Công an phong tỏa tài khoản ngân hàng tại ACB, BIDV,... giúp nhiều người lấy lại tiền bị lừa đảo

Theo Báo Gia Lai, Phòng An ninh mạng và phòng-chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Gia Lai), thời gian gần đây đơn vị liên tục tiếp nhận các tin báo tố giác tội phạm của công dân trình báo bị các đối tượng lợi dụng không gian mạng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Từ năm 2024 đến nay, lực lượng Công an tỉnh Gia Lai đã phong tỏa, tạm giữ hơn 10 tỷ đồng trong tài khoản của các đối tượng lừa đảo. Con số này chiếm khoảng 1/5 tổng số tiền lừa đảo trên địa bàn tỉnh.

Đơn cử như vụ việc anh Đ.V.L. (trú tại phường Hội Phú, TP. Pleiku) bị lừa đảo số tiền gần 1 tỷ đồng vào ngày 15-3-2025. Trước đó, anh L. đã mượn tiền của một người bạn tên T. để làm ăn. Đến ngày 15-3, anh L. nhận được tin nhắn từ tài khoản Telegram của anh T. đòi lại số tiền đã cho anh L. mượn. Không mảy may nghi ngờ, anh L. đã chuyển cho tài khoản có tên "NGUYEN MINH CUONG" tại Ngân hàng ACB số tiền gần 1 tỷ đồng.

"Sau khi gửi tiền, tôi gọi bằng điện thoại cho anh T. để báo mình đã trả số tiền rồi thì mới biết anh T. không nhắn tin để yêu cầu trả tiền. Sau đó, anh T. phát hiện bị đối tượng xấu hack tài khoản Telegram mà không hề hay biết. Sau khi trình báo vụ việc, lực lượng Công an đã kịp thời phối hợp cùng Ngân hàng ACB phong tỏa được toàn bộ số tiền trong tài khoản"-anh L. chia sẻ.

Trước đó vào tháng 4-2024, Phòng An ninh mạng và phòng-chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cũng tạm giữ số tiền 1,5 tỷ đồng của chị N.T.V. (trú tại phường Ia Kring, TP. Pleiku). Bằng hình thức lừa đảo làm định danh mức 2, các đối tượng đã dụ dỗ chị V. cài đặt ứng dụng dịch vụ công giả mạo.

Trong quá trình cài đặt, các đối tượng gọi video cho chị V. với mục đích sử dụng khuôn mặt của chị để xác thực sinh trắc học rồi chiếm quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng. Từ đây, các đối tượng đã chuyển toàn bộ số tiền 1,5 tỷ đồng của chị V. nhưng Phòng An ninh mạng và phòng-chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phát hiện và phối hợp với ngân hàng BIDV tạm giữ số tiền này.

Cùng với thủ đoạn đăng ký định danh mức 2, khoảng tháng 10-2024, chị V.T.N. (trú tại phường Hoa Lư, TP. Pleiku) bị đối tượng giả mạo cán bộ UBND phường và Công an TP. Pleiku (cũ) hướng dẫn đăng ký trực tuyến. Bằng một số thủ thuật, các đối tượng yêu cầu chị tải ứng dụng giả để lấy dữ liệu cá nhân sau đó chiếm đoạt số tiền 850 triệu đồng của chị có trong tài khoản tại Ngân hàng BIDV.

Đặc biệt, trong vụ án này, số tiền 850 triệu của chị N. đã bị chuyển qua nhiều tài khoản khác nhau nhằm tẩu tán dòng tiền lừa đảo. Sau đó chúng tiếp tục chia nhỏ số tiền vào tài khoản F3 nhằm xóa các dấu vết. Tuy nhiên nhờ sự phối hợp kịp thời của Phòng An ninh mạng và phòng-chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng các ngân hàng, toàn bộ số tiền đã được thu giữ.

Theo Phòng An ninh mạng và phòng-chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, thời gian qua một số ngân hàng như BIDV, MB Bank, Vietinbank, Vietcombank… chi nhánh tại Gia Lai đã phối hợp tốt với đơn vị trong công tác này. Qua đó, tạo đầu mối hỗ trợ cung cấp thông tin tài khoản, số dư hiện có, tạm giữ số tiền có trong tài khoản khẩn cấp ngay sau khi bị hại cung cấp thông tin và trình báo sự việc. Điều này đã tạo điều kiện thuận lợi, góp phần hỗ trợ cơ quan điều tra nhanh chóng xác minh, truy vết dòng tiền, thông tin thiết bị, địa chỉ truy cập ngân hàng điện tử của các đối tượng.