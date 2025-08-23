Con trai nam diễn viên Việt mắc hội chứng hiếm gặp: Các ngón bị dính vào nhau, phải bán nhà để trả viện phí

Diễn viên Quốc Tuấn được khán giả biết tới qua các bộ phim như Người thổi tù và hàng tổng, Những người sống bên tôi, 12A và 4H… Khi sự nghiệp đang phát triển, nam diễn viên đột ngột ngưng hoạt động nghệ thuật.

Khi tham gia 1 chương trình vào năm 2018, diễn viên Quốc Tuấn chia sẻ lý do vắng bóng trên màn ảnh nhỏ để đồng hành cùng con trai Bôm chiến đấu với căn bệnh Apert (hội chứng xương cứng sớm cục bộ).

Anh cho hay: "Vì đường thở của Bôm rất hẹp, khi ngủ không thở được nên không biết bao nhiêu đêm 2 vợ chồng thay phiên thức bế con ngủ. Bôm 7 tuổi cũng là 7 năm liền mỗi đêm vợ chồng tôi chỉ ngủ 2-3 tiếng, không dám đi xa Hà Nội một ngày vì con không thể vắng bố, và gia đình tôi gần như hộ khẩu thường trú trong Bệnh viện Nhi Trung ương".

Diễn viên Quốc Tuấn từng ngưng hoạt động nghệ thuật để đồng hành chữa bệnh cùng con trai

Suốt nhiều năm qua, câu chuyện của diễn viên Quốc Tuấn và con trai khiến khán giả không khỏi xúc động. Ít ai biết rằng, phía sau nụ cười hiền hậu của nam nghệ sĩ là hành trình đầy gian nan khi con trai anh mắc phải một căn bệnh hiếm gặp, phải trải qua hơn 10 cuộc phẫu thuật ở nước ngoài từ khi 3 tuổi.

Ngay từ khi mới chào đời, Bôm đã được bác sĩ chẩn đoán mắc hội chứng Apert – một dạng rối loạn di truyền hiếm gặp. Căn bệnh không chỉ ảnh hưởng đến ngoại hình mà còn đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe, sự phát triển của trẻ, khiến các ngón tay, ngón chân dính nhau, xương sọ bị đóng kín sớm. Do đó, người bệnh phải có nhiều đợt phẫu thuật để tách rời các ngón tay, ngón chân và nới xương sọ…

Con trai diễn viên Quốc Tuấn mắc bệnh Apert hội chứng xương cứng sớm cục bộ

Diễn viên từng chia sẻ ước mơ lớn nhất là con có thể tự sinh hoạt, ăn uống như người bình thường

Để có tiền chạy chữa cho con, diễn viên Quốc Tuấn đã phải bán đi ngôi nhà gắn bó nhiều năm. Vào năm 2017, nam diễn viên từng chia sẻ: "Ban đầu, tôi bán căn nhà ở Điện Biên Phủ, sau đó mua 2 căn chung cư nhỏ ở Giảng Võ. Nhưng thời gian qua bắt buộc phải bán đi 1 căn, thành ra diện tích sinh hoạt hơi nhỏ.

Tôi lại tiếp tục bán căn chung cư này và mua 1 căn nhà khác rộng hơn ở dưới Hà Đông. Thật ra, điều này cũng tốt cho sức khỏe của Bôm. Hiện tại dù thể chất của Bôm có vẻ tốt nhưng qua nhiều lần phẫu thuật thì sức đề kháng của Bôm lại rất yếu, hay bị viêm họng. Vì thế, môi trường xung quanh rất quan trọng".

Để giành lại sự sống cho con, trong suốt hơn 20 năm qua, diễn viên Quốc Tuấn đã đồng hành cùng Bôm trong nhiều ca phẫu thuật lớn nhỏ

Nam diễn viên không chỉ là điểm tựa tinh thần mà còn trực tiếp đồng hành cùng con trong học tập, âm nhạc. Đặc biệt, Bôm có năng khiếu với đàn piano và từng gây ấn tượng khi xuất hiện trong một số chương trình nghệ thuật.

Sau nhiều năm điều trị hội chứng xương cứng cục bộ, sức khỏe Bôm đã ổn định. Năm 2017, Bôm thi đỗ hệ Trung cấp 7 năm, chuyên ngành Piano Jazz, khoa nhạc Jazz tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Con trai diễn viên Quốc Tuấn thi tốt nghiệp và đạt loại giỏi tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.