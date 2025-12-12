Con trai rút 100 tỷ mẹ qua đời để lại, nhân viên ngân hàng quyết không trả: Anh không có quyền!

Năm 2017, bà Mai, 76 tuổi, ở Giang Tô, Trung Quốc đột ngột qua đời vì xuất huyết não. Trước lúc hôn mê, bà vẫn cố níu tay con dâu là chị Thanh Vân, thều thào từng chữ: “ Vân, tủ quần áo gỗ lim cũ trong gian chính, ngăn trên cùng có cái hộp sắt nhỏ bên trong là vật quý mẹ để lại cho hai đứa nhớ lấy, đừng để ai biết…”

Ảnh minh họa.

Thanh Vân gật đầu lia lịa trong nước mắt, nhưng cũng chẳng màng nghĩ đến tiền hay vàng mà chỉ nghĩ là kỷ vật, kỷ niệm gì đó. Đau buồn cộng thêm bận rộn công việc ở thành phố nên cứ như thế sau khi lo tang lễ xong xuôi ở quê, hai vợ chồng Minh - Thanh Vân về lại thành phố.

Minh làm cán bộ tín dụng lâu năm tại một ngân hàng, Thanh Vân làm kế toán cho một công ty xuất nhập khẩu. Cuộc sống thành phố bận rộn cuốn họ đi, lời mẹ chồng dần trôi vào quên lãng.

Mãi đến cuối tháng 11 năm 2021, khi hai vợ chồng quyết định bán căn nhà cũ ở quê để lấy tiền mua căn hộ mới ở Nam Kinh, Thanh Vân mới giật mình nhớ ra. Chị một mình về quê, mở cánh tủ gỗ lim nặng trịch đã theo mẹ chồng cả đời người. Ngăn trên cùng phủ đầy bụi, có một chiếc hộp sắt han gỉ, khóa đã long bản lề. Mở ra, bên trong chỉ có một cuốn sổ tiết kiệm viết tay bìa xanh lá đã ngả màu vàng ố, nét chữ mực tím vẫn rõ.

Chị run run lật từng trang, rồi chết sững trước thông tinngười gửi: Lý Ngọc Mai, với số tiền: 27 triệu nhân dân tệ (100 tỷ đồng). Con dấu đỏ tròn và chữ ký tay của giám đốc hợp tác xã năm đó.

27 triệu tệ năm 1995!

Thanh Vân ngồi bệt xuống nền nhà đất, tay run lẩy bẩy, nước mắt rơi không thành tiếng. Hóa ra mẹ chồng đã âm thầm dành dụm cả đời để lại cho con trai một gia tài khổng lồ.

Cuốn sổ tiết kiệm trong chiếc hộp gỗ cũ. Ảnh minh họa.

Chị liền nhấc máy gọi cho chồng, vốn làm trong lĩnh vực ngân hàng, nhận thấy sổ có dấu xác nhận, mã số ngân hàng và chữ ký nhân viên đầy đủ. Mặc dù giấy đã cũ, chữ có phần nhòe, nhưng thông tin quan trọng vẫn rõ ràng.

Điều khó lý giải nhất là tại sao mẹ của Minh lại có số tiền lớn như thế. Bởi, bà là giáo viên về hưu, nhưng cũng có thói quen tiết kiệm, đầu tư và trước anh từng nghe bà kể chuyện mua đất nhưng bản thân lại không quá quan tâm.

Hai vợ chồng sau đó ăn mặc chỉnh tề, mang theo giấy chứng tử, hộ khẩu, giấy khai sinh, di chúc viết tay của mẹ tự tin bước vào chi nhánh ngân hàng cũ. Nhân viên trẻ tiếp nhận hồ sơ, nhập số sổ vào máy tính, rồi mặt tái mét, chạy vào phòng giám đốc. Một lúc sau, vị phó giám đốc chi nhánh bước ra, giọng lạnh tanh: “Xin lỗi anh chị, khoản tiền này không tồn tại trong hệ thống. Sổ tiết kiệm có dấu hiệu làm giả nghiêm trọng. Chúng tôi phải giữ lại để giám định, anh chị không được rút tiền.”

Cả thế giới như sụp đổ. Ngân hàng gửi cuốn sổ đi giám định, kết quả trả về sau ba tháng: “Con dấu và chữ ký giám đốc hợp tác xã là giả mạo 100%”.

Sau nhiều lần đấu tố qua lại, ngân hàng lập tức kiện ngược gia đình Minh ra tòa với tội danh “lừa đảo chiếm đoạt tài sản ngân hàng”. Vốn là nhân viên gương mẫu bao năm, anh Minh bị đình chỉ công tác, sau đó bị đuổi việc thẳng tay vì “làm mất uy tín ngành”.

Ảnh minh họa.

Mất việc, mất thu nhập, áp lực tiền bạc đè nặng. Minh bắt đầu thay đổi. Ban đầu còn cùng vợ chạy vạy thuê luật sư, đi khắp nơi kêu oan. Nhưng càng kéo dài, những lời xì xào càng nhiều: đồng nghiệp cũ ghé tai “Mẹ mày làm gì có tiền tỷ, chắc chắn là vợ mày làm giả chứ còn ai”, hàng xóm thì đồn “Con dâu thành phố thấy nhà đất có giá nên giở trò chiếm đoạt”.

Dần dần, Minh cũng tin. Có hôm uống say về nhà anh nhìn vợ bằng ánh mắt nghi ngờ: “Em nói thật đi, cái sổ này từ đâu ra? Mẹ anh cả đời có bao giờ kể có tiền gửi ngân hàng đâu. Em đừng nói là… em làm giả để chiếm nhà đất của anh chứ?”

Thanh Vân khóc đến cạn nước mắt: “ Em thề độc, em chỉ làm theo lời mẹ dặn! Anh không tin em thì ly hôn đi cho xong!”

Cãi vã ngày càng gay gắt. Có đêm Minh say xỉn về, đập phá hết bàn ghế, gào lên: “Nếu sổ thật thì ngân hàng dám nói giả à? Em với thằng nào thông đồng đúng không?"

Cãi vã căng thẳng, cộng thêm tình trạng anh Minh ngày càng tệ đi sau mất việc, cả hai quyết định ra tòa ly hôn.

Song, chuyện cuốn sổ tiết kiệm thật - giả thì vẫn chưa có hồi kết. Thanh Vân vẫn quyết định theo đến cùng để làm rõ sự trong sạch của mình: “Dù còn 1% hy vọng, tôi cũng sẽ kiện đến cùng. Đó là tài sản mẹ chồng để lại cho con trai bà… chứ không phải cho tôi.”

Khi có kết quả giám định chính thức thì Thanh Vân vẫn tiếp tục kháng cáo nhiều lần, song đều không thành công.

Còn Minh vẫn tiếp tục kiện lại ngân hàng, yêu cầu bồi thường.

Năm 2023, Thanh Vân tiếp tục đệ đơn xin tái thẩm lên Tòa án nhưng lại bị từ chối. Tuy nhiên, đơn kháng nghị của chị được Viện kiểm sát chấp nhận, thắp lên hy vọng cuối cùng, nhưng mọi việc dường như lắng xuống từ đây.

Không ai rõ cái kết ra sao. Chỉ biết rằng một điều thấy rõ là một gia đình từng hạnh phúc, chỉ vì một cuốn sổ tiết kiệm “giả”, đã tan cửa nát nhà.

Nguồn: Toutiao.