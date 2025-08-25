Công bố 200 doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam: Tổng nộp 794.000 tỷ đồng, Vingroup thu hẹp khoảng cách với vị trí số 1 của PetroVietnam

Nối tiếp danh sách PRIVATE 100 được công bố cách đây một tuần, CafeF tiếp tục công bố danh sách VNTAX 200 – Top 200 doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam năm 2025 (dựa trên số thực nộp của năm 2024).

Đây là năm thứ 2 danh sách được xây dựng, sau lần đầu tiên được công bố cách đây 1 năm. PRIVATE 100 cùng với VNTAX 200 nằm trong hệ thống vinh danh CafeF Lists, tôn vinh các doanh nghiệp có đóng góp ngân sách lớn nhất cho Việt Nam, ghi nhận vai trò quan trọng của các doanh nghiệp này trong công cuộc phát triển kinh tế và tinh thần phụng sự xã hội.

Trong đó, PRIVATE 100 là danh sách vinh danh riêng cho khối doanh nghiệp tư nhân với mức nộp ngân sách từ 100 tỷ đồng trở lên còn VNTAX 200 là danh sách quy tụ tất cả các doanh nghiệp có mức nộp ngân sách trong năm tài chính từ 200 tỷ đồng trở lên (bao gồm cả các doanh nghiệp nhà nước, tư nhân, FDI, liên doanh).

Với tổng cộng hàng trăm nghìn tỷ đồng đóng góp từ các doanh nghiệp hàng đầu, đây là bảng vinh danh nộp ngân sách duy nhất phản ánh toàn diện mức độ đóng góp của doanh nghiệp trên mọi lĩnh vực kinh tế.

Với quy mô lớn hơn, mức nộp ngân sách tối thiểu để vào danh sách chung của VNTAX 200 cũng như các danh sách ngành liên quan ở mức tối thiểu 200 tỷ đồng trở lên. Danh sách công bố năm 2024 được thống kê theo số liệu thực nộp trong niên độ tài chính (12 tháng) kết thúc vào các thời điểm trong khoảng thời gian từ 30/6/2024 đến 31/3/2025.

Nếu như trong danh sách doanh nghiệp tư nhân chỉ có gần 50 doanh nghiệp nộp ngân sách trên 1.000 tỷ đồng thì ở VNTAX 200, hiện đã có 125 doanh nghiệp. Trong đó, có 17 công ty nộp trên 10.000 tỷ đồng – theo danh sách hiện đã thu thập được.

Tổng nộp ngân sách của 200 doanh nghiệp trong danh sách VNTAX200 đạt 794.000 tỷ đồng, tăng 109.000 tỷ so với danh sách năm ngoái.

Trong đó, Top 100 doanh nghiệp dẫn đầu nộp 723.000 tỷ đồng – gấp 3 lần so với mức nộp 244.000 tỷ đồng của Top 100 doanh nghiệp tư nhân nộp ngân sách lớn nhất thuộc danh sách PRIVATE 100. Cũng chỉ có 36 đại diện của khối tư nhân góp mặt trong số 100 doanh nghiệp lớn nhất của VNTAX 200.

Điều này cho thấy các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp FDI vẫn là những đơn vị có đóng góp rất lớn vào nguồn thu ngân sách.

Trong Top 200, nếu một tập đoàn có nhiều công ty mẹ - công ty con cùng đạt tiêu chuẩn thì chỉ duy nhất công ty mẹ được tính thứ hạng. Vì lý do này, nhiều doanh nghiệp có mức nộp lên đến cả nghìn tỷ hay chục nghìn tỷ như Vinhomes (công ty con của Vingroup) hay PVEP, BSR, PV GAS… (công ty con của PVN) không có thứ hạng mà sẽ được đặt cạnh công ty mẹ.

Trong Top 10 bao gồm 4 tập đoàn nhà nước (PVN, Viettel, Petrolimex và Vinacomin), 4 doanh nghiệp FDI (Heineken, NSRP, Toyota và Vietsovpetro) cùng 2 doanh nghiệp tư nhân là Vingroup và THACO. Tất cả các đại diện trong Top 10 đều có mức nộp ngân sách trên 20.000 tỷ đồng.

Tổng cộng, chỉ riêng 10 doanh nghiệp dẫn đầu đã nộp 362.000 tỷ đồng, chiếm 45% tổng nộp của Top 200 doanh nghiệp.

Nếu như năm ngoái cả 3 vị trí dẫn đầu đều là các tập đoàn nhà nước thì năm nay Vingroup đã bứt phá ngoạn mục lên vị trí thứ 2, chỉ sau tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng quốc gia Việt Nam (PetroVietnam).

Mức nộp của Vingroup đã tăng gần 25.300 tỷ so với năm 2023 lên 56.200 tỷ đồng. Trong đó, Vinhomes (bao gồm số nộp từ dự án Vinhomes Global Gate) - công ty thành viên của Vingroup trong lĩnh vực phát triển bất động sản - đã nộp 40.100 tỷ đồng trong năm ngoái.

