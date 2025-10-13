Công nghệ Việt tiến vào thị trường Mỹ: U2U Network được Kraken thông báo niêm yết

Ngày 13/10/2025 – U2U Network, nền tảng blockchain Layer-1 do đội ngũ kỹ sư Việt Nam phát triển, chính thức được Kraken – sàn giao dịch tài sản số Tier-1 có trụ sở tại Hoa Kỳ – thông báo niêm yết token U2U. Theo kế hoạch, U2U sẽ bắt đầu giao dịch trên Kraken vào ngày 17/10/2025.

Đây là một trong những cột mốc đáng chú ý của công nghệ blockchain “Make in Vietnam”, khi một dự án trong nước đáp ứng tiêu chuẩn niêm yết khắt khe của sàn giao dịch hàng đầu thế giới.

Thành lập năm 2011 tại San Francisco (Hoa Kỳ), Kraken là một trong những sàn tài sản số lâu đời, nổi tiếng với tuân thủ – minh bạch – an toàn. Kraken hoạt động hợp pháp tại hơn 190 quốc gia, chịu giám sát của cơ quan tài chính tại Mỹ, Canada, Anh, châu Âu, Nhật Bản. Với hơn 10 triệu người dùng toàn cầu, Kraken luôn nằm trong Top các sàn có khối lượng giao dịch lớn nhất thế giới, được xếp hạng cùng nhóm với Binance và Coinbase. Trong suốt 14 năm hoạt động, Kraken mới chỉ niêm yết khoảng 500 token, cho thấy mức độ chọn lọc rất cao. Với tiêu chuẩn này, Kraken được xem như một “thước đo tin cậy” của thị trường toàn cầu – nơi chỉ những dự án đáp ứng chuẩn bảo mật, minh bạch, vận hành mới được lựa chọn.



Bước ngoặt khẳng định năng lực công nghệ Việt

Việc được một sàn Tier-1 được cấp phép tại Mỹ và châu Âu thông báo niêm yết là bằng chứng rõ ràng về năng lực công nghệ, tính minh bạch và chuẩn tuân thủ của U2U Network. Đây cũng là dự án hiếm tại Đông Nam Á vượt qua quy trình thẩm định chặt chẽ của một sàn đầu ngành.﻿

Bà Chloe Phùng, Nhà đồng sáng lập kiêm CEO U2U Network, chia sẻ: “Chúng tôi muốn chứng minh Việt Nam có thể tạo ra một nền tảng blockchain đạt chuẩn quốc tế, có ứng dụng thật – người dùng thật – giá trị thật. Việc được Kraken công bố niêm yết là một cột mốc; quan trọng hơn, đó là minh chứng cho cách đi thận trọng, bền vững và minh bạch của U2U khi tiếp cận thị trường Mỹ.

U2U Network xây dựng trên cấu trúc DAG tối ưu tốc độ, tương thích EVM giúp nhà phát triển triển khai nhanh. Mạng lưới đạt >17.000 giao dịch/giây, finality <1 giây, định vị vào hạ tầng vật lý phi tập trung (DePIN) cho các nhu cầu thực như IoT, dữ liệu, định danh số.



Theo triết lý “Minh chứng hơn lời hứa” (Proof Over Promise), U2U công khai chỉ số vận hành on-chain theo thời gian thực. Dự án hiện có >1,4 triệu người dùng toàn cầu, 100+ dự án đang và cam kết phát triển trên nền tảng. Messari xếp U2U trong Top 3 Layer-1 về DePIN, ghi nhận vai trò tiên phong xây dựng hạ tầng gắn với ứng dụng đời sống.



Song song công nghệ, U2U Network còn đóng vai trò kết nối và ươm mầm thế hệ builder mới thông qua VietBUIDL Hackathon – sân chơi sáng tạo và xây dựng blockchain với quy mô quỹ đầu tư 100 tỷ lớn nhất Đông Nam Á và được chú ý nhất tại Việt Nam và quốc tế thời gian gần đây.﻿

Sự kiện do U2U Network và SSID đồng tổ chức, quy tụ hơn 300 đội ngũ nhà phát triển trẻ từ nhiều tổ chức công nghệ trong nước và quốc tế với số lượng dự án có MVP đạt kỷ lục. Sự kiện có sự đồng hành của AWS, cùng các mentor và cố vấn đến từ Trung tâm Đổi mới sáng tạo, Republic, Draper Dragon và nhiều quỹ đầu tư quốc tế. VietBUIDL không chỉ là sân chơi cho các dự án Web3, DePIN, AI mà còn là bệ phóng giúp Việt Nam khẳng định vị thế trung tâm đổi mới blockchain của khu vực, thể hiện cam kết lâu dài của U2U trong việc xây dựng hạ tầng, cộng đồng và năng lực công nghệ nội địa.



Hậu thuẫn bởi định chế tài chính hàng đầu

U2U Network được hậu thuẫn bởi SSI Digital (SSID) – cánh tay công nghệ số của Chứng khoán SSI – cùng các quỹ quốc tế như KuCoin Ventures, Chain Capital và đối tác công nghệ AWS. Sự đồng hành của định chế tài chính giúp U2U nâng chuẩn vận hành minh bạch, tạo đường ray kết nối giữa tài chính truyền thống và tài sản số.



Ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch HĐQT CTCP Chứng khoán SSI, cho biết: “Một doanh nghiệp Việt Nam có thể đạt tiêu chuẩn niêm yết trên sàn Tier-1 của Mỹ là minh chứng rõ ràng rằng chúng ta hoàn toàn có thể tạo ra công nghệ đủ tầm cạnh tranh toàn cầu. U2U Network không chỉ đại diện cho một dự án blockchain thành công, mà còn cho thấy năng lực sáng tạo và tầm nhìn chiến lược của người Việt trong hành trình đưa công nghệ Việt Nam ra thế giới.”

Với cột mốc này, U2U Network đặt mục tiêu trở thành hạ tầng số lõi cho các ứng dụng Web3, tài chính số, chuyển đổi số tại Việt Nam, đồng thời mở rộng hợp tác với đối tác quốc tế.

Việc được Kraken lựa chọn không chỉ khẳng định chuẩn vận hành và công nghệ, mà còn cho thấy doanh nghiệp Việt có thể tham gia chuỗi giá trị toàn cầu bằng năng lực thật – từng bước, thận trọng và bền vững.