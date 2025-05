Công an tìm thấy thi thể nghi phạm giết người Trần Văn Luyện

Chiều tối ngày 30/4, lực lượng Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã tiến hành trục vớt một thi thể nam giới dưới chân cầu Vĩnh Thịnh, nơi tiếp giáp giữa hai huyện Vĩnh Tường và Yên Lạc, sau khi nhận tin báo từ người dân địa phương phát hiện có xác người trôi trên sông.

Đối tượng Trần Văn Luyện. Ảnh: CA Vĩnh Phúc

Qua kiểm tra ban đầu, lực lượng chức năng xác định trên thi thể có giấy tờ tùy thân mang tên Trần Văn Luyện, sinh năm 1983, trú tại xã Đại Đồng, huyện Vĩnh Tường. Ngay lập tức, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã phối hợp với gia đình nạn nhân tổ chức đưa thi thể lên bờ, tiến hành các bước khám nghiệm pháp y nhằm xác định nguyên nhân tử vong và làm rõ danh tính.

Báo Công an nhân dẫn dẫn kết quả điều tra sơ bộ xác nhận đây chính là đối tượng Trần Văn Luyện, nghi phạm đang bị Công an tỉnh Vĩnh Phúc truy bắt do liên quan đến vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra vào ngày 28/4 tại tổ dân phố Đông Cả, thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường, khiến chị Đ.T.T.D (sinh năm 1992) tử vong tại nhà riêng.

Theo thông tin từ phía cơ quan công an, Trần Văn Luyện là đối tượng có lý lịch phức tạp với tiền án, tiền sự, từng thực hiện hành vi bắt cóc, tống tiền cháu ruột và không có việc làm ổn định. Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra làm rõ.