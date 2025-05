"Cơn sốt" đất nền tại các tỉnh vùng ven đang dần hạ nhiệt, dòng tiền bất động sản có diễn biến bất ngờ

Giao dịch chuyển nhượng chung cư đạt đỉnh

Thị trường bất động sản Hà Nội trong tháng 4/2025 ghi nhận sự khởi sắc rõ nét ở phân khúc chuyển nhượng: bao gồm chuyển nhượng chung cư, nhà thổ cư và thấp tầng dự án. Theo số liệu từ Trung tâm Nghiên cứu Thị trường và Am hiểu Khách hàng One Mount Group, tổng giao dịch thứ cấp toàn thị trường đạt khoảng 7.600 căn, tăng 67% so với tháng 3, và cao hơn mức trung bình toàn thị trường (6.150 căn/tháng).

Trong bức tranh chung của thị trường chuyển nhượng, phân khúc căn hộ chung cư đạt khoảng 3.400 căn, tăng 39% so với tháng trước và là mức cao nhất trong vòng 12 tháng trở lại đây (tính từ tháng 5/2024). So với mức “đáy” vào tháng 2/2025 - chỉ 1.000 căn được giao dịch, thị trường đã ghi nhận 2 tháng tăng liên tiếp, vượt ngưỡng trung bình khoảng 2.650 căn/tháng.

Theo ông Trần Minh Tiến – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Thị trường và Am hiểu Khách hàng One Mount Group, sự bứt phá của thị trường căn hộ chuyển nhượng trong tháng 4/2025 là kết quả cộng hưởng của ba động lực chính:

Thứ nhất, nhu cầu mua ở thực tiếp tục duy trì ở mức cao, đặc biệt đến từ các gia đình trẻ có xu hướng tìm kiếm chốn an cư tại các khu đô thị có quy hoạch đồng bộ, hạ tầng hoàn thiện và tiện ích đầy đủ.

Thứ hai, cơn sốt đất nền tại các tỉnh vùng ven đang dần hạ nhiệt, khiến dòng tiền đầu tư có xu hướng quay trở lại với các sản phẩm bất động sản có tính thanh khoản cao, pháp lý rõ ràng và khả năng khai thác ngay như căn hộ chung cư đã bàn giao.

Thứ ba, yếu tố mùa vụ cũng đóng vai trò không nhỏ. Nhiều khách hàng đã phát sinh nhu cầu giao dịch từ trước Tết nhưng chỉ hoàn tất thủ tục pháp lý, hồ sơ chuyển nhượng sau kỳ nghỉ lễ. Điều này khiến lượng giao dịch có xu hướng dồn vào tháng 3 và đặc biệt là tháng 4/2025 - tạo ra “điểm rơi” thanh khoản rõ nét trong chu kỳ đầu năm.

Dòng tiền quay về những khu đô thị dẫn dắt thị trường

Tại Hà Nội, số lượng giao dịch tập trung chủ yếu ở các khu đô thị lớn như Vinhomes Ocean Park (570 căn), Vinhomes Smart City (430 căn) và Vinhomes Times City (130 căn), tăng lần lượt 48%, 36% và 25% so với tháng trước đó.

Giao dịch thứ cấp tại Vinhomes Ocean Park trong tháng 4/2025 đạt 590 giao dịch, tăng 48% so với tháng trước. Sapphire tiếp tục là phân khu có lượng giao dịch cao nhất, đạt 350 giao dịch, tăng 41% theo tháng và chiếm 61% lượng giao dịch tại Vinhomes Ocean Park.

Đáng chú ý dự án Masteri Waterfront có lượng giao dịch thứ cấp cao thứ 2 tại Vinhomes Ocean Park 1, đạt 70 căn trong tháng 4/2025.

Mức tăng giao dịch tại Masteri Waterfront không chỉ phản ánh sự sôi động chung của thị trường bất động sản thứ cấp, mà còn cho thấy xu hướng lựa chọn ngày càng rõ rệt của người mua hiện nay. Khách hàng có xu hướng ưu tiên những dự án đã bàn giao, sở hữu vị trí thuận tiện trong tổng thể khu đô thị lớn, dễ dàng kết nối hạ tầng giao thông, và có đầy đủ hệ thống tiện ích phục vụ nhu cầu sống hiện đại.

Trong khi đó tại khu vực phía Tây, toàn đại đô thị Vinhomes Smart City đạt 430 giao dịch, tăng 36% so với tháng 3 và tăng đến 54% so với cùng kỳ năm ngoái, xác lập kỷ lục giao dịch kể từ năm 2024. Các phân khu như The Miami, The Sakura hay dự án Masteri West Heights và dự án Imperia Smart City được ghi nhận là những khu vực có nhiều giao dịch thứ cấp diễn ra, nhờ nguồn cung mới được bàn giao và khả năng khai thác sử dụng ngay.

Ông Trần Minh Tiến nhận định: "Các yếu tố như khả năng kết nối giao thông liên vùng, chất lượng bàn giao, cùng với hệ sinh thái tiện ích đang trở thành bộ lọc quan trọng trong quyết định mua của người tiêu dùng. Người mua ngày nay không còn chỉ nhìn vào giá hay diện tích, mà chú trọng nhiều hơn vào giá trị sử dụng thực tế và tiềm năng sinh lời ổn định."

Diễn biến của thị trường thứ cấp trong 4 tháng đầu năm 2025 đang cho thấy một xu hướng rõ nét: dòng tiền đang có sự điều tiết mạnh mẽ từ đất nền thiếu thanh khoản về các sản phẩm căn hộ chuyển nhượng đã bàn giao. Tính ổn định, khả năng khai thác cho thuê, chất lượng sống và pháp lý có sẵn tiếp tục là các yếu tố giúp thị trường chung cư thứ cấp giữ vững sức hút.

"Nếu đà phục hồi này tiếp tục được duy trì trong các quý tới, phân khúc căn hộ chuyển nhượng sẽ tiếp tục đóng vai trò là điểm neo quan trọng, giúp giữ nhịp thanh khoản chung cho toàn bộ thị trường bất động sản trong năm 2025", ông Trần Minh Tiến nhìn nhận.