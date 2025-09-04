Công an cảnh báo: Thông tin cá nhân, số tài khoản ngân hàng, thẻ tín dụng… của nhiều người đang bị rao bán trên các nhóm kín

Các đối tượng lừa đảo đã lợi dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để dựng Deepfake, mạo danh hoạt động thiện nguyện nhằm chiếm đoạt tài sản, đồng thời công khai rao bán dữ liệu cá nhân trên các nền tảng trực tuyến.

Công an tỉnh Nghệ An nhấn mạnh, tình trạng này gây ra nhiều hệ lụy, ảnh hưởng đến an ninh mạng và trật tự an toàn xã hội.

Cụ thể, trên ứng dụng Telegram gần đây xuất hiện các tài khoản quảng cáo dịch vụ lập trình website, ứng dụng cá cược, tiền ảo, thương mại điện tử… tích hợp công nghệ AI – Deepfake. Các đối tượng cam kết “bảo hành trọn đời” để tạo niềm tin, song thực chất nhằm che giấu mục đích lừa đảo.

Với Deepfake, chúng có thể dựng video giả mạo người thân trong tình huống khẩn cấp hoặc giả danh chuyên gia, người nổi tiếng để kêu gọi đầu tư, qua đó chiếm đoạt tài sản và dữ liệu cá nhân.

Bên cạnh việc khai thác công nghệ, các đối tượng còn đánh vào lòng nhân ái của cộng đồng. Điển hình, chúng lập trang Facebook giả danh tổ chức “Giải Đạp Xe Thiện Nguyện – Đạp Vì Nụ Cười Trẻ Thơ”, sử dụng dấu tích xanh và lượng theo dõi lớn để tạo uy tín.

Trang Facebook mạo danh tổ chức hoạt động thiện nguyệnm nhằm lừa đảo tài sản của người dân (Ảnh: Công an tỉnh Nghệ An)

Trang này bịa đặt sự đồng hành của các quỹ, tổ chức để lôi kéo người tham gia. Ban đầu, chúng quảng cáo đây là chương trình miễn phí, sau đó lại yêu cầu đóng nhiều loại phí trá hình và cung cấp thông tin cá nhân.

Công an cảnh báo, đây là thủ đoạn kép, khi vừa chiếm đoạt trực tiếp tiền phí, vừa đánh cắp dữ liệu để phục vụ các hành vi lừa đảo khác.

Đáng lo ngại, trên Telegram còn xuất hiện nhiều nhóm kín rao bán dữ liệu cá nhân quy mô lớn, như nhóm “Nguyên Liệu Mạng Xã Hội” với hàng trăm thành viên. Các gói dữ liệu được phân loại chi tiết: đơn hàng trực tuyến, thông tin phụ huynh – học sinh, tài khoản ngân hàng, thẻ tín dụng…

Nhóm kín trên Telegram mang tên “Nguyên Liệu Mạng Xã Hội” quảng cáo cung cấp dữ liệu cá nhân để rao bán (Ảnh: Công an tỉnh Nghệ An)

Một số đối tượng còn cam kết cung cấp phần mềm vượt sinh trắc học để chiếm đoạt tài sản. Tình trạng này không chỉ xâm phạm nghiêm trọng quyền riêng tư công dân mà còn làm gia tăng nguy cơ lừa đảo, suy giảm niềm tin vào môi trường giao dịch số.

Trước thực trạng này, Công an tỉnh Nghệ An khuyến cáo người dân cần cảnh giác, không tham gia, thuê hoặc mua bán dịch vụ vi phạm pháp luật trên mạng; tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP cho các trang mạng, ứng dụng không rõ nguồn gốc.

Khi tham gia hoạt động thiện nguyện, thể thao, người dân chỉ nên đăng ký qua kênh chính thống được cơ quan Nhà nước, tổ chức uy tín công bố. Bên cạnh đó, người dùng mạng xã hội cần thường xuyên thay đổi mật khẩu, kích hoạt xác thực nhiều lớp và hạn chế chia sẻ dữ liệu cá nhân trên mạng xã hội.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an để được hướng dẫn, xử lý kịp thời.