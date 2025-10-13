Công nghệ 13/10: Apple treo thưởng 2 triệu USD cho người phát hiện lỗi bảo mật

Treo thưởng 2 triệu USD cho ai tìm ra lỗi bảo mật của Apple

Tại hội nghị bảo mật Hexacon ở Paris (Pháp), Apple công bố mức thưởng mới lên tới 2 triệu USD cho chuỗi lỗi bảo mật nghiêm trọng có thể bị khai thác để cài phần mềm gián điệp. Đây là mức thưởng cao nhất từ trước đến nay trong chương trình săn lỗi của hãng.

Ngoài mức thưởng chính, Apple còn áp dụng cơ chế thưởng bổ sung cho các lỗi vượt qua chế độ Lockdown Mode hoặc được phát hiện trong giai đoạn thử nghiệm phần mềm. Tổng mức thưởng có thể lên tới 5 triệu USD cho các lỗi nguy hiểm nhất.

Apple tăng mức thưởng kỷ lục cho ai phát hiển lỗi bảo mật. (Nguồn: Linkedin)

Tại hội nghị, Apple cũng công bố tính năng mới “Memory Integrity Enforcement” trên iPhone 17 nhằm ngăn chặn các lỗi thường bị khai thác. Hãng cũng sẽ tặng 1.000 chiếc iPhone 17 cho các tổ chức bảo vệ nhân quyền nhằm hỗ trợ nhóm người dễ bị tấn công kỹ thuật số như nhà báo, chính trị gia và nhà hoạt động.

Kể từ khi mở rộng công khai vào năm 2020, Apple đã thưởng hơn 35 triệu USD cho hơn 800 nhà nghiên cứu bảo mật. Dù mức thưởng cao rất hiếm nhưng công ty đã chi nhiều khoản tiền thưởng 500.000 USD trong những năm gần đây.

SpaceX thử nghiệm Starship lần thứ 11

SpaceX sẽ tiến hành lần thử nghiệm bay thứ 11 của tên lửa Starship từ bệ phóng Starbase ở Texas. Cửa sổ phóng mở vào lúc 7h15 tối theo giờ miền Đông Hoa Kỳ vào thứ Hai, ngày 13/10. Bạn có thể theo dõi trực tiếp trên trang web của SpaceX hoặc nền tảng X trước khi phóng 30 phút.

SpaceX tiếp tục đẩy giới hạn công nghệ hàng không vũ trụ với mục tiêu đưa con người đến Mặt Trăng và sao Hỏa. (Nguồn: SpaceX)

Chuyến bay này sẽ mang theo 8 vệ tinh mô phỏng Starlink giống như lần thử nghiệm thành công hồi cuối tháng 8. Ngoài ra, SpaceX sẽ thực hiện các thí nghiệm bay để thu thập dữ liệu cho thế hệ tiếp theo của tên lửa đẩy Super Heavy, kiểm tra độ bền của tấm chắn nhiệt của Starship, và mô phỏng các thao tác hạ cánh của tầng trên.

Lần này, SpaceX sử dụng một tên lửa đẩy Super Heavy từng bay trước đó, trong đó có 24 trên tổng số 33 động cơ Raptor đã được chứng minh khả năng bay. Tuy nhiên, họ sẽ không cố gắng “bắt” tên lửa đẩy bằng cánh tay cơ khí tại bệ phóng như trước. Thay vào đó, Super Heavy sẽ rơi xuống Vịnh Mexico, còn Starship sẽ hạ cánh xuống Ấn Độ Dương.

Trung Quốc phát triển kính năng lượng Mặt Trời tự phục hồi

Một nhóm nghiên cứu của Đại học Nam Khai (Nankai University) đã phát triển loại vật liệu tổng hợp mới có thể biến thành kính khi nung nóng. Loại kính này có khả năng tạo ra điện từ ánh sáng Mặt Trời, mở ra tiềm năng biến cửa sổ thành nguồn năng lượng tái tạo.

Kính mới được thử nghiệm trong thiết bị gọi là bộ tập trung năng lượng Mặt Trời phát quang (LSC). Thiết bị này cho phép một phần ánh sáng đi qua, phần còn lại được hấp thụ để chuyển thành điện năng thông qua các tế bào năng lượng Mặt Trời.

Khác với các loại kính hiện tại cần dùng tinh thể nano đắt tiền và khó tái sử dụng, vật liệu mới có thể tự phục hồi sau khi bị hư hại. Chỉ cần nung lại ở nhiệt độ cao, kính sẽ phục hồi tới 95% hiệu suất ban đầu, ngay cả sau 10 lần tái sử dụng.

Công nghệ này hứa hẹn sẽ tạo ra chuẩn mới cho sản xuất kính năng lượng Mặt Trời: Rẻ hơn, bền hơn và ít gây lãng phí. Trong tương lai, các tòa nhà có thể sử dụng cửa sổ để tạo ra điện, giúp giảm chi phí và thúc đẩy sử dụng năng lượng sạch.