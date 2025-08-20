Công bố 9 doanh nghiệp công nghệ - viễn thông nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam 2024

Theo Bộ TT&TT, năm 2024, doanh thu toàn ngành thông tin và truyền thông ước đạt 4,2 triệu tỷ đồng, tăng 13,2% so với năm 2023, nộp ngân sách nhà nước (NSNN) ước đạt 109.478 tỷ đồng, tăng 15,1% so với năm 2023. Đóng góp vào GDP của ngành ước đạt 989.016 tỷ đồng, tăng 11,2% so với năm 2023. Tổng số lao động toàn ngành khoảng 1,5 triệu lao động, tăng 2% so với năm 2023.

Doanh thu lĩnh vực ICT đạt lần lượt 3,8 triệu tỷ đồng (tăng 14,1% svck). Bộ TT&TT đặt mục tiêu doanh thu lĩnh vực ICT ước đạt 4,3 triệu tỷ đồng (tăng 11,4% so với năm 2024), trong đó đóng góp vào GDP của lĩnh vực này dự kiến đạt 855 nghìn tỷ đồng (tăng 5,3% so với cùng kỳ).

Số doanh nghiệp công nghệ số đang hoạt động liên tục trên đà tăng trong các năm qua và ước đạt 54.500 doanh nghiệp trong năm 2024, dự kiến con số này sẽ tăng lên mức 60.000 doanh nghiệp trong năm 2025.

Sự tăng trưởng đạt được trong bối cảnh ngành Công nghệ - Viễn thông Việt Nam đã bước vào chu kỳ phát triển mới, được định hình bởi những xu hướng mang tính bước ngoặt.

Từ nền tảng hạ tầng viễn thông truyền thống, các doanh nghiệp Việt Nam đã và đang xây dựng một hạ tầng số và hệ sinh thái số toàn diện bao gồm Điện toán đám mây (Cloud), Trung tâm dữ liệu (Data Center), Nền tảng IoT, sản phẩm Trí tuệ nhân tạo (AI) và các giải pháp an ninh mạng.

Sự kiện thương mại hóa 5G sau khi đấu giá thành công băng tần và lộ trình tắt sóng 2G đã chính thức khởi động cuộc đua phổ cập smartphone và các dịch vụ số tốc độ cao đến toàn dân. Song song đó, Trí tuệ nhân tạo (AI) đã vượt qua giai đoạn thử nghiệm để thu hút nguồn vốn đầu tư khổng lồ từ các doanh nghiệp hàng đầu, phát triển ứng dụng AI "Made in Vietnam".

Với những phát triển sôi động này, sự đóng góp vào ngân sách nhà nước của các doanh nghiệp đầu ngành là một trong những thước đo rõ nét nhất cho quy mô và vai trò trụ cột của họ đối với nền kinh tế số quốc gia.

Bảng vinh danh Top doanh nghiệp ngành Công nghệ - Viễn thông là danh sách nằm trong chuỗi các danh sách PRIVATE 100 và VNTAX 200 vinh danh các doanh nghiệp có đóng góp lớn nhất vào ngân sách nhà nước theo số liệu thực nộp trong năm tài chính 2024 do CafeF thực hiện và bắt đầu công bố từ ngày 4/8/2025.

Trong đó, VNTAX 200 là danh sách quy tụ tất cả các doanh nghiệp có mức nộp ngân sách trong năm tài chính từ 200 tỷ đồng trở lên (bao gồm cả các doanh nghiệp nhà nước, tư nhân, FDI, liên doanh). Còn PRIVATE 100 là danh sách dành riêng cho khối doanh nghiệp tư nhân với mức nộp ngân sách từ 100 tỷ đồng trở lên.

Với tổng cộng hàng trăm nghìn tỷ đồng đóng góp từ các doanh nghiệp hàng đầu, đây là bảng vinh danh nộp ngân sách duy nhất phản ánh toàn diện mức độ đóng góp của doanh nghiệp trên mọi lĩnh vực kinh tế.

