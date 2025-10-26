Công ty của đại gia Vũ Văn Tiền chi gần 2.600 tỷ đồng mua 88% vốn một công ty điện tử, muốn tiến sang mảng chip bán dẫn

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố kết quả phiên đấu giá theo lô cổ phần của Tổng công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam (Viettronics) do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) sở hữu. Kết quả, Tập đoàn Geleximco đã trúng đấu giá với tổng giá trị hơn 2.562 tỷ đồng.

Cụ thể, hơn 38,5 triệu cổ phần Viettronics, tương ứng gần 88% vốn điều lệ, được chào bán với giá khởi điểm khoảng 964 tỷ đồng (tương đương hơn 25.000 đồng/cổ phần). Phiên đấu giá có 4 nhà đầu tư tham gia gồm 2 tổ chức và 2 cá nhân trong nước, diễn ra sau hai lần đấu giá trước đó không thành công.

Đại diện Geleximco cho biết việc mua lại cổ phần Viettronics nằm trong chiến lược mở rộng sang lĩnh vực công nghệ cao, đặc biệt là nghiên cứu và sản xuất chip bán dẫn.

Thương vụ này được xem là bước đi quan trọng trong lộ trình hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững và chiến lược công nghiệp công nghệ cao của Tập đoàn, đồng thời cụ thể hóa tinh thần của Nghị quyết 57-NQ/TW về phát triển công nghiệp quốc gia và Nghị quyết 68/NQ-CP về thúc đẩy kinh tế tư nhân.



Geleximco khẳng định luôn lấy công nghệ làm nền tảng và coi đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là động lực tăng trưởng. Việc đầu tư vào Viettronics không chỉ nhằm hồi sinh một thương hiệu điện tử lâu đời – từng nổi danh trong các lĩnh vực điện tử dân dụng, công nghiệp, viễn thông, CNTT – mà còn giúp Geleximco tiến sâu vào mảng sản xuất công nghiệp công nghệ cao, hướng tới mục tiêu quốc gia về tự chủ công nghệ.

Được thành lập từ tháng 10/1970, Viettronics có tiền thân là Phòng Nghiên cứu Điện tử thuộc Bộ Cơ khí và Luyện kim (nay là Bộ Công Thương). Tuy nhiên, những năm gần đây, trước sự thay đổi mạnh mẽ của thị trường và sức ép cạnh tranh từ các thương hiệu toàn cầu, doanh nghiệp này liên tục thua lỗ. Do đó, thương vụ đấu giá thành công được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội tái cơ cấu toàn diện, giúp Viettronics trở lại đường đua công nghệ trong diện mạo mới.