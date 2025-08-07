Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công an tìm người từng vay tiền của Nguyễn Trung với lãi suất 10-15%/tháng

07-08-2025 - 11:32 AM | Smart Money

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Người từng vay tiền hoặc liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng của Nguyễn Trung khẩn trương đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cung cấp thông tin để được giải quyết.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đang điều tra vụ án hình sự: Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự do Nguyễn Trung thực hiện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong giai đoạn từ năm 2023 đến năm 2025.

Quá trình điều tra làm rõ, từ năm 2023 đến nay, Nguyễn Trung (Sinh năm: 1994; Trú: K30/14/4 Nguyễn Xuân Hữu, tổ 37, Phường Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng) đã thực hiện hành vi cho vay lãi nặng đối với những người dân sinh sống trên địa bàn thành phố Đà Nẵng với các gói vay khác nhau, cụ thể từ 3 triệu đồng đến 100 triệu đồng trong vòng 25 ngày hoặc 30 ngày, tiền lãi từ 10-15%/gói vay qua đó thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Trung liên lạc với những người vay tiền bằng mạng xã hội Zalo tên "Trung Trần" và số điện thoại 0905992296. Quá trình giao dịch tiền bạc, Trung thường sử dụng số tài khoản ngân hàng VietinBank, mang tên NGUYEN TRUNG, số 100873289621 và tài khoản ngân hàng MB, mang tên NGUYEN TRUNG, số 379352379.

Công an tìm người từng vay tiền của Nguyễn Trung với lãi suất 10-15%/tháng- Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Trung

Để việc điều tra vụ án được triệt để, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng thông báo rộng rãi tới người dân, những người nào là người vay tiền hoặc liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng của Nguyễn Trung thì đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cung cấp thông tin để được giải quyết.

Mọi chi tiết liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng, địa chỉ: 492 Lê Văn Hiến, phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng hoặc Đồng chí Lê Hoàng Bình – Điều tra viên thụ lý vụ án (SĐT: 0903.584.345) để được tiếp nhận giải quyết.

Theo Trang TTĐT Công an Thành phố Đà Nẵng

Linh San

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
'Sóng' tăng giá tài sản dồn dập, nhiều người đứng ngồi không yên

'Sóng' tăng giá tài sản dồn dập, nhiều người đứng ngồi không yên Nổi bật

Vàng tăng giá: Giới siêu giàu đua nhau tích trữ, sẵn sàng bỏ thêm tiền để cầm vàng tận tay, rồi chôn dưới đất hoặc gửi vào hầm bí mật

Vàng tăng giá: Giới siêu giàu đua nhau tích trữ, sẵn sàng bỏ thêm tiền để cầm vàng tận tay, rồi chôn dưới đất hoặc gửi vào hầm bí mật Nổi bật

Giá Bitcoin vượt 110.000 USD: Có bao nhiêu người trên thế giới đang sở hữu trọn vẹn một Bitcoin?

Giá Bitcoin vượt 110.000 USD: Có bao nhiêu người trên thế giới đang sở hữu trọn vẹn một Bitcoin?

09:43 , 07/08/2025
Vietcombank, Techcombank, VPBank, ACB, …đồng loạt phát cảnh báo mới

Vietcombank, Techcombank, VPBank, ACB, …đồng loạt phát cảnh báo mới

08:38 , 07/08/2025
Sàn giao dịch tài sản số đã rất gần

Sàn giao dịch tài sản số đã rất gần

07:26 , 07/08/2025
Công an cảnh báo chiêu lừa đảo mới, tiền trong tài khoản bỗng “bốc hơi”

Công an cảnh báo chiêu lừa đảo mới, tiền trong tài khoản bỗng “bốc hơi”

06:30 , 07/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên