Văn Thanh "ting ting" 500 triệu cho bạn gái đã là gì, hành động khi về nhà ở chung mới choáng hơn

12-03-2026 - 18:15 PM | Lifestyle

Hình ảnh khác hẳn của Văn Thanh khi rời sân bóng về nhà với bạn gái.

Trái ngược với vẻ ngoài gai góc trên sân cỏ, hậu vệ Vũ Văn Thanh khiến người hâm mộ bất ngờ với hình ảnh cực kỳ đảm đang khi về nhà. Không chỉ "cân" hết việc nội trợ, nam cầu thủ còn chứng minh độ cưng chiều bạn gái số 1 với những món quà giá trị khiến ai nấy đều trầm trồ.

Mới đây, nàng WAG hot girl Trần Bích Hạnh đã khiến cộng đồng mạng thích thú khi chia sẻ những khoảnh khắc của Văn Thanh. Tranh thủ ngày nghỉ, nam cầu thủ bị bạn gái "sai" đi làm sạch toàn bộ đống giày dép trong nhà. Hình ảnh anh chàng cặm cụi kỳ cọ từng chiếc dép khiến dân mạng vừa buồn cười vừa nể phục độ chiều bồ. Khi bác giúp việc vắng nhà, Văn Thanh không ngần ngại kiêm luôn việc rửa bát, dọn dẹp bếp núc. Đặc biệt, cặp đôi còn hé lộ về một cột mốc mới khi sắp chuyển sang nhà mới. Bích Hạnh hóm hỉnh "phân công" thêm: "Mấy nữa về nhà mới, giao thêm việc tưới cây, cắt tỉa cây nữa là đẹp". Chi tiết này như một lời khẳng định về việc cả hai sắp chính thức "về chung một nhà".

Văn Thanh "ting ting" 500 triệu cho bạn gái đã là gì, về nhà hết rửa bát, lau dép đến làm thợ tỉa cây - Ảnh 1.

Hé lộ về cuộc sống đời thường của bạn gái Văn Thanh (Ảnh: FBNV)

Văn Thanh "ting ting" 500 triệu cho bạn gái đã là gì, về nhà hết rửa bát, lau dép đến làm thợ tỉa cây - Ảnh 2.

Cặp đôi thoải mái công khai tình cảm lên mạng (Ảnh: FBNV)

Không chỉ ghi điểm bằng sự đảm đang, Vũ Văn Thanh còn khiến dư luận trầm trồ bởi độ chịu chi "không phải dạng vừa". Theo nhiều nguồn tin, nam cầu thủ và bạn gái đã cùng đầu tư mua nhà chung và để tên của cả hai, minh chứng cho một mối quan hệ nghiêm túc và gắn bó lâu dài. Cách đây không lâu, khi bạn gái Trần Bích Hạnh không may bị ốm, Văn Thanh đã ngay lập tức gửi lời an ủi bằng một hành động thực tế: chuyển khoản thẳng 500 triệu đồng để cô nàng "bồi bổ".

Trên mạng xã hội, cả hai cũng đã công khai trạng thái "Đã đính hôn" và thường xuyên gọi nhau là "vợ - chồng". Những động thái này khiến người hâm mộ tin rằng một "đám cưới thế kỷ" của làng bóng đá Việt đang đến rất gần.

Theo Tiên Tiên

