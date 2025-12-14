Công an ra cảnh báo mới liên quan đến Căn cước công dân, người dân lưu ý!

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Thông tin từ Công an tỉnh Điện Biên cho biết, thời gian gần đây, lực lượng Công an liên tục ghi nhận nhiều trường hợp người dân vì nhẹ dạ cả tin đã gửi hình ảnh căn cước công dân (CCCD) mặt trước, mặt sau cho các đối tượng lừa đảo mạo danh ngân hàng, cơ quan chức năng hoặc nhân viên hỗ trợ tài chính.

Hệ quả là, không ít người rơi vào trạng thái hoang mang, lo sợ khi liên tục nhận được các cuộc gọi “báo nợ”, kèm theo những lời đe dọa cho rằng thông tin cá nhân đã bị lợi dụng để mở tài khoản ngân hàng, đăng ký sim điện thoại, vay tiền trái phép hoặc phục vụ các hành vi vi phạm pháp luật.

Trước những thông tin gây hoang mang, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân cần giữ bình tĩnh khi không may để lộ hình ảnh căn cước công dân, bởi chỉ với hình ảnh CCCD mặt trước, mặt sau và ảnh chân dung, các đối tượng không thể tự ý mở sim chính chủ, mở tài khoản ngân hàng hay thực hiện vay vốn tại các tổ chức tín dụng.

Thực tế, những thủ tục này hiện đều yêu cầu xác thực sinh trắc học, đối chiếu trực tiếp hoặc thông qua hệ thống eKYC với nhiều lớp bảo mật chặt chẽ. Do đó, khi nhận được các cuộc gọi “báo nợ” từ những khoản vay không có thật, người dân tuyệt đối không hoảng sợ hay làm theo yêu cầu của đối tượng.

Dù vậy, việc để lộ hình ảnh CCCD vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Các đối tượng xấu có thể lợi dụng thông tin cá nhân để lập tài khoản mạng xã hội, mạo danh chủ sở hữu nhằm lừa đảo người thân, bạn bè, đăng tải hoặc phát tán thông tin sai lệch, gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của nạn nhân, đồng thời tiếp tục sử dụng thông tin này cho những thủ đoạn lừa đảo khác.

Trước thực trạng trên, Công an tỉnh Điện Biên khuyến nghị người dân nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không gửi hình ảnh CCCD, ảnh chân dung hay cung cấp thông tin cá nhân cho người lạ dưới bất kỳ hình thức nào, đặc biệt là các cuộc gọi tự xưng ngân hàng, cơ quan Công an, Viện Kiểm sát.

Khi nhận được các cuộc gọi đe dọa, đòi “nợ ảo”, người dân cần nhanh chóng trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, xác minh và xử lý kịp thời.