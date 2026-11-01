Để đáp ứng nhu cầu nước phục vụ sản xuất tại tổ hợp thép VinMetal ở Vũng Áng (Hà Tĩnh), CTCP Sản xuất và Kinh doanh VinMetal sẽ xây dựng hệ thống cấp nước quy mô lớn với hai đường ống có đường kính ngoài lên tới 2 m.

Dự án vừa được Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương đầu tư ngày 25/11, với tổng vốn hơn 2.244 tỷ đồng.

Hai đường ống được bố trí song song, mỗi tuyến dài khoảng 14,68 km, nâng tổng chiều dài lên gần 30 km. Hệ thống được thiết kế theo cơ chế tự chảy, đưa nước từ hồ Thượng Sông Trí và hồ Tàu Voi về nhà máy xử lý nước phục vụ sản xuất thép.

Khi vận hành hết công suất thiết kế, hệ thống có khả năng truyền tải 520.000 m³ nước mỗi ngày đêm, tương đương 520 triệu lít nước.

Công suất cấp nước sẽ tăng dần theo tiến độ phát triển của nhà máy thép, từ 156 triệu lít/ngày vào tháng 8/2027 lên 234 triệu lít/ngày từ quý II/2028 và 312 triệu lít/ngày từ quý III/2029. Sau năm 2030, hệ thống dự kiến đạt công suất tối đa theo thiết kế.

Với diện tích sử dụng đất khoảng 34,4 ha, dự án có thời hạn hoạt động 50 năm. Trong tổng vốn đầu tư hơn 2.244 tỷ đồng, VinMetal dự kiến sử dụng khoảng 336,6 tỷ đồng vốn tự có và hơn 1.907 tỷ đồng vốn vay.

Chủ đầu tư hệ thống cấp nước là doanh nghiệp do ông Phạm Nhật Quân Anh, con trai cả của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, làm Tổng Giám đốc.

Hồi tháng 5/2026, cơ cấu cổ đông của CTCP Sản xuất và Kinh doanh VinMetal ghi nhận Vingroup sở hữu 98% vốn điều lệ, trong khi hai con trai tỷ phú Phạm Nhật Vượng là ông Phạm Nhật Quân Anh và ông Phạm Nhật Minh Hoàng mỗi người sở hữu 1%.

Hệ thống cấp nước nói trên là một trong những công trình hạ tầng phục vụ Nhà máy sản xuất thép VinMetal Hà Tĩnh, dự án có tổng vốn đầu tư gần 80.000 tỷ đồng, được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư vào tháng 2/2026.

Nhà máy có quy mô gần 460 ha tại Khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng, với công suất thiết kế giai đoạn đầu đạt 5 triệu tấn thép thành phẩm mỗi năm, gồm 3 triệu tấn thép cuộn cán nóng (HRC), 1,4 triệu tấn thép thanh và 600.000 tấn thép dây cuộn.

Vingroup đặt mục tiêu phát triển VinMetal thành doanh nghiệp sản xuất thép công nghiệp và thép công nghệ cao, cung cấp nguyên liệu cho lĩnh vực xây dựng, sản xuất ô tô điện và các ngành công nghiệp khác.