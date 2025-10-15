Công an truy tìm Diệp Văn Vĩnh 31 tuổi
Công an TP Cần Thơ truy tìm ông Diệp Văn Vĩnh (31 tuổi, đăng ký thường trú tại ấp Sóc Mới, xã Long Phú, TP Cần Thơ).
Theo thông tin từ báo Lao động, ông Bùi Thanh Tùng tố giác ông Diệp Văn Vĩnh về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản với số tiền 10 tỉ đồng thông qua hình thức hợp tác làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng xảy ra tại xã Long Phú (TP Cần Thơ).
Qua rà soát, Công an TP Cần Thơ hiện chưa xác định hiện ông Vĩnh đang ở đâu. Do đó, để phục vụ việc giải quyết tố giác về tội phạm, Công an quyết định truy tìm ông Diệp Văn Vĩnh (31 tuổi) đăng ký thường trú tại ấp Sóc Mới (xã Long Phú, TP Cần Thơ).
Cùng với Quyết định truy tìm người, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cũng đã ra Quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Vĩnh, từ ngày 13/10 - 23/11.
Báo PLO chũng cho hay, Công an TP Cần Thơ đề nghị nếu tìm thấy ông Vĩnh, tổ chức, cá nhân thông báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ (địa chỉ: số 71 Trần Phú, phường Cái Khế, TP Cần Thơ. Hoặc liên hệ với điều tra viên Trương Minh Hùng qua số điện thoại 0767.393939.
