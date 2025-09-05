Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công ty con của REE tiếp tục đăng ký bán 2 triệu cổ phiếu Saigonres

05-09-2025 - 14:38 PM | Thị trường chứng khoán

Công ty TNHH Bất động sản REE vừa đăng ký bán ra 2 triệu cổ phiếu SGR của Saigonres nhằm mục đích cơ cấu danh mục đầu tư.

Tổng Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn (Saigonres, MCK: SGR, sàn HoSE) vừa công bố văn bản thông báo về giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.

Theo đó, Công ty TNHH Bất động sản REE vừa đăng ký bán ra 2 triệu cổ phiếu SGR nhằm mục đích cơ cấu danh mục đầu tư. Giao dịch dự kiến diễn ra bằng phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận từ ngày 9/9/2025 đến hết ngày 8/10/2025.

Nếu giao dịch thành công, Bất động sản REE sẽ giảm sở hữu cổ phiếu SGR từ hơn 17,3 triệu cổ phiếu xuống còn hơn 5,3 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu giảm từ 24,79% xuống còn 2,92% vốn tại Saigonres.

Công ty con của REE tiếp tục đăng ký bán 2 triệu cổ phiếu Saigonres- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tạm tính giá cổ phiếu SGR theo phiên giao dịch sáng ngày 5/9/2025 là 30.800 đồng/cổ phiếu, ước tính Bất động sản REE sẽ thu về khoảng 61,6 tỷ đồng nếu bán ra thành công số lượng cổ phiếu đã đăng ký nêu trên.

Trước đó, kết thúc khoảng thời gian đăng ký giao dịch từ ngày 27/6/2025 đến hết ngày 24/7/2025, Bất động sản REE đã bán ra bất thành 2 triệu cổ phiếu SGR. Lý do không hoàn tất giao dịch là do giá giao dịch chưa đạt kỳ vọng.

Được biết, Bất động sản REE là công ty con do Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (MCK: REE, sàn HoSE) sở hữu 100% vốn điều lệ. Hiện Giám đốc Bất động sản REE ông Nguyễn Văn Khoa đang giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT Saigonres.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2025, Saigonres mang về doanh thu thuần hơn 162,2 tỷ đồng, tăng 169,4% so với 6 tháng đầu năm 2024.

Sau khấu trừ các khoản thuế phí, doanh nghiệp báo lãi ròng đạt hơn 67,8 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ ròng gần 23,4 tỷ đồng.

Năm 2025, Saigonres lên kế hoạch kinh doanh với doanh thu dự kiến đạt 1.025 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế ước đạt 320 tỷ đồng.

Như vậy, kết thúc 2 quý đầu năm, doanh nghiệp đã thực hiện được 15,8% kế hoạch doanh thu và 21,2% kế hoạch lợi nhuận sau thuế đã đề ra.

Tính đến ngày 30/6/2025, tổng tài sản của Saigonres tăng 15,1% so với đầu năm, lên mức gần 2.593,1 tỷ đồng. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận gần 1.061,4 tỷ đồng, chiếm 40,9% tổng tài sản; hàng tồn kho hơn 422,2 tỷ đồng, chiếm 16,3% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức hơn 1.157,6 tỷ đồng, giảm 9,4% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính hơn 312,5 tỷ đồng, chiếm 27% tổng nợ.

Theo Khánh Hân

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
VN-Index sẽ ra sao sau khi vượt đỉnh mọi thời đại?

VN-Index sẽ ra sao sau khi vượt đỉnh mọi thời đại? Nổi bật

“Vượt nắng, thắng mưa”, chứng khoán Việt Nam lập đỉnh mới, VN-Index tiến sát mốc 1.700 điểm

“Vượt nắng, thắng mưa”, chứng khoán Việt Nam lập đỉnh mới, VN-Index tiến sát mốc 1.700 điểm Nổi bật

Một doanh nghiệp bị xử phạt do 'ém' thông tin tài chính

Một doanh nghiệp bị xử phạt do 'ém' thông tin tài chính

14:33 , 05/09/2025
Lần đầu tiên VN-Index vượt 1.700 điểm, nhà đầu tư cầm tiền mặt còn cơ hội?

Lần đầu tiên VN-Index vượt 1.700 điểm, nhà đầu tư cầm tiền mặt còn cơ hội?

14:09 , 05/09/2025
Porsche bị loại khỏi chỉ số blue-chip

Porsche bị loại khỏi chỉ số blue-chip

11:10 , 05/09/2025
Lần đầu tiên trong lịch sử VN-Index vượt 1.700 điểm

Lần đầu tiên trong lịch sử VN-Index vượt 1.700 điểm

10:15 , 05/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên