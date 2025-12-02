Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công an đề nghị dừng ngay việc tìm kiếm, chia sẻ hình ảnh liên quan nghi vấn vụ án nghiêm trọng ở Lạng Sơn

02-12-2025 - 09:59 AM | Xã hội

Công an tỉnh Bắc Ninh khuyến cáo dừng ngay việc tìm kiếm và chia sẻ hình ảnh, video liên quan đến tài liệu và thông tin được cho là có một vụ án nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Theo đó, Công an tỉnh Bắc Ninh khuyến cáo dừng ngay việc tìm kiếm và chia sẻ hình ảnh, video liên quan đến tài liệu và thông tin được cho là có một vụ án nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Cơ quan công an cho rằng, các đối tượng xấu đang cố tình khuếch đại thông tin, kích động bạo lực, gây ra những tác động tâm lý cực kỳ độc hại đối với người đọc (người xem), đặc biệt là thế hệ trẻ . Cùng với đó, nhiều tài liệu phát tán trên KGM đã cài sẵn mã độc có hành vi đánh cắp tài khoản, ăn cắp tiền, lừa đảo...

Theo Cơ quan Công an, việc phát tán, lưu trữ văn hóa phẩm đồi trụy, bạo lực là vi phạm pháp luật; đừng để một cú click chuột vì tò mò mà khiến bạn bị phạt tiền. Những hình ảnh cực kỳ độc hại và ám ảnh không mang lại giá trị gì ngoài việc gây sốc và ảnh hưởng xấu đến tâm lý nên tuyệt đối không xem.

Tuyệt đối không chia sẻ, hãy âm thầm bấm báo cáo (Report), đó là hành động văn minh và cần thiết nhất lúc này. Nếu nhận được tài liệu, hãy xóa ngay và không lan truyền cho người khác; báo ngay cho cơ quan công an nếu phát hiện tài khoản chia sẻ các nội dung trên.


Theo Nguyễn Thắng

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hướng dẫn chi tiết cách đăng ký tạm trú trên VNeID để tránh bị phạt tiền từ 15/12

Hướng dẫn chi tiết cách đăng ký tạm trú trên VNeID để tránh bị phạt tiền từ 15/12 Nổi bật

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh tăng cường, rét nhất dưới 11 độ C: Hà Nội trở lạnh rõ rệt khi nào?

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh tăng cường, rét nhất dưới 11 độ C: Hà Nội trở lạnh rõ rệt khi nào? Nổi bật

CHÍNH THỨC: Lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026 của học sinh cả nước

CHÍNH THỨC: Lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026 của học sinh cả nước

09:40 , 02/12/2025
Áp thấp nhiệt đới vẫn "luẩn quẩn" trên Biển Đông, miền Trung bắt đầu đợt mưa lớn

Áp thấp nhiệt đới vẫn "luẩn quẩn" trên Biển Đông, miền Trung bắt đầu đợt mưa lớn

08:31 , 02/12/2025
Điều động, bổ nhiệm nhân sự ở 6 tỉnh, thành

Điều động, bổ nhiệm nhân sự ở 6 tỉnh, thành

07:40 , 02/12/2025
Bộ trưởng Nội vụ nêu căn cứ tiếp nhận cán bộ trẻ vào biên chế công chức cấp xã

Bộ trưởng Nội vụ nêu căn cứ tiếp nhận cán bộ trẻ vào biên chế công chức cấp xã

07:18 , 02/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên