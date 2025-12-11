Công nghệ 11/12: Adobe tích hợp vào ChatGPT, iPhone tăng trưởng tại Trung Quốc

ChatGPT tích hợp miễn phí Adobe Photoshop, Acrobat và Express

Adobe vừa ra mắt các ứng dụng Photoshop, Acrobat và Express ngay trong ChatGPT, cho phép người dùng chỉnh sửa ảnh, PDF và thiết kế đồ họa chỉ bằng cách mô tả yêu cầu.

Người dùng có thể gõ lệnh như “Adobe Photoshop, làm mờ nền ảnh này” và hệ thống sẽ tự động thực hiện. Trong cùng một cuộc trò chuyện, bạn không cần nhập lại tên ứng dụng để tiếp tục chỉnh sửa.

Ứng dụng Photoshop dành cho ChatGPT sẽ cung cấp giao diện người dùng như thanh trượt cho một số yêu cầu chỉnh sửa. (Nguồn: Adobe)

Ứng dụng Photoshop hỗ trợ chỉnh sửa từng phần ảnh, điều chỉnh độ sáng, độ tương phản, phơi sáng và thêm hiệu ứng sáng tạo. Acrobat cho phép chỉnh sửa nội dung PDF, nén, chuyển đổi định dạng, trích xuất bảng hoặc văn bản, và ghép nhiều file lại với nhau.

Adobe Express giúp tạo và chỉnh sửa thiết kế như poster, thiệp mời, hay đồ họa mạng xã hội. Người dùng có thể thay đổi chữ, hình ảnh, màu sắc, thậm chí thêm hiệu ứng động ngay trong ChatGPT.

Nếu muốn kiểm soát chi tiết hơn, các file chỉnh sửa có thể mở trực tiếp trong ứng dụng gốc của Adobe để tiếp tục công việc.

Instagram Edits bổ sung template, storyboard và widget iOS

Instagram vừa cập nhật ứng dụng chỉnh sửa video Edits, mang đến nhiều công cụ mới cho người dùng. Bản nâng cấp bổ sung template và storyboard giúp sáng tạo nội dung nhanh hơn, cùng khả năng thêm widget trên màn hình khóa iOS để truy cập nhanh vào camera hoặc ghi chú.

Người dùng có thể tạo video bằng template có sẵn với nhạc, font chữ và thời gian clip, đồng thời chia sẻ template của riêng mình để cộng đồng sử dụng. Instagram cho biết sẽ sớm mở rộng thêm nhiều loại template khác.

Tính năng storyboard cho phép biến “idea stickies” thành kế hoạch video có cấu trúc, hỗ trợ teleprompter, ghi chú và clip. Ngoài ra, Edits còn cho phép thêm Reels công khai từ Instagram vào dự án để remix hoặc phản hồi, với cam kết ghi nhận tác giả gốc.

Bản cập nhật cũng mang đến tùy chỉnh văn bản với màu nền hoặc viền phụ, cùng khả năng đặt widget Edits trên màn hình khóa iPhone để mở camera hoặc thêm ghi chú nhanh chóng.

Doanh số điện thoại ngoại tại Trung Quốc tăng mạnh tháng 10

Theo số liệu từ Viện Hàn lâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Trung Quốc, doanh số điện thoại mang thương hiệu nước ngoài, bao gồm cả iPhone của Apple, tăng 13% trong tháng 10 so với cùng kỳ năm ngoái.

Một phụ nữ dùng điện thoại trong cửa hàng Apple ở Trung Quốc, khi iPhone 17 ra mắt. (Nguồn: Reuters)

Tổng lượng máy xuất xưởng đạt hơn 7 triệu chiếc, cao hơn mức 6,2 triệu chiếc của tháng 10 năm 2024. Đây là dấu hiệu cho thấy nhu cầu đối với các thương hiệu quốc tế vẫn duy trì sức hút mạnh mẽ tại thị trường Trung Quốc.

Trong khi đó, tổng doanh số điện thoại tại Trung Quốc cũng tăng 8,7%, đạt 32,2 triệu chiếc trong tháng 10. Điều này phản ánh sự phục hồi chung của thị trường smartphone, bất chấp cạnh tranh gay gắt từ các hãng nội địa.