Công trình "hiệu suất lớn nhất, hiện đại nhất thế giới", được đầu tư 1,4 tỷ USD của Việt Nam hiện ra sao?

Nhà máy Điện Nhơn Trạch 3 và 4 đặt tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Đây là dự án trọng điểm quốc gia, được Chính phủ giao cho Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power - POW), đơn vị thành viên của Petrovietnam làm chủ đầu tư.

Dự án có tổng mức đầu tư 1,4 tỷ USD, công suất 1.624 MW. Sau khi hoàn thành dự án có thể cung cấp từ 9 - 12 tỷ kWh điện/năm.

Đây là dự án nhà máy điện sử dụng nhiên liệu khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) đầu tiên tại Việt Nam. Dự kiến khi chính thức phát điện thương mại, dự án sẽ bổ sung hơn 9 tỷ kWh điện thương phẩm/năm cho hệ thống điện quốc gia.

Theo chia sẻ của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) ông Lê Như Linh, Nhà máy Điện Nhơn Trạch 3 - 4 có nhiều điểm "nhất" . Đầu tiên có thể kể đến đây là dự án điện khí LNG có công suất lớn nhất Việt Nam thời điểm hiện tại, nếu so về quy mô đây là dự án có quy mô gần bằng Dự án Thủy điện Sông Đà.

Về hiệu suất, hiện tại Nhà máy Điện Nhơn Trạch 3 - 4 có hiệu suất lớn nhất không chỉ ở Việt Nam, khu vực Đông Nam Á mà còn của thế giới. Cụ thể, cùng một lượng khí, nhà máy cho ra nhiều số điện nhất. Tuabin khí của dự án thuộc thế hệ H, có công nghệ tiên tiến, hiện đại bậc nhất thế giới vào thời điểm hiện nay.

Đây cũng là dự án điện khí có tỷ lệ nội địa hóa cao nhất trong thời điểm hiện tại, thể hiện sự nỗ lực của các doanh nghiệp công nghiệp, trong đó có Lilama. Nhơn Trạch 3 - 4 còn là dự án điện khí có tổng mức đầu tư thấp nhất và còn nhiều điểm nổi bật khác, góp phần vào kết quả chung của dự án.

Nhà máy sử dụng tuabin công nghệ hiện đại bậc nhất hiện nay

Mới đây, PV Power đã phối hợp với Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (Lilama) tổ chức Hội nghị đánh giá công tác bảo đảm an ninh, an toàn tại Dự án Nhà máy Điện Nhơn Trạch 3 - 4.

Trung tướng Nguyễn Đình Thuận, Cục trưởng Cục An ninh kinh tế, Bộ Công an khẳng định, đây là dự án cần được quan tâm về nhiều mặt, nên Cục An ninh kinh tế sẽ phối hợp với tỉnh Đồng Nai, các ngành có liên quan giải quyết các vấn đề còn tồn đọng, đáp ứng tiến độ của dự án và hoàn thành đấu nối để góp phần phát triển khu vực.

Trong khi đó, báo cáo về công tác bảo đảm an ninh, an toàn Dự án Nhà máy Điện Nhơn Trạch 3-4, ông Lê Bá Quý - Trưởng Ban QLDA cho biết, d ự án luôn bảo đảm an ninh, an toàn trong quá trình triển khai.

Người lao động của PV Power tại Nhà máy điện khí Nhơn Trạch 2

Theo Quy hoạch điện VIII, đến năm 2030, điện khí LNG chiếm tỷ trọng hơn 14,9% tổng công suất toàn hệ thống phát điện quốc gia và là một trong các nguồn giúp bảo đảm cung cấp đủ, ổn định và an toàn hệ thống điện quốc gia. Trong khi đó, PV Power đang là nhà sản xuất điện khí lớn nhất Việt Nam. Nhơn Trạch 3 và 4 được đánh giá sẽ là động lực thúc đẩy sự tăng trưởng của PV Power trong năm nay.

Chứng khoán VNDirect đưa ra đánh giá PV Power đang đứng trước cơ hội lớn khi nhu cầu điện tại Việt Nam dự kiến tăng mạnh vào năm 2025. Sự gia tăng này được thúc đẩy bởi tăng trưởng kinh tế vững chắc, dòng vốn FDI dồi dào và các dự án hạ tầng trọng điểm.

Đồng quan điểm đó, Công ty chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) cũng nhìn nhận đây là một doanh nghiệp hấp dẫn cho các nhà đầu tư.

"Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4 với công nghệ hiện đại không chỉ tiết kiệm nhiên liệu mà còn giảm chi phí vận hành, tần suất bảo trì và lượng phát thải CO2, tạo lợi thế cạnh tranh so với các nhà máy cũ. Với động lực từ Nhơn Trạch 3 và 4, triển vọng tăng trưởng tích cực từ mảng điện khí, cùng các chính sách hỗ trợ ngành điện, KBSV nhận định POW là cơ hội đầu tư hấp dẫn trong trung và dài hạn", ông Nguyễn Đình Thuận - Chuyên viên cao cấp của KBSV nhận định.