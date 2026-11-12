Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư Watchlist

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công ty con của Hòa Phát được thuê đất đợt 2 làm khu công nghiệp Hoàng Diệu

| | Doanh nghiệp

Công ty con của Hòa Phát được thuê đất đợt 2 làm khu công nghiệp Hoàng Diệu

Hải Phòng cho công ty con của Hòa Phát thuê đất (đợt 2) để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Hoàng Diệu.

Tại Quyết định số 4771/QĐ-UBND ngày 12/11/2026, UBND TP Hải Phòng quyết định chuyển mục đích sử dụng đất, cho Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Hoàng Diệu thuê đất (đợt 2) để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Hoàng Diệu, tỉnh Hải Dương (nay thuộc xã Gia Phúc, TP Hải Phòng).

Cụ thể, UBND TP Hải Phòng cho phép chuyển mục đích sử dụng 749.924,0 m² đất chuyên trồng lúa tại xã Gia Phúc sang đất phi nông nghiệp. Sau chuyển đổi, Hải Phòng cho Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Hoàng Diệu thuê đất (đợt 2) với diện tích 914.195,5 m² thuộc xã Gia Phúc để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Hoàng Diệu.

Công ty con của Hòa Phát được thuê đất đợt 2 làm khu công nghiệp Hoàng Diệu- Ảnh 1.

Phối cảnh Khu công nghiệp Hoàng Diệu. Ảnh: Hòa Phát 

Trong tổng diện tích nêu trên có 627.755,2 m² đất xây dựng nhà máy, kho tàng; 143.076,2 m² đất cây xanh; 643,2 m² đất hạ tầng kỹ thuật; 136.029,1 m² đất giao thông (trong đó hành lang đường điện nằm trong đất giao thông là 3.941,9 m²); 6.691,8 m² đất mặt nước (trong đó hành lang đường điện nằm trong đất mặt nước là 240,6 m²).

Thời hạn sử dụng đất kể từ ngày ban hành Quyết định cho thuê đất đến ngày 20/6/2075. Hình thức sử dụng đất: Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm.

Được biết, dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Hoàng Diệu được UBND tỉnh Hải Dương cũ chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án tại Quyết định số 2285/QĐ-UBND ngày 20/6/2025.

Dự án có quy mô hơn 245 ha với tổng vốn đầu tư gần 3.400 tỷ đồng, thời hạn hoạt động 50 năm. Tiến độ thực hiện dự án không quá 30 tháng kể từ ngày được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư.

Được biết, Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Hoàng Diệu là một thành viên thuộc Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (mã: HPG, sàn HoSE). Đây là dự án khu công nghiệp đầu tiên của Hòa Phát tại Hải Phòng.

Nhà đầu tư đã tổ chức lễ khởi công dự án vào tháng 5/2026, dự kiến bắt đầu cho thuê hạ tầng từ quý IV/2026.

Theo Hà Ly

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Một DN Việt Nam sản xuất “mắt thần” cho máy bay không người lái, bán tới hơn 65 quốc gia: Khách hàng có Sony, Lockheed Martin, doanh thu trên 15 triệu USD/năm

Một DN Việt Nam sản xuất “mắt thần” cho máy bay không người lái, bán tới hơn 65 quốc gia: Khách hàng có Sony, Lockheed Martin, doanh thu trên 15 triệu USD/năm Nổi bật

Phát hiện công ty Việt Nam chế tạo thiết bị đào hầm cho hãng Nhật 55 năm tuổi: Doanh thu hơn 2.300 tỷ đồng, đã xuất 9 lô hàng trong năm

Phát hiện công ty Việt Nam chế tạo thiết bị đào hầm cho hãng Nhật 55 năm tuổi: Doanh thu hơn 2.300 tỷ đồng, đã xuất 9 lô hàng trong năm Nổi bật

Bác sĩ Mỹ bỏ kế hoạch mở phòng khám ở Trung Quốc chỉ sau 3 giờ đến Việt Nam: 20 năm sau bắt tay ông chủ Zalo làm điều đặc biệt

Bác sĩ Mỹ bỏ kế hoạch mở phòng khám ở Trung Quốc chỉ sau 3 giờ đến Việt Nam: 20 năm sau bắt tay ông chủ Zalo làm điều đặc biệt

12:38 , 12/11/2026
Tôn Đông Á chính thức lên HOSE, hé lộ kế hoạch đầu tư 3.500 tỷ đồng, xây nhà máy 1,2 triệu tấn/năm

Tôn Đông Á chính thức lên HOSE, hé lộ kế hoạch đầu tư 3.500 tỷ đồng, xây nhà máy 1,2 triệu tấn/năm

11:34 , 12/11/2026
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng bỏ tiền thuê Thần đèn Tư Lũy di dời nguyên khối cổng Parabol 40 tấn biểu tượng 61 năm tuổi của Đại học Bách khoa Hà Nội

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng bỏ tiền thuê Thần đèn Tư Lũy di dời nguyên khối cổng Parabol 40 tấn biểu tượng 61 năm tuổi của Đại học Bách khoa Hà Nội

10:47 , 12/11/2026
Phát hiện doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu hơn 836 triệu USD cà phê trong một niên vụ: Một mình chiếm gần 10% cả nước, vượt loạt tên tuổi lớn

Phát hiện doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu hơn 836 triệu USD cà phê trong một niên vụ: Một mình chiếm gần 10% cả nước, vượt loạt tên tuổi lớn

10:27 , 12/11/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên