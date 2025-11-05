Công khai Kết luận thanh tra PNJ Tiền Giang, Vàng bạc Ngọc Thẩm, Vàng bạc Ngọc Hải

Theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), thực hiện Quyết định số 34/QĐ-TTRA ngày 12/9/2025 của Chánh Thanh tra NHNN Chi nhánh Khu vực 13 thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra trực tiếp tại Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận chi nhánh Tiền Giang (PNJ Tiền Giang); Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Ngọc Thẩm và Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Ngọc Hải.

Thời gian thanh tra 3 đơn vị trên từ ngày 16/9/2025 đến ngày 01/10/2025 (12 ngày làm việc).

Về cơ bản, cả 3 đơn vị đều chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng, thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo về kết quả kinh doanh vàng.

Chấp hành đầy đủ các quy định pháp luật về kế toán, sử dụng hóa đơn, kê khai và quyết toán thuế; chấp hành các quy định của pháp luật về công bố tiêu chuẩn cơ sở, nhãn hàng hóa, thực hiện việc niêm yết giá hàng hóa đầy đủ và bán đúng theo giá niêm yết.

Không phát sinh hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, kinh doanh hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, chưa có dấu hiệu đầu cơ găm hàng, nâng giá gây bất ổn thị trường vàng.

PNJ Tiền Giang

Theo kết luận thanh tra, PNJ Tiền Giang đã triển khai công tác Phòng chống rửa tiền (PCRT) đầy đủ và cơ bản phù hợp với Luật PCRT số 14/2022/QH15 và các văn bản hướng dẫn của NHNN.

Vàng bạc đá quý Ngọc Thẩm

Tại Vàng bạc đá quý Ngọc Thẩm, cơ quan thanh tra đánh giá, trong thời kỳ thanh tra, Công ty phát sinh các vi phạm trong công tác PCRT. Cụ thể, Vàng bạc đá quý Ngọc Thẩm ban hành quy định nội bộ về PCRT có nội dung không đầy đủ; không thu thập/thu thập không đầy đủ thông tin nhận biết một số khách hàng; không thực hiện việc phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro về rửa tiền; Không thực hiện báo cáo đối với 1.662 giao dịch có giá trị lớn;...

Nguyên nhân dẫn đến những vi phạm trên là do công ty chưa nắm rõ và chưa thực hiện đầy đủ, nghiêm túc một số quy định của pháp luật về PCRT. Theo cơ quan thanh tra, trách nhiệm thuộc trách nhiệm của Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc Công ty và cán bộ phụ trách công tác PCRT của doanh nghiệp.

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng còn một số vấn đề tồn tịa, hạn chế, tiềm ẩn rủi ro như: nội dung quy định nội bộ về PCRT của Công ty chưa cụ thể về việc nhận biết thông tin khách hàng đối với khách hàng cá nhân là người ngoại quốc, về xác định chủ sở hữu hưởng lợi; một số bảng kê mua bán hàng hóa (mẫu 01/TNDN) do Công ty lập chưa rõ thông tin người bán; một số giao dịch theo chứng từ do Công ty lập không đúng với thực tế phát sinh.

Tuy nhiên, các vi phạm của công ty chưa đến mức nghiêm trọng, chưa phát sinh hậu quả nhưng cần phải nghiêm túc chấn chỉnh, khắc phục để bảo đảm thực hiện đúng quy định pháp luật.

Chánh Thanh tra NHNN Khu vực 13 đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 41/QĐ-XPHC ngày 10/10/2025 đối với Vàng bạc đá quý Ngọc Thẩm về 4 hành vi với tổng số tiền phạt là 1.025 triệu đồng. Đến ngày 13/10/2025, Công ty đã hoàn thành việc đóng phạt theo đúng quy định pháp luật.

Ngoài ra, Chánh Thanh tra NHNN Khu vực 13 đã gửi văn bản đề nghị Thuế tỉnh Đồng Tháp tiếp tục kiểm tra rà soát một số nội dung liên quan đến hóa đơn, chứng từ thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan Thuế.

Ngoài ra, Chánh Thanh tra NHNN Khu vực 13 cũng yêu cầu Vàng bạc đá quý Ngọc Thẩm thực hiện 4 kiến nghị để khắc phục tồn tại, hạn chế nhằm tiếp tục duy trì hoạt động an toàn, hiệu quả và đúng theo quy định của pháp luật.

Vàng bạc đá quý Ngọc Hải

Trong thời kỳ thanh tra, Vàng bạc đá quý Ngọc Hải phát sinh các vi phạm trong công tác PCRT, cụ thể: Ban hành quy định nội bộ về PCRT có nội dung không đầy đủ; Không thực hiện việc phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro về rửa tiền; Không xây dựng hệ thống quản lý rủi ro để xác định khách hàng nước ngoài là cá nhân có ảnh hưởng chính trị; Không thực hiện báo cáo đối với 32 giao dịch giá trị lớn; Không thực hiện đánh giá rủi ro về rửa tiền

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng không thực hiện lưu trữ thông tin, hồ sơ, tài liệu về nhận biết khách hàng; kết quả phân tích, đánh giá của đối tượng báo cáo đối với khách hàng, giao dịch phải báo cáo theo quy định.

Theo cơ quan thanh tra, nguyên nhân dẫn đến sai phạm trên là do công ty chưa nắm rõ và chưa thực hiện đầy đủ, nghiêm túc một số quy định của pháp luật về PCRT. Trách nhiệm thuộcvề Chủ tịch HĐTV và Ban PCRT của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, Thanh tra NHNN Chi nhánh Khu vực 13 cũng đánh giá, các vi phạm của Vàng bạc đá quý Ngọc Hải chưa đến mức nghiêm trọng, chưa phát sinh hậu quả nhưng cần phải nghiêm túc chấn chỉnh, khắc phục để bảo đảm thực hiện đúng quy định pháp luật.

Chánh Thanh tra NHNN Khu vực 13 đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 42/QĐ-XPHC ngày 10/10/2025 đối với Vàng bạc đá quý Ngọc Hải với tổng số tiền phạt là 775 triệu đồng. Đến ngày 17/10/2025, Công ty đã hoàn thành việc đóng phạt theo đúng quy định pháp luật.

Chánh Thanh tra NHNN Khu vực 13 yêu cầu Vàng bạc đá quý Ngọc Hải thực hiện 4 kiến nghị để khắc phục tồn tại, hạn chế nhằm tiếp tục duy trì hoạt động an toàn, hiệu quả và đúng theo quy định của pháp luật.



