Công trình chồng tầng trái phép sát hồ Gươm bị phạt hơn 100 triệu đồng, không tự tháo dỡ sẽ cưỡng chế

UBND phường Cửa Nam vừa có báo cáo về việc giải quyết, xử lý vi phạm trật tự xây dựng tại số 4 Hàng Bài.

Trước đó, ngày 12/7, báo Tiền Phong có bài viết "Lợi dụng thời điểm sáp nhập, công trình 'chồng tầng' trái phép ngay sát hồ Gươm". Bài viết phản ánh kiến nghị của các hộ dân sinh sống tại ngõ 4 phố Hàng Bài (phường Cửa Nam) về việc lợi dụng thời điểm sáp nhập các đơn vị hành chính, chủ nhà này đã xây dựng trái phép thêm nhiều tầng trên công trình cũ.

Báo cáo của UBND phường Cửa Nam cho biết, UBND TP Hà Nội đã có công văn về việc kiểm tra, xử lý thông tin báo chí phản ánh liên quan đến vấn đề này.

Công trình vi phạm tại số 4 Hàng Bài, phường Cửa Nam

Về nguồn gốc nhà đất, kết quả xử lý công trình nêu trên, UBND phường Cửa Nam thông tin: Đất tại số 4 Hàng Bài có nguồn gốc do Nhà nước quản lý, ký hợp đồng thuê nhà với các hộ dân. Ngày 1/4/2025, Sở Xây dựng Hà Nội lập hợp đồng mua bán nhà ở thuộc tài sản công với chủ hộ gia đình trên với tổng diện tích sử dụng nhà ở là 44,9m2 trong đó diện tích chính là 42,4m2, diện tích phụ là 2,5m2.

Về giải quyết, xử lý vi phạm trật tự xây dựng, UBND phường Cửa Nam cho biết, công trình vi phạm trật tự xây dựng tại số 4 Hàng Bài do ông Phạm Ngọc Ngoạn là chủ đầu tư, hiện trạng nhà 3 tầng + tum (có một phần sân). UBND phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm (trước đây) đã phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính ngày 27/05/2025 về lĩnh vực xây dựng.

Các vi phạm cụ thể bao gồm: Tại phần sân phơi tầng 4 (tầng tum), chủ đầu tư cho xây dựng hệ thống khung sắt trên diện tích 24,2m2 cao 2,80m (tính từ sàn sân phơi); Xây dựng thêm hệ thống khung sắt có diện tích 24,2m2, rải sàn bằng tấm vật liệu nhẹ tạo thành tầng 5 cao 2,80m. Toàn bộ hệ thống chưa có vách ngăn.

Cắt sàn bê tông cốt thép các tầng 2, 3, 4 với diện tích 1,3m x 1,4m (tại vị trí cầu thang bộ trong nhà).

Ngày 28/5/2025, UBND Phường Tràng Tiền đã ra quyết định về việc áp dụng biện pháp ngưng cung cấp dịch vụ điện, nước đối với công trình vi phạm.

Đáng chú ý, trong thời điểm chuyển giao chính quyền địa phương hai cấp, chủ đầu tư tại số 4 Hàng Bài đã lợi dụng ngày nghỉ, ngày lễ tiếp tục tổ chức thi công xây dựng, lắp dựng hệ thống thép.

Ngày 10/7/2025, Phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị phường Cửa Nam đã kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính về lĩnh vực xây dựng, với hành vi: nới rộng tầng 5 bằng hệ khung sắt, mái bê tông, cao 2,9m trên diện tích 52,6 m2; Xây dựng tầng 6 bằng khung sắt, mái bê tông trên diện tích 55m2; trên tầng 6 lắp dựng cột khung thép, mái lợp tôn định hình mái cao 3,5m, mái vòm cao 3,0m trên diện tích 55m2.

Tiếp đó, ngày 11/7/2025, UBND phường Cửa Nam ban hành văn bản về việc phối hợp xử lý công trình vi phạm tại số 4 Hàng Bài và đôn đốc, yêu cầu chủ đầu tư tự giác tháo dỡ hạng mục công trình vi phạm. Đồng thời UBND phường đã có văn bản yêu Công ty Điện lực Hoàn Kiếm, Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội tiếp tục ngưng cung cấp điện, nước đối với chủ đầu tư công trình vi phạm tại số 4 Hàng Bài.

Đến ngày 15/7/2025, Phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị phường Cửa Nam lập biên bản về việc ông Phạm Ngọc Ngoạn đã tự tháo dỡ mái tôn, khung cột, vỉ kèo sắt trên mái tầng 6. Tuy nhiên, đến nay hộ ông Phạm Ngọc Ngoạn vẫn chưa phá dỡ triệt để phần xây dựng không phép.

Để tiếp tục xử lý vi phạm trật tự xây dựng, UBND phường Cửa Nam đã chỉ đạo phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị, Công an phường phối hợp với các đơn vị áp dụng các biện pháp ngăn chặn, yêu cầu chủ đầu tư tự giác phá dỡ phần xây dựng không được phép.

Ngày 1/8, UBND phường Cửa Nam đã ban hành quyết định số 125/QĐ-UBND xử lý vi phạm hành chính xây dựng đối với ông Phạm Ngọc Ngoạn là chủ đầu tư công trình xây dựng không phép tại số 4 Hàng Bài với số tiền phạt là 110 triệu đồng và buộc chủ đầu tư phá dỡ phần vi phạm trật tự xây dựng.

Nếu ông Ngoạn không chấp hành nộp phạt và tự giác khắc phục các phần xây dựng không phép, UBND phường Cửa Nam sẽ ra quyết định cưỡng chế vi phạm hành chính. Đồng thời, xây dựng kế hoạch, phương án tổ chức cưỡng chế công trình vi phạm theo quy định.