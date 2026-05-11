Saigontourist được gia hạn hơn 2.724m2 đất

Ảnh minh họa

UBND TP.HCM đã ban hành Quyết định về việc gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất của Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn – TNHH MTV (Saigontourist) tại khu đất số 08-24 đường Đồng Khởi, số 08-28 đường Ngô Đức Kế và số 05-15 đường Hồ Huấn Nghiệp, phường Sài Gòn, TP.HCM.

Mục đích sử dụng đất là đất thương mại, dịch vụ (khách sạn, nhà hàng, văn phòng cho thuê, vũ trường).

Đối với diện tích 2.724,1m2 không thuộc phạm vi lộ giới: được gia hạn 50 năm kể từ ngày 1/1/2021 (ngày hết hạn sử dụng đất) đến hết ngày 31/12/2070; sau ngày này sẽ xem xét, giải quyết việc gia hạn sử dụng đất theo quy định.

Đối với diện tích 55,1m2 phạm lộ giới, Saigontourist sử dụng theo hiện trạng cho đến khi Nhà nước thực hiện quy hoạch. Hình thức sử dụng đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hằng năm.

UBND TP giao Sở Nông nghiệp và Môi trường thực hiện các bước tiếp theo trong việc giải quyết thủ tục hành chính liên quan đất đai đối với Saigontourist tại khu đất nêu trên.

Thuế TP.HCM xác định tiền thuê đất và thông báo cho Saigontourist nộp tiền thuê đất; thu tiền thuê đất, phí, lệ phí (truy thu tiền thuê đất còn thiếu (nếu có)) theo quy định.

Văn phòng Đăng ký đất đai TP cập nhật hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; xác nhận thông tin biến động vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp theo đúng quy định.

UBND phường Sài Gòn chịu trách nhiệm quản lý Nhà nước về đất đai, quy hoạch, đầu tư, xây dựng tại địa phương đối với nhà, đất nêu trên theo quy định.

Saigontourist thực hiện đúng và đầy đủ nghĩa vụ tài chính về tiền thuê đất và các nghĩa vụ thuế có liên quan theo quy định. Sử dụng đất theo hiện trạng, chấp hành các quy định pháp luật về đất đai, xây dựng, môi trường, phòng cháy chữa cháy. Khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện quy hoạch phải chấp hành theo quy định.

Mới đây, doanh nghiệp này cũng được UBND TP.HCM gia hạn thời gian thuê khu đất "kim cương" tại số 132–134 Đồng Khởi cho Saigontourist đến hết năm 2070, tiếp tục trao quyền khai thác một trong những vị trí đắt đỏ bậc nhất Việt Nam cho doanh nghiệp nhà nước này.

Cụ thể, khu đất rộng gần 3.400 m² được gia hạn thêm 50 năm, tính từ đầu năm 2021. Trong đó, phần diện tích hơn 3.379 m² không vướng lộ giới được tiếp tục sử dụng ổn định đến 2070. Phần còn lại nằm trong quy hoạch lộ giới sẽ được khai thác theo hiện trạng cho đến khi Nhà nước triển khai kế hoạch.

Khu đất này hiện đang được Saigontourist vận hành dưới hình thức khách sạn - thương mại dịch vụ, với mô hình thuê đất trả tiền hằng năm. Sau thời hạn 2070, việc tiếp tục sử dụng sẽ được xem xét theo quy định pháp luật tại thời điểm đó.