Dù không duy trì mức nộp lớn như 2 năm trước nhưng PetroVietnam vẫn tiếp tục là đơn vị đóng góp lớn nhất vào ngân sách với 77.400 tỷ đồng. Mức nộp của PetroVietnam thậm chí còn lớn hơn tổng mức nộp của 100 doanh nghiệp có thứ hạng từ 101 đến 200.

Đây là số nộp của PetroVietnam và các công ty con. Còn nếu tính toàn bộ cả các công ty có liên quan thì tổng mức nộp của cả hệ thống PetroVietnam lên đến 165.000 tỷ đồng.

Các vị trí từ thứ 11-20 có một số cái tên đáng chú ý như EVN, Vinataba, TC Group, Hòa Phát, Sabeco, Vietcombank, Agribank…

Ngành dầu khí – xăng dầu: có tới 4 đại diện trong Top 10, bao gồm PetroVietnam cùng 2 đơn vị liên doanh Lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP), Vietsovpetro và Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex).

Các doanh nghiệp hàng đầu lĩnh vực ô tô, bia rượu vẫn luôn là những đơn vị nộp ngân sách lớn từ nhiều năm nay.

Ngành ngân hàng: nhóm Big4 ngân hàng quốc doanh vẫn là những đơn vị nộp ngân sách lớn nhất tuy vậy khoảng cách với những ngân hàng tư nhân top đầu là không nhiều.Năm ngoái, Agribank nộp ngân sách xấp xỉ 9.000 tỷ đồng, tăng gần 80% so với năm 2023, qua đó là đơn vị có tốc độ tăng trưởng nộp ngân sách lớn nhất trong khối quốc doanh.

Ở nhóm ngân hàng tư nhân, một số đơn vị như LPBank, SHB, TPBank cũng đang vươn lên trở thành những đơn vị có mức nộp ngân sách lớn trong ngành. Đặc biệt, LPBank đã ghi dấu ấn với mức nộp ngân sách cao và ổn định, đóng góp tích cực vào ngân sách nhà nước nhờ chiến lược kinh doanh bền vững và hiệu quả.

Năm 2024, lợi nhuận của LPBank và SHB đều bứt phá, đạt lần lượt là gần 12.200 tỷ và 11.500 tỷ đồng – lần đầu vượt qua cột mốc 10.000 tỷ đồng. Nửa đầu 2025, lợi nhuận của SHB tiếp tục tăng 30% lên 8.900 tỷ đồng.

Trong lĩnh vực tài chính, bên cạnh ngân hàng thì bảo hiểm và chứng khoán cũng là những lĩnh vực có tốc độ tăng trưởng nộp ngân sách lớn.

Trong số các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ top đầu ở trên thị trường, AIA Việt Nam, một thành viên của Tập đoàn AIA, là một trong những doanh nghiệp có tiềm lực tài chính mạnh nhất và hoạt động kinh doanh ổn định, đều đặn nộp ngân sách lớn. Trong 2 năm gần nhất, AIA đều nộp ngân sách nhà nước hơn 600 tỷ đồng mỗi năm.

Lĩnh vực công nghệ - viễn thông, bên cạnh những tập đoàn nhà nước như Viettel, VNPT thì các doanh nghiệp tư nhân như FPT, VNG Group hay MoMo cũng đang vươn mình mạnh mẽ để mở rộng hoạt động kinh doanh, qua đó cũng ngày càng đóng góp nhiều hơn vào ngân sách.

Bên cạnh VNG Group tiên phong với chiến lược AI mang tầm quốc tế, MoMo được đánh giá là một đại diện nổi bật với vai trò là nền tảng fintech dẫn đầu thị trường, thúc đẩy thói quen thanh toán không tiền mặt, ứng dụng AI vào tài chính và đồng hành cùng sứ mệnh bình dân hóa dịch vụ tài chính, hỗ trợ ổn định hệ thống tài chính, góp phần vào tiến trình chuyển đổi số quốc gia.

Bất động sản – xây dựng là ngành lớn hiếm hoi mà các doanh nghiệp tư nhân có mức nộp ngân sách áp đảo so với khối doanh nghiệp nhà nước hay FDI. Trong số gần 20 đơn vị có mức nộp trên 1.000 tỷ đồng chỉ có 2 đại diện của doanh nghiệp nhà nước và 1 doanh nghiệp FDI.

Với vị thế là một trong những đơn vị đứng đầu ngành xây dựng, Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons cũng đã nộp ngân sách gần 300 tỷ đồng trong năm tài chính kết thúc ngày 30/6/2024.

Theo kết quả kinh doanh quý IV năm tài chính 2025 vừa được công bố mới đây, Coteccons đã ghi nhận kết quả kinh doanh ấn tượng với doanh thu thuần quý IV đạt gần 8.351 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế quý IV năm tài chính 2025 đạt 196 tỷ đồng, gấp 2,8 lần cùng kỳ năm trước. Lũy kế cả năm ước đạt 454 tỷ đồng, tăng 46,6% so với năm trước. Cùng với sự tăng trưởng của hoạt động kinh doanh, mức nộp ngân sách của Coteccons cũng đã tăng hơn 30% lên gần 400 tỷ đồng.