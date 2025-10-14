Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Công an TP Hà Nội thông tin về vụ án Shark Bình

14-10-2025 - 13:43 PM | Thị trường chứng khoán

Liên quan đến vụ án Shark Bình (tức doanh nhân Nguyễn Hòa Bình), Công an TP Hà Nội nay sẽ tổ chức hội nghị công bố thông tin.

Chiều 14-10, Công an TP Hà Nội tổ chức hội nghị thông tin về kết quả điều tra, khám phá một số vụ án, vụ việc điển hình thời gian qua, trong đó có vụ án liên quan đến các vi phạm xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn NextTech do ông Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) làm chủ tịch và một số công ty liên quan.

Doanh nhân Nguyễn Hòa Bình. Ảnh: FBNV

Trước đó, tại buổi họp báo Bộ Công an chiều 6-10, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, cho biết Công an thành phố đã nhận đơn trình báo liên quan đến dự án tiền số AntEx.

Theo Đại tá Nguyễn Đức Long, ngay khi dư luận trên mạng xã hội, báo chí phản ánh thông tin về việc nhiều người mất tiền vì tham gia dự án tiền số AntEx cũng như việc Chủ tịch tập đoàn NextTech Shark Bình (Nguyễn Hòa Bình) và đội ngũ phát triển của đồng tiền số AntEx có những tố cáo lẫn nhau gây xôn xao mạng xã hội, Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ nắm tình hình, xác minh để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Qua rà soát các nguồn tin báo tố giác tội phạm, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội báo cáo đã tiếp nhận 1 trường hợp có đơn liên quan việc đầu tư Dự án tiền số AntEx. Đó là ông L.N.H. ở Ninh Bình gửi đơn tố giác với số tiền thiệt hại 2.000 USD (tương đương 47 triệu đồng).

Công an TP Hà Nội khẳng định những người có đơn tố giác tội phạm đều sẽ được Công an TP tiếp nhận, giải quyết theo đúng quy định theo đúng tinh thần "không có ngoại lệ, không có vùng cấm".

VIDEO: Công an đưa hàng chục thùng carton khỏi tòa nhà có trụ sở công ty của Shark Bình

Sau đó trong 2 ngày 6 và 7-10, các lực lượng nghiệp vụ Công an TP Hà Nội đã đến làm việc tại tòa nhà 18 Tam Trinh (Hà Nội), nơi có trụ sở công ty của Shark Bình. Tối ngày 7-10, lực lượng công an đã mang hàng chục thùng carton lên xe tải và rời đi.

Trong buổi livestream ngày 26-9 với chủ đề "Tài sản mã hóa - Thời cơ và rủi ro", Chủ tịch tập đoàn NextTech Shark Bình đã đưa ra nhiều nhận định nhanh chóng nhận được sự quan tâm của dư luận.

Sau đó, dự án blockchain AntEx lại được cộng đồng gợi lại. AntEx từng gọi vốn hàng triệu USD nhưng sau đó sụp đổ, khiến không ít nhà đầu tư mất trắng.

Shark Bình tự nhận mình cũng là nạn nhân vì bị "rút thảm".

Đáng chú ý, dự án có sự góp mặt của quỹ NextTech/Next100 do Shark Bình sáng lập trong vai trò nhà đầu tư.

Dự án tiền số AntEx (token AntEx) ra mắt khoảng tháng 9-2021 và từng được giới thiệu là một hệ sinh thái Blockchain "Make in Vietnam" với tham vọng xây dựng sàn giao dịch phi tập trung, ví điện tử và nhiều ứng dụng tài chính số. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn ra mắt, tiền số AntEx liên tục lao dốc, mất gần như toàn bộ giá trị, khiến nhiều nhà đầu tư thua lỗ nặng.

Theo Nguyễn Hưởng

Người Lao Động

