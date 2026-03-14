Công nghệ 14/3: Steven Spielberg nói không với AI, Apple cải tiến MacBook Neo

Steven Spielberg nói không với AI trong điện ảnh

Tại hội nghị SXSW 2026 ở Mỹ, đạo diễn huyền thoại Steven Spielberg khẳng định ông chưa từng sử dụng trí tuệ nhân tạo trong bất kỳ bộ phim nào của mình. Phát biểu này nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ khán giả, phản ánh niềm tin của ông vào sức sáng tạo con người.

Spielberg cho biết ông không phản đối công nghệ, thậm chí nhiều tác phẩm của ông như Minority Report hay Ready Player One đã khai thác sâu thế giới công nghệ. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng trong phòng biên kịch của mình "không có chiếc ghế trống nào với một chiếc laptop phía trước", ám chỉ việc ông không để máy móc thay thế trí tưởng tượng của con người.

Theo ông, AI có thể hữu ích trong nhiều lĩnh vực, nhưng nếu thay thế cá nhân sáng tạo thì sẽ làm mất đi giá trị nghệ thuật. Quan điểm này tạo nên sự khác biệt với nhiều hãng phim lớn đang thử nghiệm AI trong sản xuất, như Amazon hay công ty mới của Ben Affleck.

MacBook Neo - bước tiến về khả năng sửa chữa

Apple vừa ra mắt MacBook Neo, mẫu laptop được đánh giá là dễ sửa chữa nhất của hãng trong hơn một thập kỷ. Theo iFixit , thiết bị này đạt điểm 6/10 về khả năng sửa chữa, cao hơn nhiều dòng MacBook trước đây vốn nổi tiếng khó tháo lắp. Neo được thiết kế hướng đến thị trường giáo dục, cạnh tranh trực tiếp với Chromebook giá rẻ.

Điểm nổi bật của MacBook Neo là việc Apple thay đổi cách gắn pin và bàn phím bằng ốc vít thay vì keo, giúp việc thay thế linh kiện thuận tiện hơn. Người dùng cũng có thể dễ dàng thay camera và cảm biến vân tay. Tuy nhiên, bộ nhớ RAM vẫn được hàn cố định trên bo mạch, khiến việc nâng cấp trở nên bất khả thi.

Các chuyên gia nhận định đây là bước đi tích cực của Apple trong việc cải thiện tính bền vững và giảm chi phí sửa chữa. Dù chưa đạt mức tối ưu như một số mẫu Lenovo ThinkPad, MacBook Neo vẫn mở ra hy vọng về thế hệ máy tính thân thiện hơn với người dùng và môi trường.

OpenAI tích hợp Sora vào ChatGPT

Theo Engadget , OpenAI dự định đưa mô hình tạo video Sora trực tiếp vào ứng dụng ChatGPT. Trước đó, Sora 2 ra mắt tháng 9/2025 cùng ứng dụng riêng đã gây tiếng vang, nhưng lượng người dùng giảm dần do giới hạn về số lượng và loại video có thể tạo. Việc tích hợp vào ChatGPT được kỳ vọng sẽ giúp tăng số người dùng hàng tuần từ 900 triệu lên hơn một tỷ.

Ứng dụng Sora độc lập vẫn tồn tại song song, dù đã rơi khỏi top 100 ứng dụng miễn phí trên App Store. OpenAI hiện tính phí API khoảng 0,10 USD cho mỗi giây video 720p, và từng cho phép tạo miễn phí 30 video mỗi ngày. Với lượng người dùng khổng lồ của ChatGPT, chi phí vận hành có thể tăng mạnh, khiến công ty dự báo chi hơn 225 tỷ USD cho hạ tầng từ 2026 đến 2030.

Để bù đắp chi phí, OpenAI có thể áp dụng mô hình bán "credits" cho người dùng tạo video, tương tự cách vận hành ứng dụng Sora. Giới phân tích cho rằng việc tích hợp này vừa mở rộng khả năng sáng tạo cho người dùng, vừa đặt ra thách thức lớn về chi phí và chiến lược thương mại hóa.