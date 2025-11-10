Công bố 10 CTCK có dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường chứng khoán Việt Nam - Best Retail Brokers 2025

Dự án Bảng xếp hạng các công ty chứng khoán có dịch vụ bán lẻ tốt nhất tại Việt Nam được, khởi xướng vào tháng 11/2014, thực hiện bởi Khối Nghiên cứu và Xếp hạng của Trang TTĐT Tổng hợp VietnamBiz với sự hỗ trợ kỹ thuật của hai đối tác là CTCP Xếp hạng Tín nhiệm Đầu tư Việt Nam (VIS Rating) và CTCP Dữ liệu Kinh tế Tài chính WiGroup.

Với tuyên ngôn Khoa học - Trung lập - Phi thương mại - Không ngừng hoàn thiện, Dự án Bảng xếp hạng nhằm đánh giá chất lượng và hiệu quả dịch vụ bán lẻ của các CTCK hoạt động tại Việt Nam, công bố thường niên và công nhận các công ty cung cấp dịch vụ tốt nhất, hướng tới việc tạo lập Bảng xếp hạng độc lập, được các thành viên thị trường chứng khoán và cộng đồng nhà đầu tư cá nhân thừa nhận, tham chiếu.

Qua đó, các thành viên thị trường có động lực không ngừng cải tiến nhằm phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu giao dịch của các nhà đầu tư cá nhân; đồng thời, nhà đầu tư có thêm thông tin để cân nhắc lựa chọn dịch vụ phù hợp với nhu cầu của mình.

Sau một năm triển khai dự án, Bảng xếp hạng 10 CTCK có dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường chứng khoán Việt Nam - Best Retail Brokers 2025 chính thức được Hội đồng xếp hạng công bố trong khuôn khổ Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 tổ chức mới đây tại TP HCM.

Danh sách 10 tổ chức được xếp theo thứ tự chữ cái tên công ty chứng khoán (Alphabet) gồm CTP Chứng khoán DNSE, CTCP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS), CTCP Chứng khoán MB (MBS), CTCP Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam), CTCP Chứng khoán Pinetree, CTCP Chứng khoán Rồng Việt (VDSC), CTCP Chứng khoán SSI, CTCP Chứng khoán VNDIRECT, CTCP Chứng khoán VPBank (VPBankS) và CTCP Chứng khoán VPS.

Đây là 10 đơn vị tiêu biểu trong nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng 35 tổ chức (chiếm 96% thị phần môi giới) được xếp hạng sau khi Dự án khảo sát toàn bộ hơn 70 CTCK đang hoạt động tại Việt Nam trong khung thời gian từ ngày 30/06/2024 đến 30/06/2025.

Bảng xếp hạng có sự xuất hiện của nhóm công ty dẫn đầu về thị phần môi giới như VPS, SSI, TCBS; nhóm tổ chức có sự tăng trưởng mạnh về thị phần trong giai đoạn nghiên cứu, dải sản phẩm hoàn thiện, tính năng trên các nền tảng giao dịch vượt trội với sự hỗ trợ của công nghệ, chính sách phí giao dịch và lãi vay cạnh tranh … như DNSE, VPBankS, Pinetree.

10 công ty chứng khoán trong Bảng xếp hạng dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường chứng khoán Việt Nam - Best Retail Brokers 2025. Ảnh: VNB.

Sau phần công bố kết quả, đại diện Dự án Xếp hạng đã trao chứng nhận và kỷ niệm chương cho đại diện của 10 công ty chứng khoán được xướng tên năm nay.

Cùng với các thành viên thị trường, kết quả xếp hạng nhận được đánh giá cao về đầu ra, tính khoa học trong phương pháp, tính toàn diện về mẫu khảo sát và đặc biệt là hệ thống tiêu chí từ cộng đồng chuyên gia, nhà quản lý trong các lĩnh vực chứng khoán, kinh tế, tài chính, truyền thông tài chính, nghiên cứu thị trường.

Thông tin từ Hội đồng Xếp hạng, Bảng xếp hạng là kết quả của một chuỗi hoạt động bao gồm xây dựng phương pháp luận; hoàn thiện bộ tiêu chí; bộ trọng số và thang điểm; thu thập, làm sạch và xử lý số liệu, dữ liệu; kiểm thử và tái kiểm bước 1; tiếp nhận và đối chứng dữ liệu từ kết quả xác nhận của các công ty chứng khoán; tái kiểm bước 2, kiểm tra đảm bảo toán học, kiểm toán nội bộ để chính thức công bố kết quả.

Về phương pháp thực hiện, theo chia sẻ từ Hội đồng xếp hạng, 9 nhóm tiêu chí được sử dụng xếp hạng bao gồm (1) Dữ liệu định lượng về hoạt động bán lẻ của các tổ chức, (2) Dữ liệu về chất lượng tài sản, khả năng thanh khoản và nguồn vốn, (3) Đánh giá nền tảng giao dịch, (4) Tính năng liên kết của nền tảng giao dịch, (5) Chi phí giao dịch và lãi vay, (6) Hoạt động hỗ trợ giao dịch của công ty chứng khoán, (7) Các chương trình phổ biến kiến thức cho cộng động, (8) Tính tuân thủ pháp luật, an toàn hệ thống thông tin, sự cố giao dịch và tính minh bạch và (9) Khảo sát đánh giá của người dùng.

9 nhóm tiêu chí này được xây dựng dựa trên tham vấn kinh nghiệm, mô hình xếp hạng dịch vụ bán lẻ theo thông lệ quốc tế và điều chỉnh phù hợp với thực tiễn hoạt động tại Việt Nam dựa trên tham vấn 3 vòng với các chuyên gia, nhà cố vấn có chuyên môn trong nhiều lĩnh vực kiểm toán, đánh giá tín nhiệm, khoa học dữ liệu, trải nghiệm người dùng, bán lẻ chứng khoán, nghiên cứu thị trường, điều tra xã hội.

Dự án lựa chọn tích hợp các phương pháp bao gồm thống kê định lượng, thống kê định tính dựa trên bằng chứng, khảo sát công chúng để thu thập, làm sạch, phân tích, cấu trúc và hiệu chỉnh số liệu. Để giảm thiểu tối đa các nguy cơ sai lệch do bản chất của các phương pháp thống kê, thu thập cơ sở dữ liệu, Dự án đã loại bỏ các tiêu chí có thể gây sai lệch, tranh cãi và áp dụng công cụ trọng số đối với từng nhóm tiêu chí để điều chỉnh mức tác động của từng tiêu chí theo mức độ quan trọng.

Tiêu chí và trọng số được xem xét, tham vấn kỹ lưỡng nhằm không tạo ra những lợi thế lớn do quy mô và thời gian ra đời mang lại. Mục đích là để đánh giá công bằng nhất có thể về năng lực cạnh tranh và chất lượng dịch vụ của các CTCK tại thời điểm được đánh giá.

Với triết lý khuyến khích năng lực cải tiến của các CTCK để phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của nhà đầu tư sử dụng dịch vụ, Bảng xếp hạng dành tỷ trọng ưu tiên hợp lý cho các tính năng phù hợp với nhu cầu người sử dụng, như eKYC, econtract, lệnh điều kiện, sao kê, nạp rút tiền 24/7, liên kết nền tảng, danh mục mẫu, phí giao dịch, lãi vay margin, áp dụng công nghệ hiệu quả trong việc hỗ trợ nhà đầu tư, giáo dục thị trường, phổ biến kiến thức và cung cấp thông tin, dữ liệu cho nhà đầu tư…