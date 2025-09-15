Công an tìm bị hại trong vụ án tiền điện tử Kittyrun, hoạt động theo mô hình đa cấp

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Tuyên Quang đang thụ lý điều tra vụ án "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản", xảy ra trong năm 2024 tại Tuyên Quang và nhiều tỉnh, thành phố khác. Để phục vụ công tác điều tra, cơ quan công an thông báo tìm các bị hại liên quan đến dự án đồng tiền điện tử Kittyrun nhằm hỗ trợ và hướng dẫn giải quyết.

Quá trình điều tra ban đầu xác định, khoảng tháng 5/2024, một nhóm đối tượng gồm Nguyễn Thanh Tùng (sinh năm 1989, trú tại Goldmark City, Hà Nội), Đặng Đình Nam (sinh năm 1990, trú tại Smart City, Hà Nội), Nguyễn Văn Yêu (sinh năm 1983, trú tại chung cư Nam Bộ, Hà Nội), Lê Văn Tuyền (sinh năm 1991) và Lê Văn Đức (sinh năm 1994, cùng trú tại huyện Yên Mỹ, Hưng Yên) cùng một số người khác đã lập dự án tiền điện tử mang tên Kittyrun (ký hiệu KTR).

Dự án được triển khai theo mô hình GameFi – kết hợp trò chơi điện tử, chuỗi khối và tài chính phi tập trung. Đồng KTR có tổng cung 3,2 tỷ token và được niêm yết trên sàn phi tập trung PancakeSwap. Cơ chế hoạt động của dự án là dạng đa cấp: người tham gia đầu tư bằng USDT sẽ được hứa hẹn chia hoa hồng cho người giới thiệu, nhận thưởng khi đầu tư nhiều và được trả lợi nhuận bằng KTR.

Cơ chế hoạt động của dự án như sau: Người dùng sau khi nạp USDT vào ví và đăng ký đầu tư qua website, dự án sẽ cho phép một hợp đồng thông minh chi tiêu số tiền 32 USDT hoặc 480 USDT tùy chọn. Mỗi lần tham gia đầu tư vào dự án là 32 USDT (nếu sử dụng số tiền 480 USDT để tham gia đầu tư thì tương đương 15 lần tham gia). Sau khi được cho phép, hợp đồng thông minh này sẽ thực hiện phân phối số USDT trong ví người dùng như sau:

- Chuyển 25,5 USDT đến bể thanh khoản KTR-USDT trên Pancakeswap: Số tiền này sẽ được sử dụng để chuyển lại số lượng KTR có giá trị quy đổi (tại thời điểm thực hiện quy đổi) tương đương với 32 USDT đầu tư ban đầu cộng với tiền thưởng khoảng 18% - 20% số tiền đầu tư là khoảng 37,76 USDT – 38,4 USDT vào ví người dùng (việc chuyển lại số lượng KTR được thực hiện sau 01 tháng kể từ ngày tham gia đầu tư).

- Chuyển 3,2 USDT đến địa chỉ ví giới thiệu tham gia dự án (ví F1).

- Chuyển 0,96 USDT đến địa chỉ ví giới thiệu ví F1 tham gia dự án (ví F2).

- Chuyển 0,086 USDT đến địa chỉ ví giới thiệu ví F2 tham gia dự án (ví F3).

- Chuyển 01 USDT đến 01 địa chỉ ví do nhóm đối tượng trực tiếp quản lý, sử dụng để chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư.

- Chuyển 0,97 USDT đến 01 địa chỉ ví và được sử dụng làm tiền thưởng cho các ví có thứ hạng cao.

- Chuyển 0,284 USDT đến các ví có thứ hạng cao.

Sau khi người tham gia đầu tư và được chuyển lại số tiền KTR có giá trị khoảng 37,76 USDT – 38,4 USDT vào ví thì người tham gia đầu tư sẽ quy đổi lượng KTR được thưởng sang USDT để hưởng lợi. Mỗi lần quy đổi từ KTR sang USDT thì người dùng sẽ mất một phần thuế cho nhóm đối tượng (thuế được thu bằng đồng tiền KTR, mức thuế hiện tại là 03% số KTR quy đổi). Thuế sẽ được chuyển về các ví do nhóm đối tượng chỉ định, quản lý rồi bán ra USDT để hưởng lợi.

Bằng thủ đoạn đưa ra cam kết hoa hồng và lợi nhuận khủng để thu hút các nhà đầu tư tham gia, nạp tiền rồi chiếm đoạt. Tổng cộng, các đối tượng đã lôi kéo nhiều người tham gia, tạo lập 17.941 ví điện tử, nạp số tiền trên 18.852.320 USDT (tương đương khoảng 490.000.000.000 VNĐ). Tổng số tiền các đối tượng chiếm đoạt được từ việc chiếm đoạt 01 USDT mỗi lần người tham gia đầu tư tiến hành đầu tư là 589.135 USDT (có giá trị khoảng 15.317.510.000 VNĐ).

Để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án và bảo đảm quyền lợi của người bị hại, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang đề nghị các cá nhân, tổ chức đã chuyển USDT tham gia dự án Kittyrun và bị chiếm đoạt liên hệ, cung cấp tài liệu và chứng cứ.