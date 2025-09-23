Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Công an Hà Nội: Thông tin học sinh lớp 6 suýt bị bắt cóc là sai sự thật

Trước tin đồn học sinh lớp 6 trường THCS Trần Đăng Ninh suýt bị bắt cóc, Công an phường Hà Đông vào cuộc xác minh và khẳng định đây là thông tin sai sự thật.

Ngày 23/9, Công an TP Hà Nội cho biết, thông tin một cháu bé suýt bị bắt cóc trên đường đi học là sai sự thật, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn.

Trước đó, mạng xã hội đăng tải các nội dung: “Hôm kia, Thứ Tư, cháu mình suýt bị bắt cóc trên đường đi học lúc 1h30 trưa, ngay giữa khu dân sinh ở Hà Đông…”, “học sinh lớp 6 trường THCS Trần Đăng Ninh, Hà Đông trên đường đi học bị 1 nam 1 nữ tiếp cận kéo cháu lên ô tô…”.

Những thông tin này gây tâm lý lo lắng, hoang mang trong dư luận và phụ huynh học sinh.

Sau đó, Công an phường Hà Đông tổ chức xác minh và làm việc những người liên quan để làm rõ nội dung trên.

Thông tin học sinh lớp 6 trường THCS Trần Đăng Ninh suýt bị bắt cóc là sai sự thật.

Qua làm việc trực tiếp với nhà trường, học sinh cùng phụ huynh liên quan bài viết, Công an phường Hà Đông xác định thông tin học sinh suýt bị bắt cóc là không chính xác, câu chuyện do chính em học sinh tự nghĩ ra.

Làm việc với chủ tài khoản đăng tải sự việc, người này thừa nhận do được nghe kể lại nên đã đăng tải bài viết gây hiểu lầm trên mạng xã hội, sau đó đã gỡ bỏ nội dung sai sự thật.

Công an TP Hà Nội đề nghị người dân thận trọng, cảnh giác khi viết bài, chia sẻ các thông tin chưa được xác thực. Các trường hợp chia sẻ thông tin không đúng sự thật trên mạng xã hội sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.


Theo Minh Tuệ/VTC News

VTC News

