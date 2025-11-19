Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Công an TP Hà Nội thông báo quan trọng liên quan đến Giấy phép lái xe, Đăng ký xe

19-11-2025 - 18:33 PM | Kinh tế số

Hiện nay Công an TP Hà Nội đang triển khai kế hoạch tổng rà soát, làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện và Giấy phép lái xe (GPLX). Để hiệu quả, người dân cần thực hiện các bước khai báo trực tuyến trên ứng dụng Công dân Thủ đô số - iHanoi.

Các giấy tờ cần chuẩn bị gồm: Căn cước công dân, Giấy chứng nhận đăng ký xe và GPLX mô tô dân sự bản giấy.

Dưới đây là các bước khai báo thông tin đăng ký xe, Giấy phép lái xe trên ứng dụng iHanoi:

Bước 1: Đăng nhập và Truy cập

Đăng nhập ứng dụng "Công dân Thủ đô số - iHanoi" bằng số điện thoại hoặc tài khoản định danh.

Truy cập vào mục "Làm sạch dữ liệu".

Bước 2: Lựa chọn Loại Giấy tờ

Lựa chọn "Giấy phép lái xe bản giấy" hoặc "Đăng ký xe" tùy theo nhu cầu làm sạch dữ liệu.

Công dân lần lượt chọn 2 loại dữ liệu cần làm sạch:

Giấy phép lái xe → Chụp ảnh Căn cước và GPLX → Tạo yêu cầu → Kiểm tra thông tin thiếu → Cập nhật thông tin.

Công an TP Hà Nội thông báo quan trọng liên quan đến Giấy phép lái xe, Đăng ký xe- Ảnh 1.

Đăng ký xe → Chụp ảnh Căn cước và Đăng ký xe → Lựa chọn đối tượng sử dụng xe → Điền bổ sung thông tin thiếu → Cập nhật thông tin.

Trong quá trình thực hiện, công dân cần nhập đầy đủ thông tin theo yêu cầu; hệ thống sẽ tự động đối chiếu, xác thực toàn bộ dữ liệu trên môi trường điện tử, bảo đảm tính chính xác và quyền lợi hợp pháp của người dân trong quá trình quản lý phương tiện, giải quyết thủ tục hành chính và thực thi pháp luật.

Công an TP Hà Nội lưu ý các trường hợp công dân không cần thực hiện khai báo trực tuyến, bao gồm: GPLX của lực lượng vũ trang (Công an, Quân đội). Giấy phép lái xe ô tô. GPLX mô tô bản nhựa cứng (PET).

Theo Linh Lê

Tiền phong

