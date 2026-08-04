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Công an kiểm tra đột xuất nơi ở của người đàn ông SN 1991, bắt chủ nhà

| | Xã hội

Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng xác định, chủ nhà cùng 2 người khác đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Công an xã Cao Dương đã phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, đồng thời làm rõ hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy của một đối tượng. Tang vật thu giữ gồm hơn 25 gam ma túy các loại cùng nhiều dụng cụ phục vụ việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Công an kiểm tra đột xuất nơi ở của người đàn ông SN 1991, bắt chủ nhà - Ảnh 1.

Các đối tượng tại hiện trường (Ảnh: Công an Phú Thọ).

Ngày 28/7, trong quá trình nắm tình hình, kiểm tra địa bàn, Công an xã Cao Dương kiểm tra đột xuất nơi ở của Nguyễn Thanh T. (sinh năm 1991, trú xã Cao Dương).

Tại đây, Tổ công tác phát hiện Nguyễn Thanh T., Bùi Minh V. (sinh năm 1992, trú xã Kim Bôi) và Bùi Thị Kim H. (sinh năm 1995, trú xã Liên Sơn) đang có mặt, có dấu hiệu tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Quá trình kiểm tra, lực lượng Công an thu giữ 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy bằng cóng thủy tinh, 2 bật lửa, 38 túi nilon zip chứa tinh thể màu trắng, 1 túi nilon zip chứa chất bột màu trắng, 100 viên nén màu hồng, 1 viên nén màu xanh cùng 2 túi nilon có bám dính ma túy.

Kết quả giám định xác định toàn bộ số tang vật là ma túy, gồm 25,051 gam Methamphetamine và 0,0426 gam Heroin.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an xã Cao Dương đã bắt giữ Nguyễn Thanh T. và Bùi Minh V. để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; đồng thời làm rõ hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy đối với Nguyễn Thanh T.

Hiện vụ việc đã được chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an kiểm tra đột xuất nơi ở của người đàn ông SN 1991, bắt chủ nhà - Ảnh 2.

Các mức xử phạt liên quan đến ma tuý theo quy định hiện hành (Ảnh được tạo bởi AI).

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

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