm việc cần làm.

Thậm chí, tôi còn chút tiếc nuối. Nếu không vì mấy năm dịch bệnh khó khăn, có lẽ con số này đã lớn hơn một chút. Dù sao thì ở tuổi 35, hoàn toàn dựa vào nỗ lực của bản thân để có được một khoản tích lũy - đó vẫn là điều đáng để tự hào.

Tôi từng đọc được một câu nói rằng: "Con gái nỗ lực kiếm tiền là để mở rộng quyền lựa chọn của chính mình. Để không vì tiền mà chọn ai, không vì tiền mà rời bỏ ai và càng không vì tiền mà phải thúc ép ai”.

Có khoản tiền này, tôi thấy tự tin hơn hẳn. Tôi sẽ không còn phải cắm cúi làm việc để góp nhặt từng đồng lẻ nữa, mà đã có chút thời gian và tâm trí để ngẩng lên ngắm nhìn trăng sao trên trời cao.

(Ảnh minh hoạ)

Chỉ gửi tiết kiệm, không đầu tư mạo hiểm

Tôi thường thấy nhiều người chia sẻ cách làm giàu nhờ đầu tư vàng, BĐS, đầu tư chứng khoán,... Tôi ngưỡng mộ lắm, xem không sót tập nào. Nhưng thú thật, tôi là kiểu người chỉ biết gửi tiết kiệm chứ không biết đầu tư.

Có lẽ vì gia đình khó khăn từ bé, tôi không có vốn để sai lầm. Tôi không dám dấn thân vào những việc rủi ro, dù tỉ lệ thấp đến đâu, nhất là chuyện liên quan đến tiền. Tôi luôn sợ rằng mình ham lãi cao của người ta, còn người ta lại nhắm vào số tiền gốc của mình.

Thế nên, toàn bộ số tiền kiếm được tôi đều gửi tiết kiệm định kỳ ở ngân hàng, thỉnh thoảng nhìn thấy tiền lãi dù ít ỏi thì cũng đủ mãn nguyện rồi. Một cô gái đến từ nông thôn, chỉ có thể dựa vào chính mình như tôi, không mong giàu sau một đêm, chỉ cầu ổn định và an yên.

Tuyệt đối không cho vay tiền

Nếu được nhắn nhủ một câu với bản thân 10 năm trước, tôi sẽ nói: "Đừng bao giờ cho bất kỳ ai vay tiền”.

Tôi nhận ra phần lớn khổ sở trước đây đều bắt nguồn từ việc này. Bạn đại học, cô bạn thân cấp ba, anh chàng từng theo đuổi mình, rồi cả 2 anh trai ruột,... Những năm qua, tất cả những người mượn tiền tôi đều phụ sự tin tưởng đó.

Tôi nghĩ cho vay là giúp người, nhưng họ nghĩ họ "nể mặt" lắm mới mượn của tôi.

Tôi nghĩ có vay có trả là lẽ thường tình, nhưng họ nghĩ tiền mượn được bằng "năng lực" thì việc gì phải trả.

Tôi biết đó là tiền mồ hôi nước mắt tích cóp từng đồng, nhưng họ lại thấy số tiền đó chẳng đáng là bao.

Vì thế, quãng đời còn lại, tôi sẽ không cho ai vay tiền nữa. Tiền của tôi chỉ dành cho bản thân và báo hiếu cha mẹ.

(Ảnh minh hoạ)

Sức khỏe tốt là tài sản vô giá

Tôi luôn cho rằng người bình thường ăn ngon một chút, mặc đẹp một chút, hay đi du lịch vài chuyến mỗi năm cũng không sao. Chỉ cần kiểm soát trong mức hợp lý, những việc đó không làm bạn nghèo đi.

Nhưng nếu sức khỏe có vấn đề, nhẹ thì tốn vài chục triệu, nặng thì tan cửa nát nhà, nợ nần chồng chất. Với người bình thường, tài sản lớn nhất chính là một cơ thể khỏe mạnh. Đó là điều kiện tiên quyết để giữ được tiền.

Triết gia Arthur Schopenhauer từng nói: "Sai lầm lớn nhất của con người là dùng sức khỏe để đổi lấy những vật ngoài thân khác”. Vì vậy dù bận rộn đến đâu tôi cũng muốn chăm sóc bản thân. Không có sức khỏe, mọi con số phía sau đều vô nghĩa.

Sau cùng, tôi đọc được một câu nói rất hay: "Sự độc lập và lòng dũng cảm khi đối mặt với mất mát là những phẩm chất quý giá nhất của người phụ nữ”.

Theo tôi độc lập trước hết là độc lập về kinh tế, nghĩa là không cần phụ thuộc vào bất kỳ ai mà vẫn có thể tự lo cho cuộc sống đầy đủ của mình. Còn không sợ mất mát là có sức mạnh nội tâm rất lớn, đối mặt với mọi khả năng có thể phát sinh trong tương lai một cách mạnh mẽ và bình thản.

Khi sở hữu hai quân cờ này, cuộc đời bạn tự khắc sẽ nở hoa!

Nguồn: Baidu