Đang đi giao hàng vui vẻ, shipper bật khóc khi cả 3 đơn đều gặp kiếp nạn với khách đặt đồ ăn

12-12-2025 - 16:25 PM | Sống

Công việc shipper giao đồ ăn tưởng đơn giản nhưng lại đầy áp lực, và câu chuyện của một shipper bật khóc giữa trời mưa đã khiến dân mạng không khỏi xót xa.

Giao đồ ăn là một trong những công việc vất vả bậc nhất trong thời đại dịch vụ nhanh. Ngoài áp lực chạy cho kịp giờ, tìm đúng địa chỉ hay xử lý những tình huống bất ngờ với khách, các shipper còn phải bảo quản đồ ăn nguyên vẹn - điều khó hơn rất nhiều so với những đơn hàng thông thường. Một hộp cơm bị lật, một ly nước bị nghiêng hay chỉ cần chút nước mưa làm hỏng bao bì… tất cả đều có thể khiến họ phải đền bù bằng chính tiền túi.

Chính vì thế, mỗi ngày chạy đơn của shipper đều là hành trình căng thẳng, xen lẫn bất trắc. Và đã có lúc áp lực ấy trở thành "giọt nước tràn ly", như câu chuyện từng xảy ra với một shipper ở Quảng Đông (Trung Quốc) khiến cộng đồng mạng vô cùng xúc động.

Đang đi giao hàng vui vẻ, shipper bật khóc khi cả 3 đơn đều gặp kiếp nạn với khách đặt đồ ăn- Ảnh 1.

Công việc shipper giao đồ ăn không chỉ vất vả mà còn phải đối mặt với rất nhiều áp lực

Người shipper ấy, trong một ngày làm việc trời mưa tầm tã, vẫn vui vẻ bật app chạy đơn. Anh còn hào hứng khoe rằng mới vào ca đã nhận liền 3 đơn hàng.

Nhưng niềm vui ấy chỉ tồn tại vài phút. Ngay sau đó, anh mô tả 3 đơn hàng này như "3 mũi tên xuyên thẳng vào tim", khiến anh suy sụp hoàn toàn. Và khoảnh khắc dừng lại chờ đèn đỏ, dưới cơn mưa nặng hạt, người shipper ấy bất lực bật khóc, để nước mắt lẫn vào nước mưa trên gương mặt.

Đơn thứ nhất, khách đặt một thùng nước suối. Nhưng trời mưa quá lớn khiến thùng carton bị ướt. Khách trách anh không bảo quản tốt, dù điều kiện lúc đó gần như không thể tránh khỏi.

Đơn thứ hai, địa chỉ khách không rõ ràng, gọi mãi không ai nghe. Cuối cùng khách nói không lấy nữa, bắt anh mang hàng quay về cửa tiệm - tốn thêm thời gian và công sức.

Đơn thứ ba mới là "cú đánh" cuối: trời mưa trơn trượt khiến anh ngã xe. Đơn hàng bị hỏng, anh phải tự bỏ tiền túi đền. Anh nói hôm đó trời mưa quá lớn, và anh đã ngã tới 2 lần.

Liên tiếp 3 chuyện không may xảy ra, cộng với mưa lạnh và sự mệt mỏi kéo dài, khiến anh không thể tiếp tục kìm nén. Ngay khi chờ đèn đỏ, anh thả lỏng đôi tay, cúi xuống và bật khóc nức nở - khóc vì mệt, vì tủi thân, vì cảm giác bất lực dồn nén quá lâu.

Đang đi giao hàng vui vẻ, shipper bật khóc khi cả 3 đơn đều gặp kiếp nạn với khách đặt đồ ăn- Ảnh 2.
Đang đi giao hàng vui vẻ, shipper bật khóc khi cả 3 đơn đều gặp kiếp nạn với khách đặt đồ ăn- Ảnh 3.

Nam shipper bật khóc sau "giọt nước tràn ly"

Sau khi chia sẻ câu chuyện lên mạng, anh shipper đã nhận được nhiều sự cảm thông. Nhiều cư dân mạng để lại bình luận động viên anh chàng shipper, đồng thời kể thêm về những tình huống mà họ đã từng gặp khi đặt đồ ăn:

- "Tôi không biết phải nói gì vào giữa đêm như thế này, nhưng tôi hi vọng bạn sẽ có chuyến đi suôn sẻ."

- "Hãy ngủ một giấc thật ngon, ngày mai sẽ khởi đầu tốt."

- "Cố lên, cuộc sống sẽ dần tốt lên thôi."

- "Tôi chưa bao giờ đánh giá 1 sao cho shipper, dù có trễ. Nghề này vốn quá áp lực rồi."

- "Có lần shipper làm đổ món, định quay lại đổi nhưng tôi nói không cần. Anh ấy cảm ơn mãi không thôi."

- "Hậu dịch kinh tế khó khăn. Ai cũng vất vả. Thôi thì hãy rộng lượng với nhau một chút."

Mặc dù sau đó, có những ý kiến cho rằng anh chàng shipper này ngoài công việc giao đồ ăn còn tự quay video đăng lên mạng để thu hút với hi vọng kiếm tiền từ việc bán hàng trên mạng trong tương lai. Tuy nhiên, đa số vẫn cảm thấy rằng những áp lực mà hiện tại anh gặp phải là sự thật và đáng được cảm thông.

Đang đi giao hàng vui vẻ, shipper bật khóc khi cả 3 đơn đều gặp kiếp nạn với khách đặt đồ ăn- Ảnh 4.

Câu chuyện vẫn khiến cho đa số dân mạng cảm thông

Câu chuyện của anh một lần nữa nhắc rằng nghề shipper giao đồ ăn không hề dễ dàng. Họ phải chạy nhanh, đi những quãng đường dài, chịu nắng chịu mưa, đối mặt với những rủi ro cả vật chất lẫn tinh thần. Dĩ nhiên, họ có trách nhiệm với đơn hàng, nhưng đôi khi khách cũng cần hiểu rằng có những tình huống nằm ngoài khả năng kiểm soát: mưa gió, đường tắc, địa chỉ sai, tai nạn bất ngờ…

Sự tử tế của khách - chỉ một lời nói nhẹ nhàng, hay đơn giản là bớt trách móc - có thể giúp họ nhẹ gánh hơn rất nhiều. Để hành trình giao - nhận trở nên trọn vẹn, có lẽ điều quan trọng nhất là cả hai bên cùng thông cảm, cùng hiểu rằng phía sau mỗi hộp đồ ăn giao đến cửa là một con người đang cố gắng hết sức để mưu sinh.

Làm shipper 5 năm, chàng trai 25 tuổi trở thành triệu phú nhờ lối sống đặc biệt

Theo Châu Anh

Phụ nữ số

