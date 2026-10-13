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Công an xác minh khoản tiền 51.550.000 đồng chuyển vào tài khoản của Lê Hoài Thanh SN 1980 ở Cà Mau

| | Sống

Công an xác minh khoản tiền 51.550.000 đồng chuyển vào tài khoản của Lê Hoài Thanh SN 1980 ở Cà Mau

Phát hiện tài khoản ngân hàng bất ngờ nhận được 51.550.000 đồng từ người không quen biết, ông Lê Hoài Thanh ở Cà Mau đã chủ động trình báo công an để xác minh, tìm người chuyển nhầm và hoàn trả toàn bộ số tiền.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Cà Mau, gần đây, ông Lê Hoài Thanh (sinh năm 1980, ngụ ấp Chà Là, xã Tam Giang, tỉnh Cà Mau) phát hiện tài khoản ngân hàng của mình nhận được 51.550.000 đồng nhưng không rõ người chuyển. Nhận thấy đây có thể là khoản tiền do người khác chuyển nhầm, ông Thanh đã đến Công an xã Tam Giang trình báo, đề nghị hỗ trợ xác minh và tìm người gửi tiền để hoàn trả.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Tam Giang phối hợp xác minh các dữ liệu liên quan, hỗ trợ ông Thanh liên hệ với người chuyển tiền. Sau khi làm rõ sự việc, các bên phối hợp thực hiện việc hoàn trả đầy đủ 51.550.000 đồng cho người chuyển nhầm.

Việc chủ động trình báo của ông Thanh góp phần giúp số tiền được hoàn trả đúng người, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan. Hành động này cũng thể hiện ý thức tôn trọng tài sản của người khác và tinh thần trách nhiệm trong cộng đồng.

Ông Lê Hoài Thanh (bìa phải) hoàn trả số tiền 51.550.000 đồng do người khác chuyển nhầm

Từ vụ việc trên, Công an xã Tam Giang khuyến cáo người dân cần thận trọng khi tài khoản ngân hàng bất ngờ nhận được tiền từ người lạ. Khi phát hiện giao dịch không rõ nguồn gốc, người nhận nên kiểm tra thông tin, liên hệ ngân hàng hoặc trình báo cơ quan công an gần nhất để được hướng dẫn xác minh, xử lý theo quy định.

Người dân không nên tự ý sử dụng số tiền nhận nhầm hoặc chuyển tiền theo yêu cầu của người lạ khi chưa xác minh rõ thông tin, tránh nguy cơ bị lợi dụng vào các hành vi lừa đảo.

Việc làm của ông Lê Hoài Thanh là một hành động đẹp, góp phần lan tỏa tinh thần trung thực, ý thức chấp hành pháp luật và cách ứng xử có trách nhiệm trong đời sống xã hội.

(Theo Công an tỉnh Cà Mau)

Lê Anh

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