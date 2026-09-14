Công an thông báo tới tất cả những ai nhận tin nhắn Zalo, Messenger có nội dung sau

Tết Trung thu đang đến gần cũng là thời điểm nhiều hoạt động tặng quà, hỗ trợ trẻ em và thiện nguyện được triển khai.

Lợi dụng nhu cầu này, các đối tượng xấu có thể dựng lên những chương trình giả mạo trên không gian mạng để tiếp cận người dân và thực hiện hành vi lừa đảo.

Theo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an TP Hải Phòng, người dân cần đặc biệt cảnh giác khi nhận được tin nhắn hoặc nhìn thấy các bài đăng mời tham gia chương trình tặng quà Trung thu, hỗ trợ trẻ em, nhận tiền hoặc quà miễn phí.

Cẩn thận với tin nhắn mời nhận quà Trung thu

Một trong những thủ đoạn có thể được các đối tượng sử dụng là tạo tài khoản, fanpage giả mạo cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp hoặc các chương trình thiện nguyện.

Công an TP Hải Phòng cảnh báo người dân cảnh giác trước các tin nhắn, bài đăng trên Zalo, Messenger và mạng xã hội liên quan đến chương trình tặng quà, hỗ trợ trẻ em dịp Tết Trung thu. (Ảnh: Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an TP Hải Phòng)

Thông qua Zalo, Messenger và các nền tảng mạng xã hội, kẻ gian gửi thông tin mời người dùng đăng ký nhận quà hoặc tham gia chương trình hỗ trợ.

Để tạo lòng tin, những nội dung này có thể sử dụng hình ảnh, logo, tên gọi và cách trình bày tương tự các tổ chức thật.

Sau khi người dùng phản hồi, đối tượng tiếp tục yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân hoặc thực hiện các bước theo hướng dẫn để “xác nhận” quyền nhận quà.

Người nhận tin nhắn có thể được yêu cầu bấm vào đường link hoặc quét mã QR để đăng ký.

Đây là bước người dân cần đặc biệt thận trọng. Các đường link hoặc mã QR không rõ nguồn gốc có thể dẫn tới trang web giả mạo, được thiết kế để thu thập thông tin của người dùng.

Nạn nhân có thể bị yêu cầu nhập họ tên, số điện thoại, thông tin căn cước công dân, tài khoản ngân hàng hoặc những dữ liệu khác.

Khi đã có thông tin, kẻ gian có thể tiếp tục sử dụng chúng cho các kịch bản lừa đảo tiếp theo.

Một dấu hiệu khác người dân cần lưu ý là yêu cầu chuyển tiền để được nhận quà.

Đối tượng có thể đưa ra các lý do như đóng phí vận chuyển, phí làm hồ sơ, phí xác nhận hoặc chuyển tiền đối ứng. Sau khi nạn nhân chuyển khoản, chúng tiếp tục đưa ra những yêu cầu mới nhằm chiếm đoạt thêm tiền.

Đặc biệt, người dân không cung cấp mã OTP, mật khẩu hoặc thông tin bảo mật tài khoản ngân hàng cho bất kỳ ai thông qua tin nhắn, cuộc gọi hay đường link không rõ nguồn gốc.

Không chỉ chương trình tặng quà, các hoạt động thiện nguyện cũng có thể bị lợi dụng.

Các đối tượng có thể đăng tải hình ảnh trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, hình ảnh trao quà hoặc những câu chuyện thương tâm để kêu gọi cộng đồng chuyển tiền ủng hộ.

Nếu không kiểm chứng, người dùng có thể chuyển tiền vào tài khoản do kẻ gian kiểm soát mà không biết mình đã trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo.

Khuyến cáo từ cơ quan chức năng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an TP Hải Phòng khuyến cáo người dân không vội tin hoặc làm theo hướng dẫn trong những tin nhắn, bài đăng có nội dung tặng quà, hỗ trợ tiền hoặc kêu gọi quyên góp nếu chưa xác minh được nguồn gốc.

Khi nhận được thông tin nghi ngờ, người dân cần kiểm tra qua các kênh chính thức của cơ quan, tổ chức được nhắc đến. Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP; không truy cập đường link hoặc quét mã QR đáng ngờ và không chuyển tiền theo yêu cầu của người lạ.

Theo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an TP Hải Phòng