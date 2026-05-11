Công trình ven biển Việt Nam lập kỷ lục thế giới, chuyên gia Guinness thốt lên: "Chưa thấy nơi thứ hai"

Công trình ven biển vừa được Guinness gọi tên

Ngày 1/5/2026, công trình Sun Bavaria GastroPub tại Thị trấn Hoàng Hôn, Phú Quốc chính thức được Tổ chức Kỷ lục Thế giới Guinness trao danh hiệu "Nhà hàng bia ven biển lớn nhất thế giới" – The largest beachfront beer hall in the world. Theo thông tin được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch dẫn lại, công trình có tổng diện tích 6.825,22m², sức chứa khoảng 5.000 chỗ ngồi.

Con số này khiến Sun Bavaria GastroPub không chỉ là một điểm đến ẩm thực giải trí nổi bật ở Nam đảo Phú Quốc, mà còn trở thành một công trình được ghi danh trên bản đồ kỷ lục thế giới. Theo Visit Phu Quoc, danh hiệu Guinness được trao sau quá trình thẩm định theo các tiêu chuẩn kỹ thuật, với sự tham gia của nhân chứng độc lập và chuyên gia ẩm thực nhằm xác nhận mô hình beer hall đạt chuẩn.

Đại diện Guinness World Records, ông Saif Almannaei, được Sun Group dẫn lời cho biết công trình đã vượt qua 3 vòng thẩm định nghiêm ngặt. Các chuyên gia Guinness cũng đánh giá, xét trên quy mô, vị trí ven biển và cách tích hợp trải nghiệm trình diễn, đây là một mô hình rất đặc biệt, gần như chưa có phiên bản thứ hai tương tự trên thế giới.

Không chỉ lớn về diện tích, công trình còn nằm trong tổ hợp giải trí đặc biệt

Sun Bavaria GastroPub được khánh thành từ ngày 16/11/2024 tại khu vực bãi biển trung tâm Thị trấn Hoàng Hôn. Ban đầu, công trình có sức chứa khoảng 1.000 khách, sau đó được mở rộng lên quy mô khoảng 5.000 khách. Đây cũng là lý do danh hiệu Guinness lần này không chỉ gây chú ý bởi tên gọi, mà còn bởi tốc độ mở rộng và khả năng phục vụ lượng khách rất lớn tại cùng một thời điểm.

Điểm khác biệt của công trình nằm ở việc không hoạt động như một không gian ẩm thực đơn lẻ. Theo Visit Phu Quoc, từ Sun Bavaria GastroPub, du khách có thể quan sát Cầu Hôn vốn là một biểu tượng kiến trúc của Thị trấn Hoàng Hôn, đồng thời theo dõi các chương trình trình diễn như Symphony of the Sea và Kiss of the Sea.

Trong đó, Symphony of the Sea được giới thiệu là show diễn kết hợp âm nhạc, ánh sáng, laser, pháo hoa, pháo nước và các màn trình diễn thể thao mạo hiểm trên mặt biển như jetski, flyboard, jetsurf. Chính việc đặt một không gian ẩm thực quy mô lớn vào giữa bối cảnh trình diễn ven biển này tạo nên trải nghiệm khác biệt so với nhiều nhà hàng hay quảng trường ẩm thực thông thường.

Cũng vì vậy, danh hiệu "lớn nhất thế giới" ở đây không chỉ được hiểu theo nghĩa diện tích hay sức chứa. Với Phú Quốc, công trình này còn phản ánh xu hướng phát triển những điểm đến tích hợp: ăn uống, trình diễn, kiến trúc, ánh sáng và cảnh quan biển trong cùng một không gian.

Đằng sau kỷ lục là một xưởng bia thủ công quy mô lớn

Một chi tiết khác góp phần tạo nên dấu ấn của Sun Bavaria GastroPub là Phu Quoc Brew House, một xưởng sản xuất đặt trong cùng tổ hợp. Theo Báo Nhân Dân, Phu Quoc Brew House do Sun Group đầu tư, có công suất khoảng 2,7 triệu lít mỗi năm, cung cấp đồ uống trực tiếp cho Sun Bavaria GastroPub, các điểm kinh doanh của Sun World và hệ thống khách sạn do Sun Group đầu tư tại Phú Quốc.

Sun World Hòn Thơm cũng cho biết xưởng bia này có tổng diện tích gần 2.200m² và được định hướng phát triển thêm không gian tham quan trong tương lai. Đây là yếu tố giúp tổ hợp không chỉ dừng ở vai trò phục vụ ẩm thực, mà còn có thể trở thành một điểm tham quan trong hành trình khám phá Thị trấn Hoàng Hôn.

Tuy nhiên, khi khai thác yếu tố này trong truyền thông du lịch, cần lưu ý đây là sản phẩm đồ uống có cồn, chỉ phù hợp với người đủ tuổi theo quy định. Với nhóm khách gia đình, điểm nhấn của công trình có thể được nhìn từ góc độ kiến trúc, quy mô kỷ lục, không gian ven biển và các chương trình biểu diễn đi kèm.

Kỷ lục Guinness thứ ba của Sun Group tại Phú Quốc

Theo Sun Group, Sun Bavaria GastroPub là kỷ lục Guinness thứ ba mà tập đoàn này mang về cho Phú Quốc. Trước đó, đảo Ngọc từng được nhắc đến với tuyến cáp treo Hòn Thơm là cáp treo 3 dây dài nhất thế giới, cùng sân khấu show "Nụ hôn của Biển cả" với nhà hát ngoài trời có màn chiếu nước và sức chứa lớn nhất thế giới.

Riêng cáp treo Hòn Thơm, Sun World Hòn Thơm giới thiệu tuyến cáp có chiều dài 7.899,9m, hành trình khoảng 15 phút, kết nối An Thới với đảo Hòn Thơm. Đây từng là một trong những công trình giúp du lịch Nam Phú Quốc được chú ý mạnh trên bản đồ du lịch quốc tế.

Từ cáp treo vượt biển, sân khấu trình diễn đa phương tiện đến công trình ven biển vừa lập kỷ lục, có thể thấy Phú Quốc đang được định vị không chỉ là điểm đến nghỉ dưỡng, mà còn là trung tâm giải trí sự kiện quy mô lớn. Những kỷ lục Guinness liên tiếp được ghi nhận cũng góp phần tạo thêm nhận diện cho đảo Ngọc trong cuộc cạnh tranh với các điểm đến biển nổi tiếng ở châu Á.

Với Sun Bavaria GastroPub, điều gây chú ý không đơn thuần là một danh hiệu mới. Đằng sau kỷ lục ấy là cách một không gian ven biển ở Việt Nam được xây dựng thành điểm hẹn quy mô quốc tế, nơi kiến trúc, ẩm thực, biểu diễn và cảnh quan biển cùng hòa vào một trải nghiệm hiếm có.

Nguyệt Phạm (Theo Guinness World Records, Báo Nhân dân, Sungroup)