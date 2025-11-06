Con trai 8 tuổi của Đan Trường có 3 công ty: Thương hiệu ở Campuchia được mở với mục đích bất ngờ

Hơn 4 năm kể từ thông báo đã đường ai nấy đi, Đan Trường và vợ doanh nhân Thủy Tiên vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp, đồng hành trong việc chăm sóc con trai - Thiên Từ (sinh năm 2017). Cũng chính nhờ vậy mà Thiên Từ được nuôi dưỡng và phát triển trong điều kiện tốt nhất. Đặc biệt cậu bé còn được chuẩn bị đầy đủ nền tảng từ tài chính đến kỹ năng, hỗ trợ toàn diện khi trưởng thành.

Thiên Từ và ba mẹ

Hiện tại, chỉ mới 8 tuổi nhưng Thiên Từ đã sở hữu nhiều tài sản riêng giá trị khiến không ít người phải ngỡ ngàng.

Mới 8 tuổi nhưng nhóc tỳ này đã sở hữu tới 3 công ty gồm 1 cửa hàng bánh ngọt, 1 quán cà phê và 1 thương hiệu chuyên kinh doanh thời trang, giày dép, nước hoa.

Cụ thể, vào năm 2019, Đan Trường và Thủy Tiên đã thành lập công ty đầu tiên cho Thiên Từ, chuyên kinh doanh các mặt hàng thời trang, giày dép, nước hoa. Nữ doanh nhân muốn con trai sớm học cách quản lý doanh nghiệp từ khi còn nhỏ.

Đến năm 2023, doanh nhân Thủy Tiên thông báo con trai có cửa hàng bánh tại Campuchia. Cửa hàng được mở với mục đích tạo điều kiện cho những bạn nhỏ khó khăn, mồ côi có công việc làm ổn định, đồng thời có thu nhập để chăm sóc bản thân, gia đình.

Ở quán cà phê được mở ở Mỹ vào năm 2024, Thiên Từ cũng từng thử phục vụ khách hàng. Hiện tại, quán đã có đến 3 cơ sở tại San Jose (California, Mỹ).

Mới 8 tuổi nhưng Thiên Từ đã có 3 công ty

Thủy Tiên chia sẻ: "Thiên Từ biết được rằng những công ty đó lập ra để Thiên Từ cai quản sau này. Chắc có lẽ tôi làm việc trong ngành nghề tài chính, thế nên khi thiết lập một tài sản nào đó thì luôn mong sau này con lớn sẽ tiếp quản. Nhưng song song đó, ý định chính của tôi là để rèn luyện cho Thiên Từ biết cách quản lý".

Ngoài tài sản vật chất, Thiên Từ cũng được ba mẹ trau dồi nhiều kỹ năng.

Về ngôn ngữ, vì sống ở nước ngoài từ nhỏ, Thiên Từ có thể sử dụng được tiếng Anh, tiếng Việt. Ngoài ra, nhóc tỳ còn có thể nói được tiếng Tây Ban Nha và tiếng Hoa. Thiên Từ bắt đầu học ngoại ngữ từ khi mới 2 tuổi và có khả năng học hỏi, tiếp thu rất nhanh.

Bên cạnh việc học văn hoá, cậu bé còn được rèn luyện thể thao. Các môn thể thao mà Thiên Từ theo đuổi cũng được xếp vào hàng “quý tộc” như cưỡi ngựa, đánh golf,...

Thiên Từ tập nhiều môn thể thao "quý tộc"

Ngoài ra Thiên Từ còn có nhiều tài năng khác như đàn, hát, nhảy múa. Ngày 1/11 vừa qua, con trai Đan Trường đã phát hành bài hát đầu tiên mang tên Rise For You và trực tiếp biểu diễn tại concert của ba ở Việt Nam. Đây là ca khúc do Thuỷ Tiên sáng tác để con trai hát tặng ba. Cô chia sẻ:

“Ba đã hát cho đời, cho khán giả và cho Thiên Từ thì trong live concert của ba Đan Trường, Thiên Từ cũng muốn hát tặng lại một bài hát riêng cho ba. Rise For You mang thông điệp rằng: ‘Con sẽ luôn cố gắng, luôn phấn đấu vì ba. Dù phía trước có khó khăn đến đâu, con vẫn sẽ không ngừng bước tới - vì ước mơ của con và của ba’”.

Thiên Từ và mẹ có mặt tạ concert của ba

Cậu bé trực tiếp lên sân khấu biểu diễn

Trước đó, vợ cũ của Đan Trương cũng bày tỏ về quyết định ly hôn ảnh hưởng đến con trai: "Thiên Từ là cậu con trai mạnh mẽ và tự lập, xung quanh con còn có sự quan tâm, yêu thương của mọi người nên Tiên tin sau này Thiên Từ sẽ hiểu và thông cảm cho quyết định này của Tiên và anh Trường".

Một số hình ảnh khác của Thiên Từ và ba mẹ:

Đan Trường và vợ cũ vẫn đồng hành chăm sóc con, xuất hiện cạnh nhau trong những dịp quan trọng của con như sinh nhật

Thiên Từ được ba mẹ cho đi du lịch nhiều nơi, có nhiều trải nghiệm

(Tổng hợp - Ảnh: FBNV)