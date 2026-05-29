Công an thông báo đến tất cả người dùng có ứng dụng sau

Công an TP Hà Nội vừa phát đi cảnh báo khẩn về lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng mang mã CVE-2026-5281 trên trình duyệt Google Chrome và các trình duyệt sử dụng nhân Chromium.

Theo cơ quan chức năng, đây là lỗ hổng dạng “use-after-free” tồn tại trong thành phần Dawn - dự án mã nguồn mở thuộc hệ sinh thái Chromium, đồng thời là bản triển khai chính thức của tiêu chuẩn WebGPU. Thành phần này cho phép các ứng dụng web khai thác trực tiếp sức mạnh xử lý đồ họa của phần cứng.

Đáng chú ý, lỗ hổng CVE-2026-5281 có thể bị tin tặc lợi dụng để thực thi mã tùy ý từ xa thông qua một trang HTML độc hại sau khi chiếm quyền điều khiển tiến trình kết xuất (renderer).

Trước nguy cơ mất an toàn thông tin, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân, cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp khẩn trương cập nhật Google Chrome cũng như các trình duyệt nền tảng Chromium lên phiên bản mới nhất để vá lỗi bảo mật.

Cụ thể, người dùng Windows và MacOS cần nâng cấp lên phiên bản 146.0.7680.177/178, trong khi Linux cần cập nhật lên phiên bản 146.0.7680.177.

Ngoài việc cập nhật trình duyệt, cơ quan chức năng cũng khuyến nghị người dùng thường xuyên cập nhật phần mềm, sao lưu dữ liệu định kỳ, sử dụng mật khẩu mạnh, kích hoạt xác thực đa yếu tố và hạn chế quyền truy cập đối với các tài khoản quan trọng.

Bên cạnh đó, các tổ chức, doanh nghiệp cần triển khai giải pháp giám sát mạng nhằm kịp thời phát hiện dấu hiệu tấn công hoặc hoạt động bất thường; đồng thời tránh truy cập website không rõ nguồn gốc, liên kết lạ được gửi qua email, mạng xã hội hoặc các nguồn thiếu tin cậy trên internet.

Công an TP Hà Nội yêu cầu các cơ quan, đơn vị tăng cường tuyên truyền, phổ biến tới cán bộ, công chức, viên chức và người lao động việc chấp hành nghiêm các quy định về bảo đảm an toàn, an ninh mạng và bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng.

