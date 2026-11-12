Công ty con của Hòa Phát được thuê đất đợt 2 làm khu công nghiệp Hoàng Diệu

Tại Quyết định số 4771/QĐ-UBND ngày 12/11/2026, UBND TP Hải Phòng quyết định chuyển mục đích sử dụng đất, cho Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Hoàng Diệu thuê đất (đợt 2) để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Hoàng Diệu, tỉnh Hải Dương (nay thuộc xã Gia Phúc, TP Hải Phòng).

Cụ thể, UBND TP Hải Phòng cho phép chuyển mục đích sử dụng 749.924,0 m² đất chuyên trồng lúa tại xã Gia Phúc sang đất phi nông nghiệp. Sau chuyển đổi, Hải Phòng cho Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Hoàng Diệu thuê đất (đợt 2) với diện tích 914.195,5 m² thuộc xã Gia Phúc để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Hoàng Diệu.

Phối cảnh Khu công nghiệp Hoàng Diệu. Ảnh: Hòa Phát

Trong tổng diện tích nêu trên có 627.755,2 m² đất xây dựng nhà máy, kho tàng; 143.076,2 m² đất cây xanh; 643,2 m² đất hạ tầng kỹ thuật; 136.029,1 m² đất giao thông (trong đó hành lang đường điện nằm trong đất giao thông là 3.941,9 m²); 6.691,8 m² đất mặt nước (trong đó hành lang đường điện nằm trong đất mặt nước là 240,6 m²).

Thời hạn sử dụng đất kể từ ngày ban hành Quyết định cho thuê đất đến ngày 20/6/2075. Hình thức sử dụng đất: Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm.

Được biết, dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Hoàng Diệu được UBND tỉnh Hải Dương cũ chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án tại Quyết định số 2285/QĐ-UBND ngày 20/6/2025.

Dự án có quy mô hơn 245 ha với tổng vốn đầu tư gần 3.400 tỷ đồng, thời hạn hoạt động 50 năm. Tiến độ thực hiện dự án không quá 30 tháng kể từ ngày được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư.

Được biết, Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Hoàng Diệu là một thành viên thuộc Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (mã: HPG, sàn HoSE). Đây là dự án khu công nghiệp đầu tiên của Hòa Phát tại Hải Phòng.

Nhà đầu tư đã tổ chức lễ khởi công dự án vào tháng 5/2026, dự kiến bắt đầu cho thuê hạ tầng từ quý IV/2026.