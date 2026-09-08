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Công an thông báo: Người dân cần thực hiện ngay những việc này trên VNeID để không bỏ lỡ quyền lợi

| | Kinh tế số

Người dân cần chú ý thông tin này từ cơ quan công an về ứng dụng VNeID.

Công an TP Hải Phòng vừa thông tin về chính sách miễn, giảm một số khoản phí, lệ phí nhằm khuyến khích người dân sử dụng tài khoản định danh điện tử, hoàn thiện dữ liệu trên ứng dụng VNeID và thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến.

Theo đó, ngày 14/8/2026, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 117/2026/TT-BTC quy định miễn, giảm một số khoản phí, lệ phí để triển khai Nghị quyết số 66.22/2026/NQ-CP ngày 9/7/2026 của Chính phủ về phát triển công dân số.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/8/2026. Chính sách miễn, giảm phí, lệ phí được áp dụng từ ngày 15/8/2026 đến hết ngày 28/2/2027.

Đây được đánh giá là chính sách thiết thực nhằm khuyến khích người dân sử dụng tài khoản định danh điện tử, tích hợp dữ liệu trên VNeID và tăng cường thực hiện thủ tục hành chính bằng phương thức trực tuyến. Qua đó, người dân có thể giảm giấy tờ phải xuất trình, tiết kiệm thời gian đi lại và chi phí thực hiện thủ tục.

Những điều kiện người dân cần đáp ứng﻿

Công an TP Hải Phòng cho biết, để được hưởng chính sách miễn, giảm phí, lệ phí theo quy định, trước hết công dân phải có tài khoản định danh điện tử mức độ 2.

Bên cạnh đó, người dân cần tích hợp thành công 5 loại thông tin, giấy tờ cơ bản trên ứng dụng VNeID, gồm: Giấy khai sinh; Thông tin thẻ ngân hàng, tài khoản thanh toán, ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động; Thông tin tài khoản an sinh xã hội; Thông tin số thuê bao di động; Sổ sức khỏe điện tử.

Đối với những thủ tục có yêu cầu, công dân phải thực hiện bằng phương thức trực tuyến. Người dân đồng thời cần đáp ứng các điều kiện cụ thể áp dụng đối với từng thủ tục hành chính.

Tùy theo lĩnh vực, công dân có thể phải tích hợp thêm một số giấy tờ hoặc dữ liệu khác như giấy phép lái xe, đăng ký xe, hộ chiếu, thông tin đất đai, mã số thuế và các thông tin chuyên ngành liên quan.

Cơ quan công an lưu ý, việc có tài khoản VNeID mức độ 2 và tích hợp đầy đủ 5 nhóm thông tin cơ bản là điều kiện quan trọng để người dân được xem xét hưởng chính sách miễn, giảm phí, lệ phí.

Chủ động hoàn thiện thông tin trên VNeID﻿

Theo Công an TP Hải Phòng, việc hoàn thiện dữ liệu trên VNeID không chỉ giúp người dân được hưởng chính sách miễn, giảm phí, lệ phí mà còn góp phần hình thành hồ sơ số cá nhân đầy đủ và chính xác.

Khi các thông tin cần thiết đã được tích hợp, người dân có thể giảm số lượng giấy tờ phải xuất trình, hạn chế việc kê khai lại những dữ liệu đã có và thuận tiện hơn trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính.

Công an TP Hải Phòng khuyến nghị mỗi người dân chủ động hoàn thiện tài khoản VNeID, tích hợp đầy đủ thông tin và sử dụng dịch vụ công trực tuyến để bảo đảm quyền lợi của công dân số, đồng thời tiết kiệm thời gian và chi phí khi thực hiện các thủ tục.

Khánh Huy

Nhịp sống thị trường

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