Công nghệ Bosch nâng tầm chất lượng sống tại nhà, trên đường và tại nơi làm việc

Tiện nghi tại nhà: Người bạn đồng hành thông minh cho cuộc sống hiện đại

Trong một thế giới không ngừng vận động, Bosch mang đến sự thông minh, hiệu quả và đơn giản cho các công việc thường ngày với thế hệ thiết bị và dụng cụ thông minh được thiết kế cho cuộc sống thực tế.

Trong nhà bếp, máy rửa chén Bosch với công nghệ sấy Zeolith sử dụng khoáng chất tự nhiên để hút ẩm và tỏa nhiệt, đảm bảo kết quả sấy khô hoàn hảo ngay cả với đồ nhựa, đồng thời giảm tiêu thụ điện năng. Máy giặt và máy sấy ứng dụng AI (Trí tuệ nhân tạo) giúp tối ưu hóa lượng nước, chất giặt tẩy và năng lượng sử dụng cho mỗi lần giặt.

Bosh mang tới sự tiện nghi với hệ thống thiết bị hiện đại cho nhà bếp.

Các dụng cụ cầm tay (Power Tools) của Bosch giúp mọi người tự tin thực hiện các công việc gia đình và các công việc thủ công (DIY - Do-it-yourself). Các dòng máy khoan, máy vặn vít, máy mài, máy phun rửa áp lực cao và dụng cụ vệ sinh nhỏ gọn kết hợp thiết kế công thái học, động cơ không chổi than và hệ thống điện tử thông minh để mang lại sức mạnh, độ chính xác và bền bỉ cho người dùng. Hệ thống pin 18V đa năng và công nghệ CoolPack đảm bảo hiệu suất, hiệu quả và an toàn nhất quán trên các thiết bị.

Trên mọi cung đường: Di chuyển thông minh hơn, an toàn hơn và bền vững hơn

Bosch đang thúc đẩy thế hệ di chuyển tiếp theo tại Việt Nam với các giải pháp thông minh giúp việc lái xe an toàn, tinh gọn và kết nối hơn cho cả xe hai bánh và bốn bánh.

Đối với ô tô, Bosch đang thúc đẩy trải nghiệm lái xe tối ưu hơn cho người dùng Việt Nam thông qua các giải pháp điện toán liên lĩnh vực và quản lý chuyển động xe thông minh. Bằng cách tích hợp phần mềm di chuyển với khả năng điều khiển cơ cấu chấp hành tiên tiến, Bosch mang lại khả năng vận hành mượt mà, an toàn và nhạy bén hơn trong các điều kiện đường xá khác nhau. Các tính năng như Hỗ trợ Đánh lái Dễ dàng (Easy Turn Assist) giúp tối ưu hóa hệ thống lái, phanh và hệ thống treo để giảm bán kính quay vòng - lý tưởng cho môi trường đô thị đông đúc của Việt Nam.

Bosh mang lại sự an toàn trên mọi cung đường cho người lái xe.

Ngoài ra, kiến trúc phần mềm dạng mô-đun của Bosch cho phép các nhà sản xuất ô tô linh hoạt triển khai các tính năng lái được cá nhân hóa, từ việc tinh chỉnh hiệu suất cho đến nâng cao tiện nghi. Hệ thống Hỗ trợ Người lái Tiên tiến (Advanced driver assistance systems - ADAS), hoạt động dựa trên dữ liệu thời gian thực và các dịch vụ bản đồ kết nối, giúp dự đoán các mối nguy trên đường và thích ứng với sự thay đổi của môi trường.

Đối với người đi xe máy và xe tay ga, Bosch đang nâng cao sự an toàn với các công nghệ phù hợp với điều kiện giao thông và quy định trong khu vực. Hệ thống chống bó cứng phanh (Motorcycle ABS 10 light and base) được thiết kế đặc biệt cho các loại xe nhỏ, cung cấp giải pháp nhỏ gọn giúp chống khóa bánh và duy trì khả năng kiểm soát khi phanh gấp - một yếu tố quan trọng trong môi trường đô thị tại Việt Nam.

Với các trung tâm phát triển được đặt tại nhiều khu vực cùng danh mục sản phẩm toàn diện cho ngành hàng xe hai bánh, Bosch đảm bảo các giải pháp mang lại có tính địa phương hóa cao, hỗ trợ cả công nghệ động cơ đốt trong (ICE) và hệ truyền động điện.

Các sản phẩm phụ tùng và phụ kiện ô tô (Automotive Aftermarket) của Bosch không chỉ là phụ tùng thay thế thông thường mà còn là những nâng cấp thông minh giúp tăng cường an toàn, tiện nghi và độ tin cậy trên đường. Từ cần gạt mưa đến ắc quy và các phụ kiện thiết yếu khác, mỗi sản phẩm được thiết kế chính xác và có chủ đích để giúp người lái luôn làm chủ trong mọi điều kiện, dù mưa hay nắng.

Công nghệ kết nối và tự động hóa cho nhà máy của tương lai

Bosch đang góp phần xây dựng "Nhà máy của Tương lai" với một hệ sinh thái tích hợp gồm tự động hóa, số hóa và các giải pháp dựa trên dữ liệu, cho phép các nhà máy hoạt động hiệu quả, minh bạch và bền vững hơn.

Hệ thống công nghệ kết nối và tự động hóa cho nhà máy của Bosh.

Trọng tâm của các giải pháp công nghiệp này là Bosch Rexroth, công ty hàng đầu thế giới về các giải pháp thủy lực công nghiệp và di động, mang lại hiệu suất, độ tin cậy và sự linh hoạt cho nhiều lĩnh vực.

Là đơn vị tiên phong trong Tự động hóa Nhà máy, nền tảng ctrlX AUTOMATION của Bosch Rexroth hợp nhất phần cứng và phần mềm trong một kiến trúc mở, mô-đun, khai thác sức mạnh của AI (Trí tuệ nhân tạo), IoT (Vạn vật kết nối) và điện toán biên (edge computing) để tối ưu hóa theo thời gian thực. Ngoài ra, robot cộng tác Kassow với thiết kế 7 trục linh hoạt và khả năng tự học, mang lại độ chính xác và khả năng thích ứng cho các nhiệm vụ phức tạp.

Thông qua các công nghệ phân tích nâng cao, bản sao kĩ thuật số (digital twins) và hệ thống mô phỏng, Bosch tích hợp trí thông minh vào hoạt động vận hành – giúp tinh gọn quy trình làm việc, nâng cao sự linh hoạt và thúc đẩy hiệu quả bền vững cho nhà máy của tương lai.

Tư vấn Chuỗi Cung ứng của Bosch (Bosch Supply Chain Consulting) hoàn thiện các giải pháp này bằng cách chuyển đổi cách thức vận hành của các nhà máy và doanh nghiệp. Các giải pháp Phần mềm và Kỹ thuật số của Bosch (Bosch Software and Digital Solutions) thúc đẩy quá trình số hóa thông qua phương pháp tiếp cận "Số hóa Thông minh" (Smarter Digital), kết hợp chuyên môn về tư vấn, kỹ thuật và công nghệ thông tin để xây dựng các doanh nghiệp vững mạnh và có tầm nhìn tương lai.

Tất cả những cải tiến, giải pháp này thể hiện tầm nhìn của Bosch về việc trao quyền cho người dùng để kiểm soát ngôi nhà, phương tiện và nhà máy của mình một cách dễ dàng, hiệu quả và bền vững, qua đó biến công nghệ thành người bạn đồng hành đáng tin cậy trong cả cuộc sống hàng ngày lẫn lĩnh vực công nghiệp.