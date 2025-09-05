Công ty con của REE tiếp tục đăng ký bán 2 triệu cổ phiếu Saigonres

Tổng Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn (Saigonres, MCK: SGR, sàn HoSE) vừa công bố văn bản thông báo về giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.

Theo đó, Công ty TNHH Bất động sản REE vừa đăng ký bán ra 2 triệu cổ phiếu SGR nhằm mục đích cơ cấu danh mục đầu tư. Giao dịch dự kiến diễn ra bằng phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận từ ngày 9/9/2025 đến hết ngày 8/10/2025.

Nếu giao dịch thành công, Bất động sản REE sẽ giảm sở hữu cổ phiếu SGR từ hơn 17,3 triệu cổ phiếu xuống còn hơn 5,3 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu giảm từ 24,79% xuống còn 2,92% vốn tại Saigonres.

Ảnh minh họa

Tạm tính giá cổ phiếu SGR theo phiên giao dịch sáng ngày 5/9/2025 là 30.800 đồng/cổ phiếu, ước tính Bất động sản REE sẽ thu về khoảng 61,6 tỷ đồng nếu bán ra thành công số lượng cổ phiếu đã đăng ký nêu trên.

Trước đó, kết thúc khoảng thời gian đăng ký giao dịch từ ngày 27/6/2025 đến hết ngày 24/7/2025, Bất động sản REE đã bán ra bất thành 2 triệu cổ phiếu SGR. Lý do không hoàn tất giao dịch là do giá giao dịch chưa đạt kỳ vọng.

Được biết, Bất động sản REE là công ty con do Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (MCK: REE, sàn HoSE) sở hữu 100% vốn điều lệ. Hiện Giám đốc Bất động sản REE ông Nguyễn Văn Khoa đang giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT Saigonres.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2025, Saigonres mang về doanh thu thuần hơn 162,2 tỷ đồng, tăng 169,4% so với 6 tháng đầu năm 2024.

Sau khấu trừ các khoản thuế phí, doanh nghiệp báo lãi ròng đạt hơn 67,8 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ ròng gần 23,4 tỷ đồng.

Năm 2025, Saigonres lên kế hoạch kinh doanh với doanh thu dự kiến đạt 1.025 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế ước đạt 320 tỷ đồng.

Như vậy, kết thúc 2 quý đầu năm, doanh nghiệp đã thực hiện được 15,8% kế hoạch doanh thu và 21,2% kế hoạch lợi nhuận sau thuế đã đề ra.

Tính đến ngày 30/6/2025, tổng tài sản của Saigonres tăng 15,1% so với đầu năm, lên mức gần 2.593,1 tỷ đồng. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận gần 1.061,4 tỷ đồng, chiếm 40,9% tổng tài sản; hàng tồn kho hơn 422,2 tỷ đồng, chiếm 16,3% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức hơn 1.157,6 tỷ đồng, giảm 9,4% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính hơn 312,5 tỷ đồng, chiếm 27% tổng nợ.