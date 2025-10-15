Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công an truy tìm Diệp Văn Vĩnh 31 tuổi

15-10-2025 - 07:30 AM | Xã hội

Công an TP Cần Thơ truy tìm ông Diệp Văn Vĩnh (31 tuổi, đăng ký thường trú tại ấp Sóc Mới, xã Long Phú, TP Cần Thơ).

Theo thông tin từ báo Lao động, ông Bùi Thanh Tùng tố giác ông Diệp Văn Vĩnh về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản với số tiền 10 tỉ đồng thông qua hình thức hợp tác làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng xảy ra tại xã Long Phú (TP Cần Thơ).

Công an truy tìm Diệp Văn Vĩnh 31 tuổi- Ảnh 1.

Qua rà soát, Công an TP Cần Thơ hiện chưa xác định hiện ông Vĩnh đang ở đâu. Do đó, để phục vụ việc giải quyết tố giác về tội phạm, Công an quyết định truy tìm ông Diệp Văn Vĩnh (31 tuổi) đăng ký thường trú tại ấp Sóc Mới (xã Long Phú, TP Cần Thơ).

Cùng với Quyết định truy tìm người, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cũng đã ra Quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Vĩnh, từ ngày 13/10 - 23/11.

Báo PLO chũng cho hay, Công an TP Cần Thơ đề nghị nếu tìm thấy ông Vĩnh, tổ chức, cá nhân thông báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ (địa chỉ: số 71 Trần Phú, phường Cái Khế, TP Cần Thơ. Hoặc liên hệ với điều tra viên Trương Minh Hùng qua số điện thoại 0767.393939.

Theo Phạm Trang

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Toàn bộ sự nghiệp và khối tài sản khổng lồ của Shark Nguyễn Hòa Bình trước khi bị bắt

Toàn bộ sự nghiệp và khối tài sản khổng lồ của Shark Nguyễn Hòa Bình trước khi bị bắt Nổi bật

Bắt tạm giam bác sĩ Bùi Đức Nhiên và điều dưỡng Phạm Thị Quyên

Bắt tạm giam bác sĩ Bùi Đức Nhiên và điều dưỡng Phạm Thị Quyên Nổi bật

Công an Hà Nội ra thông báo về việc tạm cấm nhiều tuyến đường từ ngày mai

Công an Hà Nội ra thông báo về việc tạm cấm nhiều tuyến đường từ ngày mai

06:53 , 15/10/2025
Lời khai quanh co của Ngân 98

Lời khai quanh co của Ngân 98

06:37 , 15/10/2025
Shark Bình đối diện 20 năm tù hoặc chung thân: Các nhà đầu tư có cơ hội lấy lại được tiền hay không?

Shark Bình đối diện 20 năm tù hoặc chung thân: Các nhà đầu tư có cơ hội lấy lại được tiền hay không?

06:28 , 15/10/2025
Khởi tố Lê Văn Viết và đồng phạm

Khởi tố Lê Văn Viết và đồng phạm

21:58 , 14/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên