Công an phát thông báo tới những ai nhận được tin nhắn, cuộc gọi có nội dung sau

Lực lượng Công an xã Đức Đồng (tỉnh Hà Tĩnh) vừa ngăn chặn thành công một vụ lừa đảo trên không gian mạng, giúp một người dân tránh bị chiếm đoạt 79 triệu đồng sau khi nhận cuộc gọi giả danh cán bộ công an.

Theo thông tin từ Công an xã Đức Đồng, nạn nhân là bà N.T.S. (SN 1958, trú trên địa bàn xã). Trong thời gian ở nhà, bà liên tục nhận được các cuộc gọi từ những người tự xưng là cán bộ công an.

Lực lượng Công an xã Đức Đồng kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo, giúp người dân giữ lại 79 triệu đồng. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử Công an Hà Tĩnh)

Các đối tượng thông báo bà có liên quan đến một vụ án vi phạm pháp luật và yêu cầu chuyển 79 triệu đồng vào tài khoản được chỉ định với lý do phục vụ công tác “xác minh, điều tra”. Do hoang mang trước những lời đe dọa và thông tin được đưa ra, bà S. đã đến Công an xã Đức Đồng để trình báo.

Ngay sau khi tiếp nhận vụ việc, cán bộ công an xác minh và xác định đây là thủ đoạn giả danh cơ quan công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Lực lượng chức năng đã giải thích phương thức, thủ đoạn của các đối tượng, đồng thời hướng dẫn bà S. kiểm chứng thông tin và tuyệt đối không chuyển tiền theo yêu cầu.

Theo cơ quan công an, do bị các đối tượng liên tục gọi điện gây sức ép tâm lý, bà S. từng có thời điểm chuẩn bị thực hiện giao dịch chuyển khoản. Tuy nhiên, sau khi được cán bộ công an tuyên truyền, giải thích, bà đã nhận ra thủ đoạn lừa đảo và kịp thời dừng giao dịch, giữ lại toàn bộ số tiền 79 triệu đồng.

Công an xã Đức Đồng cho biết, vụ việc tiếp tục cho thấy các đối tượng lừa đảo vẫn sử dụng chiêu thức giả danh cán bộ công an, viện kiểm sát, tòa án hoặc cơ quan nhà nước để tạo tâm lý hoang mang, từ đó yêu cầu nạn nhân chuyển tiền nhằm chiếm đoạt tài sản.

Từ vụ việc trên, lực lượng công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các cuộc gọi hoặc tin nhắn từ người tự xưng là cán bộ cơ quan chức năng. Công an không yêu cầu công dân chuyển tiền qua điện thoại, mạng xã hội hay cài đặt ứng dụng để phục vụ điều tra, xác minh.

Khi nhận được các cuộc gọi có dấu hiệu nghi vấn, người dân cần bình tĩnh, không làm theo hướng dẫn của đối tượng, không cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản, mã OTP và nhanh chóng liên hệ cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, xử lý.