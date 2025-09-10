Công ty của đại gia Đường “bia” bớt lỗ, nợ phải trả gấp 175 lần vốn chủ sở hữu

CTCP Đường Man vừa công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính nửa đầu năm 2025.

Theo đó, công ty ghi nhận khoản lỗ sau thuế hơn 17,4 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2025. Đây là sự cải thiện so với mức lỗ hơn 50 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái.

Với khoản lỗ kỳ này, vốn chủ sở hữu của Đường Man tại ngày 30/6/2025 tiếp tục giảm xuống còn hơn 6,3 tỷ đồng.

Mặc dù tổng nợ phải trả giảm nhẹ còn hơn 1.102 tỷ đồng, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu của Đường Man đã tăng vọt từ 46,9 lần lên 174,7 lần . Trong đó, dư nợ trái phiếu riêng lẻ gần 190,4 tỷ đồng, tương đương gấp hơn 31 lần vốn chủ sở hữu. ﻿Nợ vay ngân hàng là 286 tỷ đồng.

Hồi tháng 3/2025, Đường Man thông báo thông tin bất thường về việc chậm thanh toán 4 kỳ lãi của lô trái phiếu DMBOND2017 phát hành với tổng số tiền gần 25 tỷ đồng, lý do là vì tình hình kinh tế khó khăn kéo dài nên công ty chưa thu xếp được nguồn thanh toán theo kế hoạch.



Ngoài ra, Công ty cũng đã quá hạn thanh toán toàn bộ 200 tỷ đồng gốc. Đường Man đang phải thương lượng với nhà đầu tư về việc thanh toán cả gốc và lãi của lô trái phiếu này.



DMBOND2017 là lô trái phiếu duy nhất của Đường Man đang lưu hành, được phát hành vào ngày 20/11/2017 với kỳ hạn 7 năm, đáo hạn vào ngày 20/11/2024. Tổng giá trị phát hành của lô trái phiếu này là 200 tỷ đồng.



Thời điểm phát hành, tài sản thế chấp của lô trái phiếu này là hệ thống dây chuyền mạ vàng của Đường Man với tổng giá trị gần 160 tỷ đồng. Đến tháng 3/2018, tài sản đảm bảo được thay đổi sang máy móc thiết bị, phương tiện vận tải và thiết bị văn phòng.﻿

Công ty CP Đường Man là một thành viên trong hệ sinh thái của Công ty TNHH Hòa Bình – doanh nghiệp gắn liền với tên tuổi doanh nhân Nguyễn Hữu Đường (thường gọi là Đường “bia”).

Đường Man được giới thiệu là doanh nghiệp đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam cũng như khu vực Đông Nam Á sản xuất malt – nguyên liệu chính để sản xuất bia.

Đường Man có vốn điều lệ 277,5 tỷ đồng, trong đó ông Nguyễn Hữu Đường nắm giữ tới 88% vốn, tương đương 244 tỷ đồng. Người đại diện pháp luật của công ty hiện nay là ông Trần Minh Thông.

Công ty TNHH Hòa Bình (Hòa Bình Group) được thành lập từ năm 1987, tiền thân là Tổ hợp Hòa Bình, với vốn điều lệ 415 tỷ đồng. Tập đoàn này hoạt động đa ngành, từ sản xuất bia, rượu, nước giải khát, nguyên liệu làm bia, cơ khí ngành công nghiệp thực phẩm đến xây dựng dân dụng, công nghiệp, kinh doanh bất động sản, khách sạn. Ông Nguyễn Hữu Đường hiện là Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của Hòa Bình Group.

Tính đến nay, Hòa Bình Group có 8 công ty thành viên, gồm: CTCP Phát triển thương mại Hòa Bình; CTCP Xây dựng và sản xuất thép Hòa Bình; CTCP Trung tâm Thương mại V+ Hòa Bình; CTCP Bia và Nước giải khát Hòa Bình; Công ty TNHH in ấn và sản xuất bao bì Thuận Phát; CTCP Quốc tế Inox Hòa Bình; Công ty Liên doanh Rượu Việt – Pháp; và đặc biệt là CTCP Đường Man – doanh nghiệp then chốt trong lĩnh vực nguyên liệu sản xuất bia.