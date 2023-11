Công an điều tra mỏ hết hạn vẫn rầm rộ khai thác đất để bán

Ngày 8/11, thông tin từ Phòng An ninh kinh tế (Công an Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị đang vào cuộc điều tra thông tin phản ánh Mỏ đá Kỳ Liên (thị xã Kỳ Anh) do Công ty CP Lạc An làm chủ ngang nhiên đưa máy móc, khai thác đất bán ra ngoài khi chưa đảm bảo giấy phép.

Liên quan đến sự việc, đại diện Công ty cổ phần Lạc An (Công ty Lạc An, đóng ở phường Kỳ Liên, thị xã Kỳ Anh) cũng xác nhận đã làm việc với cơ quan công an và cung cấp hồ sơ, nội dung cần thiết, phục vụ điều tra.

Trước đó , báo Tiền Phong phản ánh về Mỏ đá Kỳ Liên của Công ty Cổ phần Lạc An (đóng tại phường Kỳ Liên, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) được UBND tỉnh Hà Tĩnh cấp phép vào năm 2012 trên diện tích hơn 15 ha.

Đến năm 2018, hợp đồng thuê đất của mỏ đá đối với Công ty Cổ phần Lạc An hết hạn. Theo quy định, công ty này phải dừng hoạt động khai thác khoáng sản để làm hồ sơ gửi các cấp chính quyền trình UBND tỉnh ký quyết định thuê đất. Thế nhưng, khi chưa được UBND tỉnh Hà Tĩnh ký quyết định đồng ý cho thuê đất, khoảng 1 tháng nay doanh nghiệp này đã ngang nhiên đưa máy xúc, cùng hàng chục chiếc xe tải lớn rầm rộ cho khai thác đất đưa đi bán cho các công trình trên địa bàn.

Theo ghi nhận, những ngày đầu tháng 10, mỗi ngày có hàng chục xe tải, Hổ vồ (Howo) gắn logo: LOGISTICS KY ANH, Tiến Thuận, Cty 179... đủ loại kích cỡ sắp hàng dài chờ vận chuyển đất tại Mỏ đá Kỳ Liên. Sau khi được xúc đầy thùng, nhiều xe chở đất đã di chuyển về đổ san nền cho một gói thầu thuộc Dự án Đường trục chính Trung tâm nối QL1 đoạn tránh thị xã Kỳ Anh đến cụm Cảng nước sâu Vũng Áng - Sơn Dương ở xã Kỳ Lợi.

Các xe chở đất cho các công trình trên địa bàn thị xã Kỳ Anh.

Giám đốc Công ty CP Lạc An - Nguyễn Văn Dũng - thông tin: “Công ty đã khai thác đất tầng phủ tại mỏ đá hơn 1 tuần qua khi chưa được UBND tỉnh ban hành quyết định cho thuê đất. Khối lượng đất sau khi khai thác được vận chuyển ra khỏi mỏ đều có hóa đơn và bán cho một số công trình do Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Khu Kinh tế tỉnh Hà Tĩnh làm chủ đầu tư”.

Chủ tịch UBND phường Kỳ Liên Trần Phố Huế cho biết địa phương đã từng mời Công ty CP Lạc An xuống làm việc và yêu cầu chấm dứt hoạt động khai thác và vận chuyển khoáng sản ra khỏi địa bàn song đơn vị này vẫn tái phạm.

Còn đại diện Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực Khu Kinh tế tỉnh Hà Tĩnh - cho biết, trước thông tin một số đơn vị thi công tại gói thầu thuộc Dự án Đường trục chính trung tâm nối quốc lộ 1 (QL) đoạn tránh thị xã Kỳ Anh đến cụm Cảng nước sâu Vũng Áng - Sơn Dương do đơn vị làm chủ đầu tư có sử dụng đất đắp nền tại Mỏ đá Kỳ Liên chưa đủ hồ sơ, thủ tục, đơn vị đã kiểm tra, xác định một số xe “đổ nhầm” nên đã xử lý.