Con trai Chủ tịch City Auto đăng ký mua 2,4 triệu cổ phiếu CTF

Công ty Cổ phần City Auto (MCK: CTF, sàn HoSE) vừa công bố văn bản thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.

Theo đó, Ông Trần Lâm- Thành viên HĐQT City Auto, con trai của Chủ tịch HĐQT Trần Ngọc Dân vừa đăng ký mua vào 2,4 triệu cổ phiếu CTF nhằm mục đích tăng tỷ lệ sở hữu.

Giao dịch dự kiến diễn ra bằng phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh từ ngày 5/9/2025 đến ngày 3/10/2025.

Trước khi thực hiện giao dịch, ông Trần Lâm đang sở hữu hơn 8 triệu cổ phiếu CTF, tương đương tỷ lệ sở hữu 8,4% vốn tại City Auto. Nếu giao dịch thành công, số lượng cổ phiếu sẽ tăng lên mức hơn 10,4 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu 10,91%.

Tạm tính giá cổ phiếu CTF theo phiên giao dịch đóng cửa ngày 28/8/2025 là 20.850 đồng/cổ phiếu, ước tính ông Trần Dân sẽ phải chi khoảng 50 tỷ đồng để có thể mua vào số lượng cổ phiếu đã đăng ký nêu trên.

Cùng chiều diễn biến, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Thành Đô cũng vừa đăng ký mua vào 3 triệu cổ phiếu CTF nhằm mục đích tăng tỷ lệ sở hữu. Giao dịch dự kiến diễn ra bằng phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh từ ngày 28/8/2025 đến ngày 26/9/2025.

Nếu giao dịch thành công, Tân Thành Đô sẽ tăng sở hữu cổ phiếu CTF từ gần 14,6 triệu cổ phiếu lên gần 17,6 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu tăng từ 15,21% lên 18,35% vốn tại City Auto.

Trước đó, trong khoảng thời gian từ ngày 1/7/2025 đến ngày 4/7/2025, Tân Thành Đô đã mua vào thành công 6,5 triệu cổ phiếu CTF.

Sau giao dịch, Tân Thành Đô đã tăng sở hữu tại City Auto từ gần 8,1 triệu cổ phiếu (8,42%) lên gần 14,6 triệu cổ phiếu (15,21%).

Được biết, ông Phạm Anh Hưng- cổ đông nắm giữ hơn 3,9 triệu cổ phiếu CTF, tương đương tỷ lệ sở hữu 4,12% vốn điều lệ của City Auto, hiện đang là Chủ tịch HĐQT của Tân Thành Đô. Ông Phạm Anh Hưng được biết đến là em rể ông Trần Ngọc Dân- Chủ tịch HĐQT City Auto.

Ngoài ra, hai con trai của Chủ tịch HĐQT City Auto là ông Trần Lâm và ông Trần Long cùng giữ chức vụ Thành viên HĐQT City Auto, lần lượt nắm giữ vị trí Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc của Tân Thành Đô.