Danh sách được vinh danh bao gồm cả những doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân. Trong đó, các tên tuổi lớn như Viettel, VNPT, Mobifone và FPT tiếp tục khẳng định vị thế của những “người khổng lồ”. Điểm chung của các doanh nghiệp này là mảng viễn thông vẫn đóng vai trò trụ cột mang lại doanh thu và dòng tiền, tạo nên nền tảng tài chính vững chắc để đầu tư vào hạ tầng 5G, mở rộng sang các lĩnh vực công nghệ cao và phát triển hệ sinh thái dịch vụ số.

VNG Group - đại diện tiêu biểu cho một doanh nghiệp thuần công nghệ - đã đóng góp 1.588 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước, tăng trưởng 34% so với năm trước.

Năm 2024, VNG dồn toàn lực cho mặt trận Trí tuệ nhân tạo (AI). Công ty đang tập trung xây dựng hạ tầng AI Cloud, phát triển các mô hình ngôn ngữ lớn cho tiếng Việt và các ứng dụng AI tạo sinh. Nỗ lực này nhanh chóng được quốc tế công nhận khi VNG được Globee® Awards vinh danh là "Doanh nghiệp Trí tuệ nhân tạo của năm" vào tháng 5/2024.

Tinh thần làm chủ công nghệ từ những ngày đầu luôn là triết lý hoạt động của kỳ lân này. Chia sẻ tại Đại hội đồng cổ đông 2024, Chủ tịch VNG, ông Lê Hồng Minh đã nói: "Chúng tôi rất tự hào khi đã làm chủ công nghệ từ con số 0. Từ những dòng code đầu tiên, VNG đã xây dựng nên những sản phẩm phục vụ hàng chục triệu người dùng mà không phụ thuộc vào các nền tảng công nghệ lõi của nước ngoài. Đó là con đường rất gian nan, nhưng chính nó đã tạo nên VNG của ngày hôm nay."

Trong danh sách các doanh nghiệp tiêu biểu, những “người khổng lồ” như Viettel, VNPT, Mobifone và FPT tiếp tục khẳng định vị thế trụ cột của ngành. Bên cạnh đó, VNG nổi bật với chiến lược AI mang tầm quốc tế. Dù không có tên trong danh sách này, MoMo vẫn được xem là một đại diện tiên phong với vai trò ví điện tử dẫn đầu thị trường, thúc đẩy thói quen thanh toán không tiền mặt, ứng dụng tài chính AI và đồng hành cùng sứ mệnh bình ổn hệ thống tài chính, góp phần vào tiến trình chuyển đổi số quốc gia.

CafeF Lists 2025 đánh dấu sự trở lại với 2 bảng vinh danh uy tín: PRIVATE 100 – Top doanh nghiệp tư nhân nộp ngân sách từ 100 tỷ đồng trở lên VNTAX 200 – Top doanh nghiệp có mức nộp ngân sách trong năm tài chính từ 200 tỷ đồng trở lên Đây là danh sách được CafeF thu thập từ những nguồn công khai hoặc các số liệu có thể xác thực, phản ánh toàn bộ số thực nộp ngân sách của doanh nghiệp, bao gồm các khoản thuế, phí, các khoản phải nộp. Việc tổng hợp dữ liệu công khai, chính xác, minh bạch không chỉ ghi nhận đóng góp tài chính của các doanh nghiệp mà còn lan tỏa tinh thần trách nhiệm xã hội, khẳng định vị thế của doanh nghiệp trong nền kinh tế. Một số doanh nghiệp tiêu biểu trong danh sách năm 2025, thể hiện số thực nộp của năm tài chính 2024, có thể kể đến như Agribank; ACB; AIA; BIM Group; Coteccons; HDBank; LOF; Masan Group; MoMo; OCB; PNJ; SHB; Tasco; Tập đoàn DOJI; Tập đoàn Nam Long; Tập đoàn Hoa Sen; TCBS; Techcombank; TPBank; Vingroup; VPBank; Vinamilk; VNG Group; VPS; VIMID



