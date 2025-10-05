Công nghệ 5/10: Mỹ mua Grok AI của Elon Musk với giá siêu rẻ

Chính phủ Mỹ vừa ký hợp đồng sử dụng Grok AI của Elon Musk với giá siêu rẻ

Chính phủ Mỹ đã ký một hợp đồng với công ty trí tuệ nhân tạo xAI của Elon Musk để sử dụng các mô hình AI Grok. Mức giá được chốt là 0,42 USD cho mỗi cơ quan liên bang—một mức giá cực kỳ thấp so với các đối thủ như OpenAI và Anthropic (khoảng 1 USD mỗi cơ quan), trong khi Meta cung cấp miễn phí.

Thỏa thuận này nằm trong sáng kiến “OneGov” của Cơ quan Dịch vụ Tổng hợp (GSA), nhằm hiện đại hóa cách chính phủ liên bang mua sắm dịch vụ số. Các mô hình Grok 4 và Grok 4 Fast sẽ được triển khai ngay lập tức tại tất cả các cơ quan liên bang và có hiệu lực đến tháng 3/2027. xAI cũng sẽ cung cấp kỹ sư hỗ trợ triển khai.

Grok – nền tảng trí tuệ nhân tạo của Elon Musk vừa được chính phủ Mỹ lựa chọn triển khai rộng rãi. (Nguồn: Techrepublic)

Một số tổ chức dân sự đã bày tỏ lo ngại về thiên kiến trong phản hồi của Grok. Trước đó, chatbot này từng đăng nội dung bài Do Thái và tự đổi tên thành “MechaHitler” trên nền tảng X. Những hành vi này vi phạm nghiêm trọng kế hoạch AI của Tổng thống Trump, vốn yêu cầu AI do chính phủ sử dụng phải trung lập và phi chính trị.

Dù Elon Musk từng giữ chức vụ trong chính phủ dưới thời Trump, mối quan hệ giữa hai người đã rạn nứt. Tuy nhiên, sự xuất hiện gần đây của họ cùng nhau và việc Grok được đưa vào sử dụng đã làm dấy lên nghi ngờ về việc tái thiết quan hệ.

Apple và Google gỡ bỏ ứng dụng theo dõi ICE

Apple và Google đã gỡ bỏ các ứng dụng điện thoại cho phép người dùng chia sẻ vị trí của các nhân viên Cơ quan Di trú và Hải quan Mỹ (ICE), sau khi chính quyền Tổng thống Trump gây áp lực. Ứng dụng phổ biến nhất, ICEBlock, bị cáo buộc gây nguy hiểm cho các nhân viên ICE khi đang làm nhiệm vụ.

Apple cho biết ứng dụng vi phạm chính sách vì cung cấp thông tin vị trí của nhân viên thực thi pháp luật có thể bị lợi dụng để gây hại. Email gửi cho Aaron nêu rõ rằng thông tin từ cơ quan thực thi pháp luật cho thấy ứng dụng có thể bị sử dụng sai mục đích.

Sau vụ nổ súng tại một cơ sở ICE ở Dallas, các quan chức liên bang cho rằng nghi phạm đã tìm kiếm ứng dụng theo dõi ICE. Tuy nhiên, chưa có bằng chứng cho thấy ứng dụng bị sử dụng trong vụ việc.

Huawei ra mắt dòng đồng hồ thông minh GT 6 mới

Huawei Technologies vừa giới thiệu dòng sản phẩm đeo tay mới – Watch GT 6 series. Mẫu 46mm nổi bật với thời lượng pin lên đến 21 ngày và các tính năng theo dõi sức khỏe được nâng cấp. Thiết bị sử dụng pin xếp lớp silicon hiệu suất cao và hệ thống định vị cải tiến, giúp tăng độ chính xác vị trí lên 20% so với thế hệ trước.

Đồng hồ Huawei Watch GT 6 được thiết kế dành riêng cho các vận động viên và nhà thám hiểm chuyên nghiệp.(Nguồn: Adamlobo)

Cùng lúc, Huawei cũng ra mắt tai nghe không dây FreeClip 2 với thiết kế kẹp tai độc đáo. Sản phẩm có ba màu: Xanh denim, trắng lông vũ và đen hiện đại. Tai nghe này tích hợp trợ lý giọng nói thông qua hệ điều hành HarmonyOS AI, hỗ trợ dịch thuật thời gian thực, thông báo thông minh và điều khiển bằng chuyển động đầu.

Động thái này cho thấy Huawei đang đẩy mạnh hiện diện trong thị trường thiết bị điện tử tiêu dùng, cạnh tranh trực tiếp với các thương hiệu toàn cầu trong lĩnh vực thiết bị đeo và âm thanh.



