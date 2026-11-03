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Con trai 14 tuổi của Messi

| | Lifestyle

Thiago Messi - Cậu con cả nhà Messi tuổi 14.

Mới đây, trên trang cá nhân, Antonela Roccuzzo - bà xã của siêu sao bóng đá Lionel Messi đã chia sẻ khoảnh khắc xúc động nhân dịp sinh nhật lần thứ 14 của con trai cả Thiago Messi. Đi kèm tấm hình so sánh hình ảnh Thiago hiện tại và Lionel Messi thời trẻ cùng khoác chiếc áo số 19, Antonela gửi gắm lời nhắn tràn đầy tình cảm: "Chúc mừng sinh nhật Thiagui. Đã 14 năm kể từ ngày con đưa mẹ đến với thiên chức làm mẹ! Mẹ không thể tin được là con đã lớn thế này rồi. Gia đình yêu con rất nhiều!". Bức ảnh nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội, thu hút sự chú ý của người hâm mộ bởi ngoại hình giống nhau của hai cha con.

Messi và con trai

Sinh ngày 2 tháng 11 năm 2012 tại Barcelona (Tây Ban Nha), Thiago là trái ngọt đầu tiên trong cuộc tình đẹp như mơ giữa Lionel Messi và Antonela Roccuzzo, trước khi gia đình đón thêm hai thành viên nhỏ là Mateo (2015) và Ciro (2018). Sinh ra trong một gia đình bóng đá, Thiago sớm làm quen với trái bóng tròn từ lò đào tạo trẻ FC Barcelona (Barça Escola). Đến mùa hè năm 2023, khi Messi quyết định chuyển sang Mỹ thi đấu cho Inter Miami CF, Thiago cũng chính thức gia nhập học viện đào tạo trẻ của đội bóng bang Florida để tiếp tục nuôi dưỡng giấc mơ sân cỏ.

Thiago cũng có niềm đam mê với bóng đá

Khác với người cha kiệt xuất sở hữu chân trái huyền thoại, Thiago thi đấu thuận chân phải và thường đảm nhận vị trí tiền vệ tấn công hoặc tiền đạo. Dù mang trên mình chiếc áo đấu số 19 quen thuộc giống như thời điểm cha cậu bắt đầu bứt phá đỉnh cao tại Barca và đội tuyển Argentina, Thiago luôn thể hiện tư duy chơi bóng độc lập cùng phong cách thi đấu điềm tĩnh.

Ở cấp độ trẻ, Thiago đã sớm chứng tỏ tiềm năng triển vọng. Cùng các đồng đội tại Học viện Inter Miami, cậu liên tục bổ sung vào bộ sưu tập danh hiệu của mình những chiếc cúp vô địch uy tín như Weston Cup U12 (2024), Weston Cup U13 (2025) và hai lần đăng quang giải Dreams Cup vào cuối năm 2025 và giữa năm 2026. Gần đây nhất, tại giải bóng đá trẻ quốc tế MICFootball Punta Cana 2026 diễn ra ở Cộng hòa Dominica, Thiago cùng đội U14 Inter Miami đã vượt qua hàng loạt đối thủ mạnh và giành chiến thắng thuyết phục 3-0 ở trận chung kết để bước lên búp đài cao nhất.

Thiago là trái ngọt đều tiên của Messi và vợ

Messi và con trai

Dù gặt hái không ít thành công ban đầu, Thiago từng khiêm tốn chia sẻ rằng cảm giác trực tiếp bước ra sân thi đấu khiến cậu cảm thấy hồi hộp hơn rất nhiều so với khi ngồi trên khán đài theo dõi cha chơi bóng. Việc là con trai của một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá thế giới chắc chắn mang lại không ít áp lực, nhưng Thiago đang chứng minh bản lĩnh vững vàng và sự trưởng thành từng ngày.

Bước sang tuổi 14, Thiago Messi không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là một trong những tài năng trẻ nhận được nhiều sự kỳ vọng. Với môi trường rèn luyện bài bản tại Mỹ cùng sự đồng hành, chỉ bảo từ người cha huyền thoại, hành trình bóng đá của Thiago hứa hẹn sẽ còn mang đến nhiều điều thú vị cho người hâm mộ trong tương lai.

Ảnh: Getty, IGNV

Messi đi chuyên cơ 388 tỷ đi nhận giải Công chúa xứ Asturias 2026

Theo Tiên Tiên

Phụ Nữ Mới

Từ Khóa:
Messi

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