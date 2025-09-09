Công an Hà Nội thông báo tới tất cả người dân nhận được tin nhắn SMS, cuộc gọi có nội dung này

Cơ quan Công an kịp thời giải cứu nạn nhân

Liên tục trong những ngày qua, các đơn vị trong Công an thành phố Hà Nội đã kịp thời giải cứu nhiều trường hợp khỏi bẫy lừa đảo “bắt cóc online".

Mới đây, Công an phường Định Công vừa kịp thời giải cứu cô gái trẻ khỏi bẫy lừa đảo “bắt cóc online" sang Campuchia.

Khoảng 23h ngày 04/9/2025, Công an phường Định Công tiếp nhận tin báo của gia đình chị H (SN 2007) về việc chị H mất tích, nghi vấn bị các đối tượng lừa đảo thao túng tâm lý. Khẩn trương xác minh, Công an phường Định Công xác định chị H đã vào TP Hồ Chí Minh và tiếp tục di chuyển đi Tây Ninh. Công an phường Định Công đã phối hợp Đồn Công an khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh tiến hành rà soát, phát hiện chị H đang ở một nhà nghỉ trên địa bàn xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

Đến 10h sáng ngày 05/9/2025, Công an phường Định Công cùng gia đình chị H đã đến đón chị về an toàn. Qua trao đổi, chị H cho biết bị các đối tượng giả danh Công an gọi điện nói chị có liên quan đến một vụ án. Do lo sợ, chị H đã làm theo hướng dẫn của các đối tượng. Các đối tượng khống chế và yêu cầu chị vào tỉnh Tây Ninh để sang Campuchia. Sau khi được cán bộ Công an giải thích, chị H đã bình tĩnh và nhận ra mình đang bị các đối tượng lừa gạt.

Trước đó, Công an phường Từ Liêm, TP Hà Nội vừa giải cứu một nam thanh niên khỏi bẫy lừa đảo. Cụ thể, vào khoảng 19h30’ ngày 29/8/2025, Công an phường Từ Liêm nhận được tin trình báo của gia đình anh L (SN 2003) về việc anh bị các đối tượng bắt cóc, nhắn tin đòi chuộc 150 triệu đồng.

Đồng thời gia đình nhận được điện thoại của anh nói bị đánh đập, phải chuyển tiền ngay. Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an phường Từ Liêm đã khẩn trương vào cuộc điều tra, xác minh và tìm thấy anh L đang ở một nhà nghỉ trên địa bàn xã Hoài Đức.

Anh L khai nhận bị các đối tượng giả danh Công an gọi điện yêu cầu đến nhà nghỉ, rồi gọi về gia đình thông báo việc bị bắt cóc, phải chuyển tiền để chuộc về. Khi được cán bộ Công an phường giải thích về thủ đoạn giả danh Công an để lừa đảo, anh L đã bình tĩnh lại.

Hay vào sáng ngày 19/8/2025, Công an phường Khương Đình tiếp nhận tin trình báo của gia đình anh H (SN 2003) về việc anh bỏ đi khỏi nhà. Sau đó gia đình có nhận được tin nhắn của một đối tượng thông báo đang giữ anh H nếu không chuyển 500 triệu đồng sẽ “chặt tay” của anh.

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an phường Khương Đình đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự đã khẩn trương điều tra, xác minh vụ việc.

Đến khoảng 18h cùng ngày, các lực lượng xác định anh H đang ở Thành phố Hồ Chí Minh. Công an phường Khương Đình đã phối hợp Công an phường Thới An, thành phố Hồ Chí Minh tìm thấy anh H tại một khách sạn trên địa bàn.

Qua trao đổi, anh H cho biết bị một đối tượng giả danh Công an gọi điện thông báo anh có liên quan đến đường dây rửa tiền và buôn bán ma túy. Do quá lo sợ, anh H đã làm theo yêu cầu của đối tượng tự đi vào thành phố Hồ Chí Minh. Khi được cán bộ Công an phường giải thích về thủ đoạn giả danh Công an để lừa đảo, anh H đã bình tĩnh lại.

Trước tình trạng thủ đoạn “bắt cóc online” có diễn biến gia tăng, Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, đồng thời chủ động tuyên truyền cho người thân, bạn bè về phương thức, thủ đoạn của loại tội phạm này.

Để làm việc với người dân, cơ quan Công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc gửi qua Công an địa phương; tuyệt đối không gọi điện yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng hoặc cài đặt phần mềm để phục vụ điều tra. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất.