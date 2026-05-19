Công an cảnh báo gấp tới tất cả những ai mua hàng ship COD

Theo công an tỉnh Phú Thọ, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Phú Thọ vừa tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Tùng (sinh năm 1996) và Nguyễn Văn Đạt (sinh năm 2001), cùng trú tại xóm Mỵ Thanh, xã Dũng Tiến, tỉnh Phú Thọ để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ luật hình sự.

Quá trình điều tra xác định, lợi dụng không gian mạng, Nguyễn Văn Tùng và Nguyễn Văn Đạt đã tạo lập các trang Facebook với tên gọi: “Pod Xlim Pro”, “Pod chính hãng”, “Pod Xlim giá rẻ”, “Pod Hà Nội giá rẻ”… và chạy quảng cáo bán “thuốc lá điện tử” với giá 299.000 đồng/hộp. Khi có người đặt mua, các đối tượng tự đóng gói chân đế điện thoại (có giá trị khoảng 7.000 đồng), vỏ hộp thuốc lá điện tử (giá 3000đ/vỏ), giấy ni lông và các loại máy khò, hàn để tự đóng gói. Sau đó, các đối tượng gửi hàng qua dịch vụ Viettel Post dưới hình thức giao hàng thu tiền hộ (Ship COD).

Để che giấu hành vi gian dối, chúng viện lý do thuốc lá điện tử là mặt hàng cấm nên trên phiếu vận đơn phải ghi là “chân đế điện thoại”, đồng thời yêu cầu khách hàng phải thanh toán tiền đầy đủ thì mới được bóc hộp kiểm tra. Khi khách hàng trả tiền và nhận ra hàng giả, các đối tượng lập tức cắt đứt liên lạc, chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Nguyễn Văn Đạt và đối tượng Nguyễn Văn Tùng

Bước đầu cơ quan chức năng xác định, bằng thủ đoạn này, từ tháng 02/2026 đến nay, Nguyễn Văn Tùng đã lừa bán được 5.108 đơn hàng, chiếm đoạt số tiền 1.567.639.759 đồng. Từ tháng 11/2025 đến nay Nguyễn Văn Đạt lừa bán được 3.923 đơn hàng, chiếm đoạt số tiền 1.188.874.673 đồng. Hiện Cơ quan điều tra đã tiếp nhận trình báo của nhiều bị hại trên toàn quốc.

Hàng hóa các đối tượng dùng để gửi đi

Để phục vụ mở rộng điều tra vụ án, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ đề nghị các bị hại của Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Văn Đạt và những người từng bị lừa đảo với thủ đoạn tương tự qua các trang mạng nêu trên nhanh chóng trình báo tại Công an nơi gần nhất hoặc liên hệ Điều tra viên Vũ Đức Lộc (0978.087.888), Điều tra viên Trần Đình Đức (094.112.4456) để được hướng dẫn, giải quyết.

Công an tỉnh Phú Thọ cảnh báo: Người dân cần đặc biệt cảnh giác khi mua sắm hàng hóa trực tuyến trên các trang mạng xã hội. Tuyệt đối không nhận hàng và thanh toán (Ship COD) khi chưa được trực tiếp kiểm tra hàng hóa bên trong (kiểm tra đồng kiểm). Cẩn trọng trước các thủ đoạn vịn cớ "hàng cấm", "hàng nhạy cảm nhằm lảng tránh việc đồng kiểm để tráo đổi hàng hóa; chỉ nên mua sắm tại các gian hàng điện tử uy tín, có trụ sở rõ ràng và được xác thực.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