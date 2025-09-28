Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Công trình hơn 2.600 tỷ kết nối cảng biển – sân bay – đô thị ven sông, đón đầu siêu dự án hơn 16 tỷ USD

28-09-2025 - 15:11 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Liên danh nhà thầu đặt mục tiêu rút ngắn tiến độ còn 30 tháng.

Ban Quản lý dự án khu vực 6, tỉnh Đồng Nai tổ chức lễ khởi công Dự án Xây dựng đường liên cảng (giai đoạn 1).

Theo quy hoạch, tuyến đường liên cảng có chiều dài hơn 15 km, điểm đầu nối với đường ranh Khu công nghiệp Ông Kèo, điểm cuối nối với đường vào cảng Việt Thuận Thành.

Trong giai đoạn 1, dự án triển khai đoạn dài 8,8 km, chia thành hai đoạn: đoạn 1 dài 6,9 km với quy mô 8 làn xe, đoạn 2 dài 1,9 km quy mô 4 làn xe. Trên tuyến sẽ xây dựng 5 cây cầu.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 2.600 tỷ đồng, thực hiện trên địa bàn xã Đại Phước, thời gian thi công theo hợp đồng là 36 tháng. Liên danh nhà thầu đặt mục tiêu rút ngắn tiến độ còn 30 tháng, hoàn thành và đưa vào khai thác vào cuối tháng 3/2028.

Tuyến đường liên cảng khi hoàn thành sẽ kết nối hệ thống giao thông đường bộ với các cảng biển, hỗ trợ đầu tư khai thác cảng tại xã Đại Phước. Công trình cũng góp phần hình thành đô thị ven sông hiện đại, gắn với mục tiêu phát triển xanh và thông minh.

Đây còn là tuyến đường quan trọng đón đầu lợi thế từ Cảng hàng không quốc tế Long Thành, thúc đẩy phát triển chuỗi cảng – logistics – khu công nghiệp – đô thị ven sông, đưa kinh tế Đồng Nai bứt phá trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Công trình hơn 2.600 tỷ kết nối cảng biển – sân bay – đô thị ven sông, đón đầu siêu dự án hơn 16 tỷ USD- Ảnh 1.

Các phương tiện thi công cơ giới thực hiện nghi thức khởi công dự án. Ảnh: Phạm Tùng

Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành là công trình hạ tầng trọng điểm quốc gia, với tổng vốn đầu tư hơn 16 tỷ USD, được triển khai theo 3 giai đoạn.

Giai đoạn 1 dự kiến hoàn thành và khai thác vào năm 2026, tổng vốn 5,45 tỷ USD, công suất 25 triệu lượt khách/năm.

Giai đoạn 2 thực hiện trong giai đoạn 2028 – 2032, nâng công suất lên 50 triệu lượt khách/năm.

Giai đoạn 3 bắt đầu sau năm 2035, hoàn thiện toàn bộ hạ tầng, đưa công suất đạt 100 triệu lượt khách/năm, trở thành sân bay lớn nhất Việt Nam và thuộc nhóm lớn nhất châu Á.

Công trình hơn 2.600 tỷ kết nối cảng biển – sân bay – đô thị ven sông, đón đầu siêu dự án hơn 16 tỷ USD- Ảnh 2.

Mới đây, những chuyến bay hiệu chuẩn đầu tiên đã được thực hiện tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Công tác bay hiệu chuẩn sẽ diễn ra từ ngày 26/9 - 24/10/2025. Trong đợt bay này, Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay (ATTECH), đơn vị thành viên của Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) sẽ tiến hành hiệu chuẩn hàng loạt hệ thống quan trọng của Sân bay Long Thành, gồm 2 hệ thống hỗ trợ hạ cánh chính xác ILS/DME; 1 hệ thống dẫn đường VOR/DME; 1 hệ thống đèn hiệu sân bay; các hệ thống giám sát radar và ADS-B; các phương thức bay có liên quan đến các thiết bị trên.

“Gã khổng lồ” ngành cảng biển, logistics của Việt Nam vừa lập kỷ lục mới

Theo Pha Lê

Nhịp sống thị trường

